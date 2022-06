Frankrikes president Emmanuel Macron, Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Italias statsminister Mario Draghi ankom Kyiv med tog fra Polen i morges.

– Jeg kom for å sende en beskjed om en forent europeisk støtte til ukrainere... De kommende ukene kommer til å være tunge, sa Frankrikes president til journalister på togstasjonen i Kyiv.

Ingen av de tre har vært i Ukraina siden krigen startet, og det har vært knyttet stor spenning til når de skulle ta turen.

Det er knyttet store forventninger til hva de tre europeiske lederne skal komme med under deres besøk i Ukraina. Foto: Ludovic Marin / AP

Ukrainere har kritisert Tyskland, Frankrike og til en viss grad Italia for å somle med sin hjelp til det krigsherjede landet.

De har blitt beskyldt for å sette sin egen rikdom foran solidaritet med ukrainerne.

– Vi vil vise solidaritet, men også sørge for at den økonomiske- humanitære- og våpen-hjelpen vi har organisert vil fortsette, sa Scholz til den tyske avisa Bilds utsendte journalist.

Besøket gjennomføres en uke før et EU-toppmøte og før et G7-toppmøte som Zelenskiy er invitert til å delta på.

Med på turen er også Romanias president Klaus Iohannis.

Russisk gass

Da flere andre diplomater og statsledere besøkte Kyiv i april, valgte de tre statslederne å holde seg borte. Forbundskansler Scholz ville ikke komme så lenge ukrainerne kritiserte president Frank-Walter Steinmeier for å være for Russland-vennlig.

Dette førte til en diplomatisk krise mellom landene.

Scholz kommenterte det hele i mai med å si:

– Jeg skal ikke være en av disse statslederne som gjør alt for et godt bilde.

«Jeg skal ikke være en av disse statslederne som gjør alt for et godt bilde», var forbundskanslerens begrunnelse for å ikke dra på besøk til Kyiv i april. Foto: JOHN MACDOUGALL

Tyskland er avhengig av russisk gass. Halvparten av all gassen som brukes i landet kommer fra Russland. Det har gjort det vanskelig å bryte alle handelsforbindelsene med landet. Så sent som 21. mai meldte tyske myndigheter at kjøp av russisk gass ikke var et brudd på EUs sanksjoner mot Russland. I går meldte Gazprom at de nå kommer til å kutte i gassleveransen til Tyskland.

Våpenleveranse

Ukrainas ambassadør i Berlin, Andriy Melnyk, er en av flere ukrainere som har kommet med direkte kritikk av Tysklands håndtering av krigen i Ukraina.

Han har nylig postet et bilde av fem stridsvogner på Twitter sammen med følgende tekst:

«Hvorfor nekter dere den ukrainske hæren adgang til Marder stridsvogner fra Reinmetall, mens ukrainske styrker blør i hjel foran våre øyne».

President Zelenskyj ønsker å få våpen fra Tyskland.

– Vi trenger forsikringer fra kansler Scholz at Tyskland støtter Ukraina. Han og hans regjering må ta en avgjørelse, sa den ukrainske statslederen i et intervju med statskringkasteren ZDF.

«Vi trenger forsikringer fra kansler Scholz at Tyskland støtter Ukraina. Han og hans regjering må ta en avgjørelse,» sa Zelenskyj Foto: STR / AFP

Franskmennene har levert våpen til Ukraina samtidig som de har hatt en dialog med russerne. Meklingen mellom Russland og Ukraina har ikke bare vært lett. Emmanuel Macron har fått kritikk fra den ukrainske utenriksministeren Dmytro Kuleba da førstnevnte uttalte at «russerne ikke må ydmykes».

Kuleba svarte med at de allierte heller bør fokusere på hvordan de kan sette Russland på plass, og at landet ydmyker seg selv.

Fremtidig EU-medlemskap

President Zelenskyj har sendt inn en søknad om EU-medlemskap, et medlemskap som ifølge Macron kan ligge år om ikke tiår frem i tid. Likevel sender et besøk av tre mektige statsledere et signal.

– Vi er på sted hvor vi (Europeere) må sende tydelige politiske signaler. Vi europeere mot Ukraina og dets folk som kjemper en heroisk motstandskamp, sa Macron i går.

Han gikk ikke inn på hva slags politiske signaler de ønske å sende.

Ukraina håper at EU vil gi landet kandidatstatus på unionens toppmøte 23. og 24. juni. Det går av stabelen rett før G7-toppmøtet, som holdes i 26. til 28. juni.

Froske- og leverpølse-spisere

Den tidligere russiske statsministeren Dimitry Medvedev synes ingen ting om det eurpeiske statsbesøket i Kyiv.

– Europeiske fans av frosker, leverpølser og spagetti elsker å besøke Kyiv. Til ingen nytte. Løfter om EU-medlemskap og gamle haubitser til Ukraina, fulle på horilka og hjem med tog som for 100 år siden. Alt er bra. Men det bringer ikke Ukraina nærmere fred, skriver Medvedev på Twitter.

Haubitser er en type artillerivåpen, og horilka er ukrainsk brennevin.