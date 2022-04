Håper «De gule vestene» blir aktive igjen etter presidentvalget

Tolv kandidater stiller i første valgrunde av presidentvalget som foregår 10. april. Hvis ingen av dem får over 50 prosent, møtes de to fremste kandidatene til den andre avgjørende runden 24. april.

Marine Le Pen (53)

En erfaren ytre-høyreleder som gjør sitt tredje forsøk på å bli president. I 2017 greide hun å ta seg til andre runde. Hennes politiske framtid kan være avhengig av resultatet i årets valg. I stedet for å stille opp på store valgmøter, har hun reist rundt og drevet valgkamp ute blant folk. Hun har forsøkt å skaffe seg en mer moderat profil og har unngått de mest ytterliggående uttalelsene om islam og innvandring.

Emmanuel Macron (44)

Han har hatt makten siden 2017 da han stilte som presidentkandidat for første gang og vant. Han er pro-EU og var allerede ved årsskiftet favoritt til å vinne årets valg. Etter at Ukraina-krigen startet, har oppslutningen økt enda mer. Han lanserte seg selv som en sentrumskandidat uten tradisjonell partitilhørighet før forrige valg, men har etter hvert blitt mer høyreorientert. Han lover skattekutt, velferdsreform og høyere pensjonsalder. Vinner han, blir han den første presidenten som blir gjenvalgt i Frankrike på 20 år.

Jean-Luc Mélenchon (70)

En politisk tungvekter som er kjent for sin skarpe kritikk mot globalisering og elitene. Han er tidligere trotskist, det vil si tilhenger av den marxistiske retningen som ble utviklet av Leo Trotskij. Hardtslående debattant som ligger klart best an av kandidatene på venstresiden. Selv om det skal mye til for at han kommer til andre valgrunde, utelukker ikke analytikere at han greier det.

Valérie Pécresse (54)

Tidligere minister og nå president i Paris-regionen. Hun overrasket mange da hun vant nominasjonsvalget i det borgerlige partiet Republikanerne. Det er første gang partiet har en kvinnelig kandidat. Hun har anklaget Emmanuel Macron for å være for myk i kampen mot kriminalitet, men etter et mislykket valgkampmøte i Paris i februar, har pilene pekt nedover.

Eric Zemmour (63)

Tidligere journalist, TV-kommentator og bestselgerforfatter, som har en engasjert tilhengerskare etter sine harde utfall mot islam og innvandring. Han har greid å tiltrekke seg velgere som tidligere har stemt på Le Pen og det borgerlige partiet Republikanerne. I oktober skåret han svært bra på meningsmålingene, men flere flauser og den kompromissløse stilen har ført til at han nå ligger langt bak Le Pen.

Nicolas Dupont-Aignan (61)

EU-skeptiker som siden 2008 har ledet det lille partiet Debout la France («Stå oppreist, Frankrike»). Han er kjent som en kamplysten ordfører i en av Paris' forsteder, som dukker opp i forbindelse med presidentvalget hvert femte år. Han har lovet å slå ned på innvandring og gi alle «unnasluntrere» et spark bak. Han har kommet i skyggen av Le Pen og Zemmour, som har lignende valgprogram.

Anne Hidalgo (62)

Ordfører i Paris som har forsøkt å puste nytt liv i Sosialistpartiet, uten å lykkes. Hun er mindre hardtslående enn de andre kandidatene og har ikke overbevist velgerne. Nå ser det ut til at hun er på vei mot en oppslutning på under 5 prosent, kanskje så lav om 2 prosent.

Yannick Jadot (54)

Tidligere Greenpeace-aktivist og De grønnes presidentkandidat. Partiet gjorde det bra i lokalvalget for to år siden, en suksess han håper å videreføre på nasjonalt plan. Han står for en mer pragmatisk miljø- og klimapolitikk enn mange av sine partifeller. Meningsmålingene gir ham imidlertid mindre enn 10 prosents oppslutning.

Fabien Roussel (52)

Karismatisk leder av Kommunistpartiet. Men han ligger langt bak på meningsmålingene og har ingen sjanse til å komme seg videre til andre valgrunde. Partiet hans hadde sine storhetsdager etter andre verdenskrig, men er nå kun ett av flere småpartier i fransk politikk. Roussel sier han vil øke selskapsskatten og ha en mer progressiv inntektsskatt. Han vil også nasjonalisere bankvesenet og de store energiselskapene.

Philippe Poutou (55)

En tidligere bilfabrikkarbeider som stiller som kandidat for Det nye antikapitalistiske partiet (NPA). Han har lansert seg selv som arbeidernes stemme og som en plage for de etablerte politikerne. Under en TV-debatt i 2017 fornærmet han de andre deltakerne og nektet å stille opp på et gruppefoto. Han vil ikke at politiet skal få bære våpen og ønsker å bygge opp igjen offentlig sektor.

Nathalie Arthaud (52)

En tidligere lærer som representerer partiet Lutte ouvrière ( «Arbeidernes kamp»). Det er tredje gang hun stiller som presidentkandidat. Hun er trotskist og har lovet en markant økning i minstelønnen, forbud mot nedbemanning og pensjon ved 60 år. Men i likhet med andre kandidater fra de minste partiene har hun fått lite oppmerksomhet så langt.

Jean Lassalle (66)

En eksentrisk parlamentariker fra Pyreneene. Han er tidligere gjeter, kjent for å snakke kraftig dialekt og har i årevis vært en engasjert forkjemper for den franske landsbygda. Han er godt likt av mange franskmenn, men har ingen sjanse i presidentvalget. Trolig vil han beholde plassen i nasjonalforsamlingen hvis han stiller til valg i juni.

