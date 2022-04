Varsler knivskarp innspurt mellom Macron og Le Pen

President Emmanuel Macron fikk drøyt 27 prosent av stemmene i første valgrunde. Hans største utfordrer, høyrepopulistiske Marine Le Pen, fikk litt under 24 prosent av stemmene, ifølge det franske innenriksdepartementet.

På tredjeplass kom venstrepopulisten Jean-Luc Mélenchon, med knappe 22 prosent av stemmene.

Macron og Le Pen møtes dermed til andre valgomgang 24. april, noe som blir en reprise av duellen i 2017. Den gangen gikk Macron seirende ut.

Valgkampen de neste to ukene blir trolig tøff. Meningsmålingene tyder på at forskjellene denne gangen blir langt mindre.

Prognosene fra Ipsos og Sopra Steria tyder på at Macron vil få 54 prosent av stemmene, melder Franceinfo.

Ifop spår derimot et mye tettere løp med 51 prosent for Macron og 49 for Le Pen. Det er innenfor feilmarginen begge veier.

Macron ber velgerne blokkere ytre høyre

– Jeg oppfordrer alle franske borgere til å blokkere det ytre høyre, sier Emmanuel Macron.

Presidenten ble møtt med jubel da han kom til valgvaken søndag kveld. Han startet talen sin med å takke de andre som hadde stilt til valg.

Sittende president Emmanuel Macron tar ledelsen i første runde av årets franske presidentvalg. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Macron takket også de motstanderne som har sagt at de vil støtte ham i annen runde av valget.

Tross ledelse etter første runde, er ingenting avgjort, slår presidenten fast.

De neste to ukene blir avgjørende.

– Jeg vil ha et humanistisk Frankrike. Det er dette det står om 24. april, sier Macron.

Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, forklarer veien videre i det franske presidentvalget. Du trenger javascript for å se video. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, forklarer veien videre i det franske presidentvalget.

Le Pen: – S kal få orden på Frankrike

Utfordrer Marine Le Pen leder partiet «Nasjonal samling». Hun gjør sitt tredje forsøk på å bli president.

På valgvaken lovet hun å forsvare franske verdier.

– Det franske folk har vist meg æren å bli kandidat i annen runde. Jeg har nå et håp om at landet skal reise seg igjen. Jeg vil være president for hele Frankrike, sier hun.

Le Pen taler på valgvaken sin etter at en første prognosen var klar. Foto: PASCAL ROSSIGNOL / Reuters

Le Pen sier en plass i det franske samfunnet ikke skal være bestemt av hvor mye penger man har.

– Jeg garanterer sikkerhet for alle. Jeg skal få orden på Frankrike på fem år!

På valgvaken til presidentkandidat Marine Le Pen drikker deltagerne spesiallaget champagne med hennes navn. «President Marine», står det på flaskene. Foto: Simen Ekern / NRK Foto: Simen Ekern / NRK

Motstanderne støtter Macron

Totalt 12 kandidater har kjempet om å bli den neste franske presidenten.

Fire av de ti øvrige presidentkandidatene stiller seg nå bak den sittende presidenten.

Republikanernes Valerie Pecresse sier hun vil stemme på Macron i annen runde. Det vil også kommunistpartiets Fabien Roussel og sosialistpartiets Anne Hidalgo.

Yannick Jadot fra De Grønne mener franskmenn må demme opp for høyreekstremisme. Derfor vil han støtte Macron.

De fire oppfordrer sine velgere å gjøre det samme.

På tredjeplass i første valgrunde kom Jean-Luc Mélenchon fra venstresiden, med 20,6 prosent av stemmene.

Heller ikke han ønsker å støtte Marine Le Pen 24. april.

– Man må ikke gi Madame Le Pen makt, sier Mélenchon.

Eric Zemmour på ytre høyrefløy vil be sine velgere stemme på Le Pen.

Jean-Luc Mélenchon taler til tilhengerne sine søndag kveld. Han ber velgerne sine ikke støtte Marie Le Pen. Foto: Michel Spingler / AP Eric Zemmour på ytre høyrefløy sier han vil støtte Le Pen i neste valgrunde. Foto: YVES HERMAN / Reuters Valerie Pecresse ber tilhengerne sine bli med å stemme på Emmanuel Macron i neste valgrunde. Foto: ALAIN JOCARD / AFP De Grønnes Yannick Jadot vil støtte Macron.

Macron lenge favoritt

i 2017 gikk også Macron og Le Pen videre til 2. runde. Da tok Macron en tydelig seier. Også i år har han vært valgets favoritt.

Ifølge beregninger utført av Economist, har Macron 77 prosent sjanse til å vinne. Han kan i så fall bli den første presidenten på 20 år som blir gjenvalgt.

Tilhengere av Emmanuel Macron jublet søndag kveld da presidenten tok ledelsen foran Marine Le Pen. Foto: Thibault Camus / AP

Macron har hatt store utfordringer i løpet av sine fem år som president. I 2018 og starten av 2019 demonstrerte De gule vestene og lagde mye bråk rundt i hele landet.

Så kom koronapandemien i 2020. Nå skaper krigen i Ukraina mye usikkerhet.

I hans femårige periode har Macrons brå stil ergret mange. Samtidig har hovedmotstander Marine Le Pen lyktes i å dempe sitt image og fremstår nå som mykere og mer kompromissvillig enn tidligere.

Fakta om det franske presidentvalget Ekspandér faktaboks * Første runde i presidentvalget holdes søndag 10. april. Dersom ingen kandidat får mer enn 50 prosent av stemmene, blir det en andre runde 24. april. Der møtes de to kandidatene som fikk flest stemmer i første runde. * Tolv kandidater stiller til valg i den første valgrunden. Ifølge de siste meningsmålingene har sittende president Emmanuel Macron og Marine Le Pen fra det høyrepopulistiske Nasjonal samling størst sjanse til å gå videre til andre runde. * Valglokalene åpner klokken 8 og stenger klokken 19. I de største byen er valglokalene åpne til klokken 20. Valgdagsmåling ventes å komme klokken 20. * I de oversjøiske territoriene som Antillene og Fransk Guyana, åpnet valglokalene lørdag 9. april. * Det er 48,7 millioner stemmeberettigede i Frankrike. Kilde: NTB

Lav valgdeltagelse

Valgdeltagelsen i Frankrike er synkende.

26 prosent av stemmeberettigede franskmenn valgte ikke å stemme, ifølge en meningsmåling. Søndag klokken 17 hadde 65 prosent avlagt stemme, ifølge det franske innenriksdepartementet.

Det var lavere enn ved samme tid i forrige presidentvalg i 2017. Også det året var det relativt lav valgdeltagelse.

Parisere i stemmekø i årets franske presidentvalg. Foto: Marit Kolberg / NRK Foto: Marit Kolberg / NRK

Snakker ikke om politikk

Siden midnatt fredag har det ikke vært valgkamp i Frankrike.

Både media og politikerne risikerer saftige bøter hvis de skriver eller snakker om politikk.

Tanken er at de velgerne skal kunne få ta sitt endelige valg i ro og mak.

I forkant av den franske prognosen publiserte en rekke medier i andre fransktalende land resultater fra uoffisielle meningsmålinger.