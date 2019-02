Rapport: Folkehelsen i Venezuela kan bli satt 20 år tilbake

Den venezulanske krisen kan sette utvilkingen i folkehelsen i landet 20 år tilbake i tid, advarer forskere i en rapport på forskningssiden «The Lancet Infectious Diseases».

I rapporten skriver forskerne at potensielt dødelige sykdommer, som malaria, dengue og chagas, som smittes via insekter som mygg og flått, sprer seg over hele landet som følger av den pågående humanitære krisen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Årsaken skal være mangelen på medisiner og helseopersonell, samt en dramatisk nedgang i midler til offentlige helseprogrammer og sykdomsovervåkning, skriver forskerne.

Økning på 359 prosent

Ifølge rapporten så forskerne en økning på 359 prosent av mennesker med malaria mellom 2010 og 2015 i Venezuela. Mellom 2016 og 2017 økte tallet med ytterligere 71 prosent som følger av mangel på mygg-kontrollerende tiltak og medisiner. Dette i et land som i 1961 var det første til å klare å utrydde sykdommen.

– I tillegg til en tilbakekomst av mesling og andre vaksineforebyggende sykdommer, kan den økende spredningen av malaria snart bli ukontrollbar, sier Martin Llewellyn, en av ekspertene som arbeidet med rapporten.

MANGEL: Det er stor mangel på medisiner i Venezuela. Mange reiser derfor over grensen til Colombia for å få tak i det de trenger. På bilde står en mann og selger antibiotika og smertestillene i den colombianske grensebyen Cucuta. Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP

Tilfeller av dengue-feber har på sin side femdoblet seg, viser rapporten.

Også tilfeller av det fryktede Zika-viruset, som blant gravide kan føre til alvorlige fosterskader, har også økt. Ifølge rapporten skal omlag to prosent av den venzulanske befolkningen være smittet.

Frykter regional krise

Nabolandene kan også komme til å kjenne på de helsemessige ringvirkningen av krisen, skal vi tro ekspertene. I gjennomsnitt flykter 5500 mennesker landet hver dag, noe som øker risikoen for at sykdommene også vil spre seg over landegrensen.

Professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull forklarer. Du trenger javascript for å se video. Professor og Latin-Amerika-ekspert Benedicte Bull forklarer.

For å bekjempe de økende helseproblemene i landet mener eksperter at det i første omgang er viktigst å sørge for å sikre at det kommer humanitær bistand inn til Venezuela, samt at nabolandene sørger for å bistå med å hjelpe de mer enn tre millionene venezulanske flyktningene som har krysser grensen de seneste årene, skriver NBCN News.

President Nicolás Maduro har dog blokkert grensen mot Brasil og truer med å stenge grensen mot Colombia i et forsøk på å forhindre opposisjonens planer om å bringe nødhjelp inn til landet.