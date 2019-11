Britiske aviser: Dronningen og prins Charles var enige om at Andrew måtte ut

I går kom det frem at prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag etter sitt intervju om koblingene til domfelte Jeffrey Epstein.

Beslutningen gjelder for overskuelig framtid, ifølge en uttalelse fra prinsen onsdag.

Avgjørelsen skal imidlertid ha kommet etter diskusjoner mellom dronning Elizabeth selv, og hennes eldste sønn og nærmeste i tronfølgen, prins Charles, skriver BBC.

Ifølge Evening Standard var Charles sterkt deltagende i avgjørelsen om at prins Andrew måtte trekke seg. Også flere andre britiske aviser skriver at prinsen har vært tett på prosessen.

«Dårlig dømmekraft»

I et sjeldent intervju med BBC lørdag ble prinsen intervjuet etter at Victoria Giuffre har vitnet om at hun tre ganger har hatt sex med prins Andrew da hun var mindreårig.

Dronning Elizabeths sønn svarer på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig. Du trenger javascript for å se video. Dronning Elizabeths sønn svarer på beskyldningene om å ha hatt sex med en mindreårig.

Prinsen sa også at han hadde utvist «dårlig dømmekraft» da han fortsatte vennskapet med milliardæren og finansmannen Jeffrey Epstein.

I etterkant av intervjuet var det sterke reaksjoner mot prinsen. På forsiden til Daily Mail sto det skrevet med store bokstaver: «Ikke et angrende ord».

Tre dager senere annonserte prins Andrew at han frasa seg alle offentlige oppdrag.

– Det har blitt klart for meg de siste dagene at omstendighetene rundt min tidligere tilknytning til Jeffrey Epstein er blitt en stor forstyrrelse for min families arbeid og det verdifulle arbeidet som foregår i de mange organisasjonene og veldedige stiftelsene som jeg er stolt av å støtte, heter det i uttalelsen fra prinsen, sendt ut fra Buckingham Palace.

Giftig vennskap

Avisen Evening Standard hevder at dronningen og prins Charles i fellesskap ble enige om at prins Andrew måtte trekke seg for å stoppe spekulasjonene rundt det «giftige vennskapet med Jeffrey Epstein» som «truet det britiske monarkiet».

Avisens journalist Robert Jobson er en av landets mest profilerte hoffreportere, og han er kjent for å ha svært gode kilder rundt det britiske kongehuset.

Prins Charles skal ha oppfordret Dronningen til å beskytte monarkiet. Foto: BBC

En sentral kilde ved hoffet sier til avisen at avgjørelsen var vanskelig, men at den ikke handlet om enkeltpersoner.

– Dette handler om å beskytte selve monarkiet som institusjon. Det er fryktelig trist. Både dronningen og prinsen er svært glade i Andrew, men monarkiets stilling er for viktig til at man kunne risikere noe, sier kilden.

Også nettstedet Forbes skriver at det lå mer bak avgjørelsen. Dronning Elizabeth, som i går feiret sin 72-års bryllupsdag, måtte likevel ta seg tid til en prat med prins Andrew for å fortelle ham hvorfor han flytte ut av kontoret sitt ved Slottet.

Og det gjorde han.

Forbes skriver at «Andrews uheldige, årelange tilknytning til Jeffery Epstein var ikke bare i fare for familiens rykte, det forårsaket et brudd i den stadig så delikate, stilltiende, patriotiske «avtalen» som Windsors har med sponsorer og med den britiske regjeringen».

Medierådgiver sa opp

Prins Andrew, dronning Elizabeths andre sønn og den 8. i arverekken til den britiske tronen, mister nå sin apanasje, i tillegg til at han heller ikke har noen offentlige oppdrag eller kontakt med veldedighetsorganisasjoner.

Ifølge The Guardian skal det i et halvår foregått forhandlinger mellom BBC og kongehuset om rammene for intervjuet med BBC.

Ifølge Metro sier en kilde i kongehuset til The Times at intervjuet «vil bli kjent som et av de dårligste PR-trekk i moderne tid».

Blant dem som skal ha advart mot å gi intervjuet skal ha vært prinsens egen medierådgiver, Jason Stein. Ifølge Sky News sa Stein opp jobben for to uker siden, etter at prinsen hadde gått med på gi intervjuet.