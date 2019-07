Varmerekorder står for fall i Europa

Mens de rekordhøye temperaturene på mange måter har latt vente på seg i Norge så langt i sommer, har store deler av Europa og USA svettet bort i temperaturer opp mot 40 grader.

Men i motsetning til forrige måneds hetebølge, som rammet hardest lenger sør, er varmen som denne uken er på vei, ventet å dra seg mot det nordlige Europa.

Så langt har også juli vært varm, og torsdag kan gradestokken passere 40-tallet for første gang så langt nord som i Nederland. Samme dag kan også Frankrikes hovedstad slå sin mer enn 70 år gamle varmerekord på 40,4 grader.

Ifølge Wahl er det ventet rundt 35 grader i London i morgen, noe som er langt over normalen og oppunder den gamle varmerekorden på 38,5 grader i den britiske hovedstaden. Med en mulig varmerekord på trappene, advares nå astmatikere i Storbritannia.

– Kloden har blitt varmere

Statsmeteorolog Bente Wahl bekrefter at temperaturene har ligget langt over normalen.

På verdensbasis har juni aldri vært varmere med en global gjennomsnittstemperaturen for måneden på 15,9 grader, som er ny temperaturrekord, ifølge amerikanske meteorologer.

– Hetebølger i Europa er ikke noe uvanlig, men kloden vår har blitt varmere og makstemperaturene har derfor blitt høyere, sier hun.

Statsmeteorolog Bente Wahl sier at temperaturene har vært høyere enn normalt. Foto: Valery Hache / AFP

Bruker fontener som basseng

Frankrike målte sin varmeste måned gjennom tidene i juni, noe som er uvanlig ettersom juli vanligvis er varmere enn juni. Det ble også satt varmerekord på landsbasis med 45,9 grader i byen Gallargues-le-Montreux sørøst i Frankrike, midt mellom byene Montpellier og Nîmes.

Opphetede turister har derfor benyttet fontener og dammer til å kjøle seg ned.

Torsdag kan Paris slå sin over 70 år gamle varmerekord på 40,4 grader. Foto: Bertrand Guay / AFP

Også på den andre siden av Atlanterhavet har varmen slått inn for fullt. I USA har seks personer omkommet som følge av varmen den siste tiden. Borgermesteren i New York, Bill de Blasio, erklærte tidligere denne måneden krisetilstand i byen, og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs og få i seg nok væske.

I tillegg ble en rekke arrangementer som blant annet en festival i Central Park og New York Triathlon avlyst.

Statsmeteorolog Wahl forteller imidlertid at temperaturen i New York nå har stabilisert seg innafor det man kan kalle normalen på 28–30 grader.

Nå kommer sommervarmen til Norge

Gradestokken har så vidt nærmet seg 30 grader så langt i sommer, men til helgen er det ventet at hetebølgen fra det sørlige Europa har kommet seg lenger nord og gir varmt norsk sommervær.

– Det skal bli varmere og varmere de neste dagene, sier Wahl, som legger til at det også er en mulighet for at årets første tropenatt kommer til helgen.