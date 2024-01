Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Britiske forskere ved Sheffield Hallam universitet utvikler en test som kan oppdage brystkreft gjennom fingeravtrykk.

Testen, som innebærer å sveipe en finger over en metallskive, har vist 97,8% nøyaktighet i en mindre testgruppe.

Forskerne søker nå om finansiering for ytterligere tester for å få metoden godkjent i Storbritannia.

Testen kan potensielt erstatte mammografi og biopsi, som mange pasienter opplever som ubehagelig og inngripende.

Metoden krever avansert massespektrometer-teknologi og vil koste mellom 260 – 395 norske kroner per test.

Til tross for den lovende forskningen, oppfordres alle til å fortsette med de eksisterende metodene for å undersøke mulig brystkreft.

Overlege Oddbjørn Straume er ikke veldig imponert over den britiske studien så langt. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Ved at en pasient sveiper en finger tre ganger over en metallskive, kan eksperter finne ut hvorvidt personen har brystkreft eller ikke.

Det mener forskerne ved Sheffield Hallam universitet i Storbritannia som jobber med en ny teknologi for å oppdage kreftformen.

I AKSJON: Simona Francese er professor i rettsmedisinsk og bioanalytisk massespektrometri ved Sheffield Hallam. Foto: Sheffield Hallam University

I en mindre testgruppe med pasienter med godartet, tidlig eller brystkreft med spredning, såkalt metastase, avdekket testmetoden de ulike kreftkategoriene med 97,8 prosent nøyaktighet, ifølge forskerne.

Kreftforeningen mener den type forskning kan gjøre at flere får oppdaget brystkreft tidligere. Det kan du lese mer om lenger ned i saken.

Fra kriminalteknikk til kreft

Professor Simona Francese, som leder forskerteamet, har ifølge Reuters jobbet innen kriminalteknikk i nær 15 år. Gjennom forskning på hva fingeravtrykkteknologi kan avsløre, av for eksempel medisinbruk og rusmidler, oppdaget Francese andre mulige bruksområder.

Enkel test

Professoren forteller til NRK at testen utføres ved at en person vasker og tørker hendene og venter 15 minutter. Deretter sveiper de en fingertupp over en metallplate tre ganger, for å legge igjen et tynt lag med svette.

Så tilsettes kjemikalier som bryter proteinene i svetten ned i mindre bestanddeler, peptider.

SVEIPER: Her demonstreres hvordan en finger sveipes over en metallplate i testen. Foto: Skjermdump / Reuters

Til slutt legges prøven i et spektrometer som gjør at mønsteret i proteinene kan analyseres. Selve avlesingen gjøres av kunstig intelligens, som da kan skille mellom godartet brystkreft, kreft på et tidlig stadium og kreft med spredning.

Krever mye mer testing

Forskerne delte de foreløpige funnene sine i 2023, og Francese sier til NRK at de nå søker om midler til finansiering av ytterligere tester, så metoden på sikt kan godkjennes i Storbritannia.

- Får vi midlene, vil vi teste en gruppe på 350 pasienter fra november 2024. I fase to med kliniske tester, ønsker vi å teste over 1000 pasienter, sier professoren.

I det første utvalget testet de 135 prøver fra fem kvinner, så det gjenstår lang vei for eventuelt å få testmetoden godkjent.

- KI-modellen er solid, men det er avgjørende at vi får bekreftet funnene på en mye større gruppe kvinner for å ta hensyn til biologiske variasjoner og for å sikre spesifisitet for denne krefttypen, påpeker Francese til NRK.

Kan koste 300 kroner per test

Hun forteller at metoden krever avansert massespektrometer-teknologi som er svært kostbart. Men selve testen anslår hun vil koste mellom 20 og 30 pund, cirka 260 – 395 norske kroner, per stykk - avhengig av hvilket utstyr og kjemikalier som brukes.

AVANSERT TEKNOLOGI: Metallplaten med fingersvette tilsatt kjemikalier settes inn i et massespektrometer. Resultatene derfra analyseres av kunstig intelligens. Foto: Skjermdump / Reuters

Francese understreker at siden denne teknologien er på et tidlig stadium, oppfordrer hun alle til å bruke de eksisterende metodene for å undersøke mulig brystkreft.

Mammografiprogrammet Ekspander/minimer faktaboks Kvinner mellom 50 og 69 får invitasjonsbrev med tid og sted for oppmøte for mammografi hvert andre år. Deltakelse er frivillig.

Brystkreft er den kreftformen som rammer flest kvinner. I 2022 fikk 4224 kvinner og 23 menn i Norge brystkreft.

Mammografiprogrammet har som mål å finne brystkreft i et tidlig stadium, for at færre skal dø av sykdommen, og for at behandlingen kan bli så skånsom som mulig.

I dag er det nær 57.000 personer i Norge som er blitt friske fra eller lever med brystkreft. Av disse lever rundt seks prosent med spredning.

