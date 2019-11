Sterke reaksjoner mot prins Andrew etter intervju

«Ikke et angrende ord», skriver Daily Mail over hele forsiden søndag, morgenen etter at intervjuet ble sendt på BBCs Newsnight.

Prinsen ble intervjuet etter at Victoria Giuffre har vitnet om at hun tre ganger har hatt sex med prins Andrew da hun var mindreårig.

I det timelange intervjuet insisterte prinsen på at han ikke hadde noen erindring av å ha truffet henne i det hele tatt.

Giuffre har hevdet at den amerikanske milliardæren Jeffrey Epstein betalte henne 15.000 dollar etter at hun hadde sex med prinsen i 2001 da hun var 17 år.

«Jeg hadde ikke sex med tenåringen, jeg var hjemme etter en pizzafest» er The Observers forside.

Intervjuet er på forsiden av de fleste britiske aviser søndag morgen.

Konsentrerte seg om tre spørsmål

Intervjuet konsentrerte seg i hovedsak om tre spørsmål, skriver BBC.

Hadde han sex med Victoria Giuffre, slik hun sier?

Hvorfor reiste han tilbake for å treffe (og bo hos) Jeffrey Epstein to år etter at amerikaneren var dømt og fengslet for overgrep mot barn?

Hva var hans forklaring på bildet der han står med armen rundt 17 år gamle Victoria Giuffre?

Når det gjaldt spørsmålet om sex, nektet prinsen kategorisk og kom med en serie resonnementer om hvorfor hennes vitnemål ikke stemte.

Giuffre har vitnet om at prinsen har kjøpt en drink til henne på en nattklubb, han sa han ikke visste hvor i nattklubben baren var.

Giuffre har vitnet om at prinsen svettet, han kom med en forklaring på at han hadde en medisinsk diagnose om at han ikke kunne svette etter å ha blitt beskutt under Falklandskrigen i 1982.

Mest oppsiktsvekkende var kanskje prinsens forklaring på besøket hos Epstein i 2010. Andrew sa han at han ville avslutte vennskapet og han var så «ærbar» at han måtte gjøre det ansikt til ansikt.

Under intervjuet sa prinsen at han angret besøket hos Epstein i 2010. Det var den eneste gangen han uttrykte anger i intervjuet.

På spørsmål om fotografiet sa Andrew at han ikke kunne huske at det var blitt tatt, men hadde ingen forklaring på hvor det stammer fra.

Bildet av prins Andrew med Virginia Giuffre fra 2001, som prinsen sier at han ikke kan huske er blitt tatt. Foto: Faksimile fra BBC

Kritikk fra alle kanter

Prinsen får kraftig kritikk fra både kongevennlige og anti-rojalister. Charlie Proctor, redaktør for nettsiden Royal Central, sier at intervjuet var langt verre enn han hadde trodd på forhånd:

– Jeg hadde ventet meg et togkrasj. Dette var så ille et fly som krasjet inn i en oljetanker som førte til en tsunami som utløste en atombombe, sier Proctor til The Guardian.

Grunnleggeren av Likestillingspartiet, Catherine Mayer, skriver på Twitter at prinsen var «for dum til en gang å late som om han var bekymret for Epsteins ofre».

Advokaten til Virginia Giuffre, Jack Scarola, er kritisk til at prinsen gir et intervju til BBC i stedet for å la seg avhøre under ed.

Scarola sier at han tror at det pågår en FBI-etterforskning i New York i de som var innblandet i å hjelpe Epstein med hans overgrep.

– Å snakke med media holder ikke. Uttalelser som ikke er gitt under ed, har liten troverdighet, sier Scarola til Daily Mail.