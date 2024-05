Den israelske regjeringen bestemte i formiddag at den arabiske nyhetskanalen Al Jazeera ikke lenger kan sende i Israel.

Kommunikasjonsminister Shlomo Karhi opplyste til israelske medier at regjeringen har gitt ordre om at utstyret til TV-kanalen skal beslaglegges. Det gjelder både kameraer, redigeringsutstyr, mikrofoner, datamaskiner, samt trådløst utstyr og enkelte mobiltelefoner.

Noen timer etter ble det meldt at israelske politifolk var på hotellet der Al Jazeera har sitt kontor.

Den israelske nasjonalforsamlingen vedtok nylig loven som åpner for at utenlandske kringkastingene kan bli stengt midlertidig hvis de vurderes som en trussel mot den nasjonale sikkerheten i forbindelse med Israels krig på Gazastripen.

Forbudet Al Jazeera har mottatt gjelder foreløpig de neste 45 dagene.

En av Israels største kabel-TV-selskaper valgte å ta den arabiske nyhetskanalen av lufta kun timer etter at regjeringens beslutning ble kjent.

Kan bli konflikt med Qatar

Al Jazeera er ett av få medier som fortsatt har egne journalister og fotografer inne på Gazastripen, og som får dokumentert det som skjer i krigen mellom Israel og Hamas.

Flere av kanalens medarbeidere er blitt drept og såret i de israelske angrepene.

Israel har lenge anklaget Al Jazeera for å være ensidig og partisk, og det har i årenes løp vært flere forslag om å forby nyhetskanalen, som har en arabisk og engelskspråklig utgave.

Nyhetskanalen eies av staten Qatar. I Qatar bor også Hamas' eksilledelse, og landet har flere ganger meglet når det har vært konflikter mellom Israel og Hamas.

Qatarske diplomater er tungt inne i de pågående forhandlingene om en våpenhvile i den pågående krigen. Den israelske stengingen av Al Jazeera kan føre til et mer anspent forhold mellom landene.

Det har kommet sterke reaksjoner fra omverdenen på den israelske beslutningen.

Israelske soldater ved grenseovergangen Kerem Shalom tidligere i år. Foto: Åse Marit Befring / NRK

Stenger grenseovergang etter angrep

Det israelske militæret stengte i dag også grenseovergangen Kerem Shalom, etter angrep. Den israelske nettavisen ynet meldte at rundt ti raketter ble avfyrt fra Rafah, sør på Gazastripen.

Hamas' militære fløy Qassam-brigadene bekreftet at de hadde skutt rakettdrevne granater mot et område ved grenseovergangen.

Angrepet var ifølge meldingen rettet mot israelske soldater. Ifølge palestinske og israelske medier skal flere personer være såret.

Kerem Shalom ligger mellom Israel, Gazastripen og Egypt. Grenseovergangen er viktig for å få inn nødhjelp til Gaza, der deler av befolkningen er rammet av hungersnød etter sju måneder med krig.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Palestina 34.683 Siste uke: 229 Israel 1460 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallet for antall drepte i Palestina er tall for Gaza. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. Ifølge tall som ble publisert 3. april av israelske myndigheter, har 260 israelske soldater blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

Snakker våpenhvile i Kairo

Samtidig med at Hamas sin militære fløy innrømmer at de har skutt mot grenseovergangen, har flere fra Hamas sin politiske ledelse vært i Kairo for å snakke om våpenhvile.

Delegasjonen kom til den egyptiske hovedstaden lørdag morgen. Meglere fra Qatar, Egypt og USA var også på plass.

Israel på sin side opplyste at de ikke stilte med noen forhandlingsdelegasjon, og kom heller ikke til å gjøre det før kravene til Hamas blir «realistiske».

Hamas krever en permanent våpenhvile, Israel står på at våpenhvilen må være tidsbegrenset. Det som skal ligge i forslaget som Hamas skulle svare på, er 40 dager.

Anklager Netanyahu for sabotasje

Den palestinske gruppen er under hardt press fra USA, som vil at Hamas skal godta det siste forslaget til våpenhvile, som Israel har vært med på å utforme.

Hamas-leder Ismail Haniyeh sier i en kommentar at de fremdeles er innstilt på å inngå en avtale.

Haniyeh hevder det er Israels statsminister Benjamin Netanyahu som bevisst saboterer meglernes forsøk på å finne en løsning.

Hamas-lederen sier ifølge nyhetsbyrået Reuters at en våpenhvileavtale må gi garantier for at Israel trekker seg ut av Gazastripen. Og at avtalen må sikre en seriøs utveksling av gisler og politiske fanger.

Gjentar Hamas må bort

Statsminister Benjamin Netanyahu fastholder at Israel ikke vil godta krav om å avslutte krigen. Han sier dette vil føre til at Hamas blir sittende ved makten i Gaza.

– Staten Israel kan ikke godta dette. Vi er ikke klare til å akseptere en situasjon der Hamas-bataljoner kommer ut av sine bunkere, tar kontroll over Gaza igjen, gjenoppbygger sin militære infrastruktur og igjen truer Israels innbyggere, sa Netanyahu i forbindelse med et regjeringsmøte søndag.

Ifølge forsvarsminister Yoav Gallantvil vil det israelske militære i nærmeste fremtid aksjonere mot grensebyen Rafah, som de mener er siste sted hvor sentrale Hamas-kommandanter oppholder seg, og andre nærliggende områder.

Selv om Israel og Hamas fastholder sine standpunkt i offentligheten, er det fortsatt en viss optimisme for at Kairo-møtene kan føre til et gjennombrudd. Det opplyser kilder som følger prosessen.