Mammografiprogrammet har eksistert som offentlig screeningprogram i over 20 år. (Kilde: Kreftregisteret)

Målet er ifølge henne etter hvert å kunne spare pasientene fra å måtte gjennomgå mammografi eller vevsprøver, som flere pasienter opplever som ubehagelig og inngripende.

- Kan gjøre at flere får oppdaget brystkreft tidligere

Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen bekrefter at mange kvinner gruer seg til å ta mammografi.

POSITIV: Ingrid Stenstadvold Ross i Kreftforeningen mener en enklere test for brystkreft kan gjøre at flere tester seg. Foto: Ingvild Vaale Arnesen / Kreftforeningen

- Enten fordi de ikke vil kle av seg, eller er redde for at det skal være vondt. Heldigvis går det som oftest bedre enn man tror, men noen synes likevel det er ubehagelig og vondt, sier hun.

Generalsekretæren opplyser at én av fire ikke møter opp til mammografi, og at det er spesielt kvinner med innvandrerbakgrunn som uteblir.

- Dersom man i fremtiden kan erstatte mammografi med noe så enkelt som et fingeravtrykk, vil det for det første lette ubehaget for en del, men det vil også kunne føre til at flere tar testen for å avdekke brystkreft, sier Ross og fortsetter:

- Forskning som dette vil kunne gjøre at flere får oppdaget brystkreft tidligere. Da blir prognosen bedre og behandlingen mer skånsom.

Tvilende til testmetoden

Overlege Oddbjørn Straume ved Haukeland universitetssykehus jobber med blant andre brystkreftpasienter. Han er ikke veldig imponert over den britiske studien så langt.

Foto: Privat

- Jeg er i utgangspunktet tvilende til om dette vil få noen plass i brystkreftbehandling eller diagnostikk av brystkreftpasienter. Jeg synes studien verken er lovende eller spesielt interessant, sier han.

- Hvorfor det?

- Først og fremst fordi det er en bitte liten studie der man har brukt maskinlæring og kunstig intelligens på et veldig lite materiale. Det er et altfor lite grunnlag for å si noe som er av vitenskapelig verdi, utdyper Straume.

Mammografi det beste man har

Han sier han stort sett får positive tilbakemeldinger på mammografi og biopsi fra sine pasienter.

- Mange har fått kreften oppdaget i mammografiprogrammet og uttrykker takknemlighet for at den er oppdaget tidlig og at de får behandling tidlig. Det er hovedinntrykket, sier overlegen og legger til:

- Og så er det en del som ikke har fått oppdaget kreften ved mammografi, og som uttrykker skuffelse ved det. Metoden oppdager mange tilfeller, men ikke alle. Den er ikke hundre prosent, men den er det beste vi har.

Slik undersøker du brystene dine Ekspander/minimer faktaboks Still deg foran speilet i bar overkropp og se etter forandringer. Strekk armene i været og se etter forandringer. Kjenn på brystene etter klumper mens du løfter én og én arm over hodet. Undersøk hvert bryst «time for time»: Begynn på toppen (klokken 12) og kjenn etter fra kanten av brystet og inn mot brystvorten. Gå systematisk gjennom begge armhulene slik du gjennomgikk brystene. Endringer i brystene trenger ikke bety at du har kreft. Kreftforeningen anbefaler at du går til legen om du oppdager forandringer i brystene. De foreslår at alle undersøker brystene selv fra 30–35-årsalder, annenhver måned. For de som menstruerer, bør undersøkelsen gjøres rundt én uke etter siste mens. Kilde: Kreftforeningen

Straume forteller at KI også testes i Norge ved for eksempel røntgenundersøkelser, til å jobbe raskere og mer effektivt.

- Men enn så lenge er det behov for den menneskelige vurderingen i tillegg. Det skjer en ganske enorm utvikling der, både innen mammografiprogrammet og innen patologi. Der har nok KI en stor fremtid, sier han.

Vanligste kreftformen blant kvinner

Ifølge Kreftforeningen, fikk 38.265 personer kreft i 2022 i Norge. Av disse var 4224 nye tilfeller av brystkreft, som er blant de fire vanligste kreftformene. Det er den mest utbredte kreftformen blant kvinner, men også menn kan få brystkreft.

I dag jobber man med å avdekke brystkreft gjennom å oppfordre folk til egenundersøkelse av brystene samt deltakelse i mammografiprogrammet.

Mer om brystkreft, symptomer og undersøkelse, finner du her.

Optimistiske til annen bruk

På spørsmål til professor Simona Francese om teknikken kan brukes til å oppdage andre kreftformer, svarer hun at det var flaks at de oppdaget sammenhengen med brystkreft mens de forsket på proteiner i fingeravtrykk som en måte å fastslå kjønn på. Men forskeren sier de er optimistiske til at de kan utvikle metoder for andre kreftformer om forskningsmiljøene samarbeider.