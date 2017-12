Verdens høyeste Lego-tårn er bygget i Israel

Flere tusen av Tel Avivs innbyggere har gått sammen om å bygge det 35,95 meter høye Lego-tårnet som stod ferdig i går.

Mer enn 500.000 fargede Lego-klosser donert fra byens innbyggere er brukt i konstruksjonen.

Trolig vil den imponerende konstruksjonen ta over plassen som verdens høyeste Lego-tårn i Guinness rekordbok. Foto: Jack Guez / AFP

Hyllest til avdød åtteåring

Det var lærerne Sherlie Bardugo og Ben Kinger som kom på ideen om å bygge tårnet, da deres åtte år gamle elev Omar Sayag døde av kreft i 2014. Åtteåringen elsket nemlig å bygge med Lego-klosser.

– Jeg er så glad for å være her i dag, ta de siste målingene og se at vi slo rekorden, sier ingeniørlederen Amir Asor til nyhetsbyrået AP.

Ingeniøren Amir Asor har stått i spissen for å bygge det rekordhøye Lego-tårnet. Foto: AP

For om målingene stemmer er tårnet det høyeste i verden. Med sine nesten 36 meter strekker det seg høyere enn det nåværende høyeste tårnet i Guinness rekordbok på 35,05 meter som ble bygget i Milano i 2015.

Lego-tårnet på 36 meter er like høyt som en 12-etasjers bygning. Foto: Jack Guez / AFP

– Viktig for samfunnet

Borgermesteren i Tel Aviv, Ron Huldai, sier til AP at prosjektet har vært et viktig prosjekt for å sveise lokalbefolkningen sammen.

Borgermester i Tel Aviv, Ron Huldai, mener prosjektet har vært viktig for å samle innbyggere på tvers av samfunnslag. Foto: AP

– Alle menneskene i Tel Aviv har bidratt, 26 samfunnssentre, jøder, arabere, rike, fattige, ortodokse og sekulære, sier han til AP.

Også innbyggerne i byen er positive til prosjektet.

– Det er et storslått prosjekt. Et samfunnsprosjekt hvor folk fra hele Tel Aviv har gått sammen, sier beboer Karen Ringel Pepper til AP.