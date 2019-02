Situasjonen på grensen mellom Venezuela og Colombia er lørdag morgen fortsatt svært spent, og til dels uklar.

Venezuelas visepresident Delcy Rodrigues skriver på Twitter at landet midlertidig har stengt tre grenseoverganger i delstaten Tachira. Begrunnelsen er trusler fra colombiansk side mot «fred og uavhengighet for Venezuela».

Opposisjonslederen Juan Guaido dro fredag ettermiddag over grensen og inn i Colombia, der han sa at han er fullt bestemt på å forsøke å få nødhjelp tilbake inn i det kriserammede Venezuela.

Stridens kjerne. Amerikansk nødhjelp ligger foreløpig i lagre nær grensen mellom Colombia og Venezuela Foto: Fernando Vergara / AP

Guaido hevdet også at venezuelanske militære hadde hjulpet ham da han krysset grensen fra hjemlandet inn i Colombia. Myndighetene i Venezuela har nektet Juan Guaido å forlate landet.

Juan Guaido var fredag ettermidag tilstede på en stor konsert til støtte for opposisjones nødhjelpsplan, sammen med mer enn 300000 mennesker fra både Colombia og Venezuela.

Stor uro i området

Programsjef i SOS-barnebyer Sissel Aarak var også til stede på konserten, og hun sier til NRK at det er en stor uro i grenseområdet mellom Colombia og Venezuela akkurat nå.

Sissel Aarak fra SOS-barnebyer er på grensen mellom Colombia og Venezuela Foto: SOS Barnebyer

–Mange her var overrasket over at Juan Guaido dukket opp mot slutten av konserten sier Aarak, som er i området for å se på behovet for hjelp for de yngste av de mange flyktningene som har kommet over grensen fra det kriserammede Venezuela.

–30 prosent av de rundt tre millioner flyktningene er barn sier Aarak, og mange av disse er overlatt til seg selv fordi foreldrene har vært nødt til å dra rundt for å finne noe å leve av i Colombia sier Sissel Aarak.

Rapport: Folkehelsen i Venezuela kan bli satt 20 år tilbake

Demonstrasjoner lørdag

Guaido oppfordrer befolkningen i Venezuela til å demonstrere lørdag til støtte for at nødhjelpen nå må få komme inn i landet.

Den 35 år gamle Juan Guaido, som er president i nasjonalforsamlingen i Venezuela, har erklært seg som midlertidig president i landet fram til det kan avholdes nye valg.

Juan Guaido sammen med Chiles president Sebastian Pinera og Colombias Ivan Duque under støtte konserten for opposisjonen i Venezuela, inne på colombiansk side av grensen 22. februar Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Venezuelas president Nicolas Maduro, som vant presidentvalget i 2016, sier at han er landets lovlige leder, og beskylder Guaido for å ha gjennomført et kupp, med støtte fra USA.

Maduro: – Ku Klux Klan styrer Det hvite hus

Nødhjelp fra USA står nå i sentrum for den politiske dragkampen om makten i Venezuela. Opposisjonen og Juan Guaido sier hjelpen er livsviktig for millioner av mennesker i landet som mangler medisiner og mat.

Også tilhengere av sittende president Nicolás Maduro demonstrerte fredag. Disse regimetilhengerne oppfordret amerikanerne til å holde seg unna det som skjer i Venezuela Foto: JUAN BARRETO / AFP

Styrt spill fra USA?

Regjeringen i president Maduro sier at det hele er et styrt politisk spill fra USA der man kynisk bruker nødhjelp for å forsøke å framprovosere en situasjon som kan føre til et maktskifte i Venezuela.

Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza var fredag i New York der han blant annet møtte FNs generalsekretær Antonia Guterres.

Venezuelas utenriksminister Jorge Arreaza var 22. februar i New York, der han sa at landet vil forsvare seg mot angrep utenfra Foto: ANGELA WEISS / AFP

Arreaza sa til journalister etter møtet at Venezuelas militære aldri vil få ordre om å skyte på sivile, men at det vil forsvare landet mot angrep utenfra.

Samtidig melder menneskerettighetsgruppen Kape Kape at to personer ble drept og minst 15 såret i sammenstøt mellom innbyggerne i en landsby og soldater ikke langt fra grensen mot Brasil sør i Venezuela. landsbybefolkningen tilhører urbefolkningsgruppen Pemon i Venezuela og skal ha forsøkt å stoppe en militærkolonne.

Myndighetene i Venezuela stengte torsdag grenseovergangene mot Brasil.