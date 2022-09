– Å bli sendt i krigen er det samme som den sikre død. Dette er en krig vi er sterkt imot. Usikkerheten er stor og skremmende.

Det sier de to til NRK via slektninger i Norge. De våger ikke snakke med oss, men svarer på spørsmålene vi sender på e-post.

I flere dager har de sittet i stillhet i en datsja, et landsted mange russere har utenfor byen. De håper den ser låst og forlatt ut, og er redde for å bli funnet. Da blir de enten sendt i krigen eller i fengsel.

Onsdag morgen kunngjorde president Vladimir Putin en delvis mobilisering av reservestyrkene i Russland. De fleste russiske menn i alderen 18 til 65 år regnes automatisk som reservister.

Flybilletter til de reisemålene russere fortsatt kan besøke visumfritt ble hurtig utsolgt etter kunngjøringen. Ved grenseovergangene til Georgia i sør og Finland i vest ble det raskt registrert en økende trafikk av russere som vil vekk fra hjemlandet.

Tør ikke å ferdes utendørs

De to mennene NRK har vært i kontakt med forteller at arbeidsgiverne deres ba dem komme seg i skjul.

Reis vekk, helst ut av landet, var beskjeden de fikk. Nå forsøker sjefene deres å beskytte dem ved å si at de er på ferie.

Da de forlot hjemmet, fikk de bare med seg en veske med det aller mest nødvendige.

– Vi ville unngå å se ut som vanlige reisende.

De tør ikke å ferdes utendørs, i frykt for å støte på mobiliseringsvakter. Ringer det på døra, åpner de ikke for noen.

For sikkerhets skyld har de ødelagt SIM-kortene sine, og parkert bilene et stykke unna.

Så langt har de klart å få tilgang på mat og andre ting de trenger. Det som trykker mest er redselen for å bli oppdaget.

– Kvinner blir ikke sendt i krigen, så de kan bevege seg ganske fritt og uten problemer. Vi kan få levert mat og klær av venner og bekjente.

Vil stenge grensen for tjenestedyktige menn

Russiske myndigheter vil stenge grensen for alle menn i tjenestedyktig alder fra 28. september, melder dem opposisjonelle russiske nettavisen Meduza.

Meduza siterer en ikke navngitt kilde som skal være tett knyttet til russiske myndigheter.

Vedkommende mener at 28. september er den mest trolige datoen, mens en annen kilde sier at det vil skje etter de såkalte folkeavstemningene i fire russiske-okkuperte regioner i Ukraina.

Bildet skal vise folk som går forbi biler med russiske skiltnummer, på den georgiske siden av grensa mellom Russland og Georgia. Foto: VANO SHLAMOV / AFP

Avstemningene vil etter alt å dømme føre til at Russland annekterer områdene.

Den russiske menneskerettsadvokaten Pavel Tsjikov sier dokumenter viser at menn som forsøker å krysse grensen mellom Russland og Kasakhstan, blir nektet å forlate landet.

Ordren skal komme fra militæret. Det er lagt ut et bilde av dokumentet på Twitter.

Ifølge Kreml er det ennå ikke tatt noen avgjørelse om grensestenging mandag ettermiddag.

I en telefonsamtale med Reuters, sa talsperson Dmitry Peskov at noen innkallinger hadde blitt sendt ved et feiltak, og at dette skulle rettes opp.

«Alle menn blir stoppet»

Bilder de to mennene har sendt til NRK viser russere i uniform på flere steder: i boliggater og veikryss, i parker og på T-banestasjonen.

– Ikke minst går de på adresser. De ringer på og i verste fall ransaker boligen, sier en nær slektning av mennene til NRK.

– Alle menn i alle aldre blir stoppet for å legitimere seg, og de aller fleste får da et brev med en adresse, der de må møte opp allerede neste morgen.

Desertører og folk som ikke møter til tjeneste risikerer i verste fall ti års fengselsstraff.

De to som gjemmer seg på datsjaen forteller via sine slektninger at de føler seg «fortapte». De vet ikke hvor lenge de kan eller må holde seg der. Foreløpig tar de en dag av gangen.

100 arresterte i demonstrasjoner

Russisk politi har arrestert flere enn hundre demonstranter i løpet av helgen, i den sørlige regionen Dagestan. Det melder AFP.

De som var til stede protesterte mot mobiliseringen, ifølge organisasjonen OVD-Info.

Dagestan har mistet flere russere til krigen i Ukraina enn noen annen del av Russland, ifølge opptellinger gjort av uavhengige russiske medier.

Demonstrerer i Russland: – Eg vil ikkje dø for Putin! Du trenger javascript for å se video. Demonstrerer i Russland: – Eg vil ikkje dø for Putin!

OVD-Info mener at flere enn 2300 demonstranter har blitt arresterte i Russland siden mobiliseringen ble annonsert 21. september.

Den siste uken har mange menn flyktet ut av landet for å slippe å bli innkalt til militærtjeneste.