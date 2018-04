Vil slutte å gi pengene fra Trevi-fontenen til katolsk veldedighet

Hjelpeorganisasjonen Caritas har siden 2001 mottatt pengene som hver morgen plukkes opp fra Trevi-fontenen i Roma sentrum.

Caritas, som er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon, har så brukt pengene til å hjelpe hjemløse og fattige i Roma.

Avtalen med Roma by som gir Caritas gikk egentlig ut 1. april i år, men er i siste liten blitt forlenget ut året, skriver La Stampa.

Trevi-fontenen ble gjenåpnet 3. november 2015 etter å ha vært stengt i nesten halvannet år på grunn av oppussing. Foto: Gregorio Borgia / AP

36.000 kroner dagen

Tradisjonen er at man kaster en mynt over skulderen og i Trevi-fontenen stammer fra 1954-filmen «Three Coins in the Fountain» og sangen med samme navn, sunget av Frank Sinatra.

Det skal etter sigende bringe lykke og sikre at man kommer tilbake til «den evige stad».

Tusener av turister kaster hver dag ut mynter. Hver morgen plukker arbeidere opp rundt 3800 euro, eller over 36.000 norske kroner.

På årsbasis utgjør det 1,4 millioner euro, eller 13,5 millioner norske kroner.

Anita Ekberg og Marcello Mastroianni i Trevi-fontenen i en berømt scene fra Federico Fellinis «La Dolce Vita» fra 1960. Foto: - / AFP

Vil disponere pengene selv

I november i fjor varslet Romas borgermester Virginia Raggi at byen selv vil ta over administrasjonen av pengene.

Meningen var at Roma skulle overta fra 1. april, men det er nå utsatt til nyttår for å få rutiner på plass.

Pengene skal etter planen brukes til veldedige formål også etter nyttår, men mye mer enn det er ikke kjent.

Store økonomiske problemer

Romas borgermester Virginia Raggi (t.h.) vil gjerne selv disponere pengene fra Trevi-fontenen. I dag går pengene til Caritas, hjelpeorganisasjonen til den katolske kirken som ledes pave Frans (t.v.). Foto: S.S. Francesco / AP

39 år gamle Virginia Raggi representerer Femstjernersbevegelsen og ble i juni for to år siden Romas første kvinnelige borgermester.

Byen sliter med store økonomiske problemer og korrupsjonen er fortsatt utbredt.

Infrastrukturen er elendig I fjor sommer ble flere av byens fontener ble slått av på grunn av vannmangel, et av mange tegn på at byen svikter.

Denne uken begynte byen også å bruke fanger til å rydde i byens parker.

36.000 kroner dagen fra Trevi-fontenen kan derfor monne litt i en bunnskrapt bykasse.