I 1432 fløt elleve italienske sjømenn i land på en øy utenfor Røst, helt ytterst i Lofoten.

De var i følge med handelsmannen Pietro Querini.

Det var nesten to måneder siden skipet deres gikk ned, og det meste av mannskapet som originalt var 68 mann, var døde.

Siden 2012 har operaen som forteller historien om italienerne som havnet på Røst blitt satt opp. Nylig ble den satt opp i Venezia. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Da de ble funnet av røstværingene, så de nesten ut som sjøuhyrer. Flere var delvis oppspist av larver.

Likevel tok folket på Røst dem inn i husene sine og reddet dem. Pietro Querini og mannskapet hans skrev ned denne historien.

600 år senere har over 100 røstværinger reist motsatt vei for å sette opp en opera.

– Handler om fellesskap

Både for folket på Røst og for Venezia har historien om Pietro Querini og hans møte med øya vært kjent lenge.

I 2012 satt røstværingene for første gang opp operaen om historien. Det var verdens første tørrfiskopera.

Helt siden 2012 har det vært drømmen til røstværingene å sette opp operaen om Pietro Querini og hans mannskap på 1400-tallet i Venezia. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Men drømmen var alltid å ta med seg operaen tilbake til Venezia. 11 år senere klarte de det.

– Hvem skulle tro at vi skulle klare å få satt opp denne operaen i Venezia. Det er faktisk en bragd, sier operasjef Hildegunn Pettersen.

Og for å lage denne operaen har nesten 20 prosent av innbyggerne i den lille øykommunen reist til Venezia.

– Jeg tror det handler mye om fellesskapet. Vi har en felles historie som vi har vokst opp med.

Paradisets første krets

I sannhet kan vi si at vi [ ...] befant oss i paradisets første krets, til skam og skjensel for Italias riker. Utdrag fra Querinis beretning

Slik beskrev de elleve italienerne som drev i land utenfor Lofoten det lille samfunnet.

Men hva var det med Røst som var så fantastisk?

Italienerne var i følget til adelsmannen Pietro Querini, og hadde vært skipbruddene i nesten to måneder.

Egentlig kom de fra Venezia. En by som allerede da hadde gater, flotte kirker, akvedukter og offentlige bad.

Det de kom til var et lite samfunn med litt over hundre mennesker som bodde i runde små trehus med vindu i taket.

Magne Fremmerlid Magne Fremmerlid spilte hovedrollen som Pietro Querini i operaen som ble satt opp i Venezia. – Hvorfor tror du Pietro Querini var så begeistra for Røst? – Jeg har blitt så godt mottatt på Røst selv. De er utrolig gjestfrie og hyggelige folk, sier Fremmerlid. – I Operaen synger jeg som Querini at jeg har møtt en annen verden. De hadde nok litt andre verdier. I Venezia var det nok overfladisk der penger, makt og ære var det som betydde noe. – På Røst var de mye nærmere hverandre som folk og var mer naturlige. Det skriver han om i sin beretning, som er grunnlaget for operaen.

– Dette er en veldig god kilde, og grunnen til at vi vet mye om samfunnet på kysten av Nordland på 1400-tallet, sier historiker Sturla Ellingvåg.

– Hva var det de var så imponert over?

– På Røst låste de ingenting. Ingen stjal fra noen og det var en sterk samarbeid- og delingskultur.

Selv om middelhavsbyene hadde flotte bygninger, klær i flotte stoffer og avansert infrastruktur, hadde samfunnene i Nord-Norge noe annet.

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Der var det sterke tillitssamfunn.

– Røttene til tillitssamfunnet går langt tilbake i tid. Det var mindre grad av hierarki, og mer samarbeidsskultur, sier historiker Ellingvåg.

– Det går veldig langt tilbake i tid og har med overlevelse å gjøre. Det har formet oss.

Sammenbundet av fisk

Fremdeles har Røst og Venezia mye med hverandre å gjøre.

Hvorfor, lurer du kanskje på?

Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Svaret henger på gjellene på Røst: Tørrfisk. Begge landene elsker tørrfisk.

Paolo Querini – Det handler mye om menneskeligheten til folk på Røst. Men selvfølgelig også tørrfisken. Det sier Paolo Querini, Pietro Querini sin etterfølger. Han så Røstværingenes opera i Venezia. – Vennskapet mellom Venezia og Røst begynte med Pietro Querini. Nå er vennskapet enda sterkere, sier han.

Querini og mannskapet fikk også med seg tørrfisk på hjemturen 101 dager etter at de kom til Røst.

I ettertid har flere sagt at dette var starten på tørrfiskeventyret i Lofoten.

Geografien har skylda

Det lille samfunnet, som for 600 år siden samarbeidet om å redde de elleve italienerne, har altså nå samarbeidet om å sette opp en opera om dette i Venezia.

– Hva er det som gjør at dere samarbeider så godt?

– Røstfolket har det i seg. Vi bor på et sted, og havet er farlig. Det ligger så grunnleggende i vår natur at dette føles helt naturlig for oss, sier operasjef Hildegunn Pettersen.

I operaforstillingen var det omkring 60 syngende nordlendinger på scenen. I tillegg hadde de med seg ni profesjonelle operasangere som sang på italiensk. Foto: Sofie Retterstøl Olaisen / NRK

Hennes personlige teori er at rausheten kommer av geografien og plassen de bor på.

– Vi bor på en flat øy, elleve meter over havet. Vi har en lang horisont. Derfor ser vi langt og kan tenke store tanker.

Og det er historiker Sturla Ellingvåg enig i.

Historiker Sturla Ellingvåg er bokaktuell med 12 000 år med norsk historie. Foto: Agnete Brun

– Geografi og klima har påvirket oss i tusenvis av år og fortsetter å påvirke oss, sier han.

– I en kystkultur blir man veldig sammensveisa når det er harde kår. Det gjør at samfunnet jobber bra og hardt sammen. Det kan overføres til positive ting også, som å sette opp en operaforestilling i Venezia sammen.