Varmerekordene faller i Europa

Her i Norge ble årets første tropenatt registrert natt til torsdag, og det er meldt over 30 grader flere steder i landet inn mot helga.

I en rekke andre europeiske land er det imidlertid meldt over 40 grader, og nå blir varmerekordene slått på løpende bånd.

Onsdag ble varmerekordene slått både i Nederland og Belgia. Tidenes høyeste temperatur i Nederland ble målt til 38,8 grader, mens i Belgia var den høyeste temperaturen 38,9 grader.

Torsdag var begge rekordene allerede slått, med 40,6 grader nordøst i Belgia og 41,7 grader i Deelen i Nederland. Nederlandske myndigheter har utstedt oransje varsel, som blant annet innebærer flere tiltak knyttet til sykehus og gamlehjem.

En kvinne kjøler seg ned i en fontene i Frankfurt i Tyskland. Foto: Ralph Orlowski / Reuters

Den nederlandske varmerekorden hadde ikke blitt slått siden 1944, mens den belgiske har stått siden 1947.

Tyskland fikk torsdag sin tredje varmerekord på to dager, med 41,5 grader i den vestlige delstaten Niedersachsen. Flere elver og innsjøer har tørket inn.

Med 36,9 grader på London-flyplassen Heathrow har Storbritannia fått ny varmerekord for juli måned. Den høyeste temperaturen som noen gang er registrert i landet, er 38,5 grader og ble målt i Kent i august i 2003, skriver NTB.

Britiske tog har blant annet fått beskjed om å kjøre saktere for å skåne skinnene, skriver BBC.

En politikvinne kjøler seg ned med en kald drikkekartong i London. Foto: Frank Augstein / AP

Stenger atomreaktorer

Det er også meldt om en rekke lokale rekorder. Blant dem er Bordeaux i Frankrike, som har registrert en temperatur på 41,2 grader.

I Paris har gradestokken nådd 42,4 grader, og dermed knust den gamle rekorden på 40,4 grader fra 1947. Den franske rekorden ble satt i forrige måned, med 46 grader i Vergagues utenfor Montpellier.

Barnehager er stengt flere steder, og på de varmeste stedene blir folk bedt om å holde seg hjemme fra jobb.

Myndighetene i Paris har sendt ut en advarsel mot sportslige aktiviteter, unødvendige reiser og alkoholbruk. Innbyggerne blir også bedt om å sjekke at eldre familiemedlemmer og naboer har det bra i varmen.

Frankrikes meteorologiske institutt har sendt ut varsel av nest høyeste grad for 81 av landets 96 administrative departementer.

Sørvest i landet er to reaktorer ved atomkraftverket Golftech midlertidig stengt for å begrense oppvarming av kjølevannet.

Mange har tatt turen til Trocadero-fontenene foran Eiffeltårnet i Paris torsdag. Foto: Bertrand Guay / AFP

Flere hetebølger

Hetebølgen er den andre som rammer Europa så langt i sommer. Samtidig er det også satt varmerekorder i for juli i flere amerikanske byer, deriblant New York.

De hyppige varmerekordene er i tråd med det forskere mener er konsekvensene av menneskeskapt global oppvarming.

Storbritannias meteorologiske institutt, Met Office, viser til forskning som sier at hetebølger vil komme stadig hyppigere, kanskje så ofte som annethvert år, på grunn av klimaendringene.

– Det vi har fått nå er en strøm av veldig varm luft fra Nord-Afrika. Men uten klimaendringene ville vi ikke ha nådd de toppene vi ser nå, sier Peter Stott fra Met Office til BBC.

En studie publisert i Nature denne uka anslår at både tempoet og utbredelsen av global oppvarming er større enn noe annet man har sett de siste 2000 årene.

«Den varmeste perioden i løpet av de siste to årtusenene fant sted i løpet av det 21. århundre for over 98 prosent av jordkloden,» heter det i studien.