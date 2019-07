Milliardær fengslet for overgrep mot unge jenter

Jeffrey Epstein ble pågrepet lørdag og fremstilles for en domstol på Manhattan mandag. Nå risikerer han 45 år i fengsel.

Søkkrike Epstein er tidligere kapitalforvalter og har vært venn av både ekspresident Bill Clinton, britiske prins Andrew og president Donald Trump.

Nå er han siktet for å ha betalt mindreårige jenter for massasjer, for så misbruke dem seksuelt. Han er også siktet for sexhandel, og medvirkning til sexhandelsvirksomhet med mindreårige.

66-åringen holdes fengslet i det føderale fengslet Metropolitan Correction Center på Manhattan i New York, der blant annet den meksikanske mafiabossen El Chapo også sitter innesperret.

Lang historie med overgrep

Pågripelsen skjer 17 år etter at fondsforvalteren første gang var mistenkt for overgrep. Sexhandelen med flere titalls mindreårige jenter skal ha skjedd i New York og Florida mellom 2002 og 2005.

Pågripelsen kommer ikke som noen bombe, siden milliardærens seksuelle preferanser har vært et hyppig tema både i retten, for etterforskerne og i media det siste tiåret.

I 2008 ble Epstein dømt til 13 måneders fengsel for å ha utnyttet unge jenter til å gi seksuelle tjenester.

Han inngikk da et hemmelig forlik og unngikk det som kunne ha blitt en livstidsdom. Han innrømmet å ha tilrettelagt for prostitusjon for ei jente under 18 år, og måtte betale erstatning til en rekke tenåringsjenter, flere av dem fra Øst-Europa.

Forliket ble fremforhandlet av tidligere riksadvokat Alexander Acosta, som nå er president Donald Trumps arbeidsminister.

Fengselsdommen tilbrakte Epstein på et lokalt interneringssenter i Palm Beach, som han fikk lov til å forlate 12 timer, seks dager i uka, for å jobbe på kontoret sitt i nærheten.

PÅGRIPELSESBILDE: Bildet fra fengselet av Jeffrey Epstein. Finansmannen sitter nå fengslet i et føderalt fengsel på Manhattan. Han er tiltalt for sexhandel med en rekke mindreårige jenter. Foto: Handout / Reuters

Avisen The Daily Beast har fulgt saken tett, og skrevet om da Epstein unngikk en tiltale som kunne gitt ham ti års fengsel. Amerikansk påtalemyndighet droppet tiltalen etter at hans stjerneadvokater truet med å grave fram alt de kunne finne om de to fornærmede jentene på 13 og 14 år, for å bruke det mot dem i retten.

I en tid før #MeToo hadde veltet over ende mektige menn, hadde Epsteins navn stort sett gått under radaren. Helt til Miami Herald publiserte en artikkelserie om hvordan Epsteins rikdom, makt og innflytelse har beskyttet ham fra føderal tiltale.

Mange ofre

Den nye siktelsen ble klar etter at føderale og lokale etterforskere har avhørt flere titalls ofre. Omtrent alle skal ha forklart at de ble tilbudt penger for å gi Epstein massasje i hans hjem i Palm Beach eller New York – noe som ledet til de påståtte overgrepene.

Mens etterforskningen har pågått har finansmannen fløyet de unge jentene med sitt privatfly mellom sine hjem, i Palm Beach, New York, Virgin Islands og ranchen hans i New Mexico.

Etterforskerne har også beslaglagt nakenbilder av mindreårige jenter fra Epsteins herskapshus på Manhattan, skriver New York Times.

Opplysningen om bildene ble kunngjort samtidig som føderal påtalemyndighet oppfordret flere unge kvinner som har vært utsatt for overgrep hos milliardæren til å melde fra.

Flere av milliardærens ansatte og kontakter skal ha rekruttert jentene, og noen av ofrene skal til slutt selv ha begynt å rekruttere nye jenter ned i 14-årsalderen.

LUKSUSHJEM: Jeffrey Epsteins herskapshus i New York. Politiet slo opp låsen på denne døra for å ransake huset. Foto: Carlo Allegri / Reuters

Mange overgripere

– Dette har tatt altfor lang tid. Men det er et viktig steg mot rettferdighet for de mange ofrene for Epsteins sexhandelsvirksomhet, sier David Boies, bistandsadvokaten til to av Epsteins ofre til The Daily Beast.

Han legger til at han håper påtalemakten ikke vil stoppe med siktelsen mot Epstein, fordi det var mange andre som deltok og gjorde menneskehandelen mulig.

En dommer har beordret at nærmere 2000 sider med dokumenter fra et tidligere sivilt søksmål skal gjøres offentlig.

Dokumentasjonen inneholder beskrivelser av seksuelt misbruk utført av både Epstein og et utall prominente amerikanske politikere, mektige bedriftsledere, utenlandske presidenter, en kjent statsminister og andre verdensledere, skriver The Daily Mail.