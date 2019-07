Slik påvirker varmen oss

Det er meldt om varme rundt 30 grader i store deler av Norge framover og sommerens første tropenatt kom natt til i dag.

I Vest-Europa er det varslet hetebølge med temperaturer opptil 40 grader.

Med de høye temperaturen kommer også forandringer i vanene våre, forbruket og psyken.

Forskning på hvordan vi bruker pengene våre, viser at forbruket øker når det blir varmt.

– Vi bruker mer og tar mindre gjennomtenkte beslutninger når det er varmt, sier Nina Marianne Iversen, professor ved Institutt for markedsføring ved Handelshøyskolen BI.

Vi bruker mer penger

I en forskningsartikkel publisert i Magma har professorene Leif Egil Hem og Nina Marianne Iversen skrevet om hvordan været påvirket forbruket vårt.

Iversen forteller at det er vanskelig å finne ut akkurat hva vi bruker mer penger på, men kan fastslå at drikkevarer og is har en dokumentert økning i sommervarmen.

PÅVIRKER FORBRUK: Nina Marianne Iversen er professor ved Institutt for markedsføring på Handelshøyskolen BI. Hun mener forbruket vårt påvirkes når det er varmt. Foto: Torbjørn Brovold / BI

– Det er få grader i temperaturøkning som skal til før vi ser at forbruket øker, sier hun.

En av grunnene til at vi bruker mer penger er fordi vi tenker mindre rasjonelt, forklarer Iversen.

«Het i toppen»

DNB gjorde i fjor en egen undersøkelse av nordmenns ferieforbruk som viser at forbruket i ferien øker, og det har gått opp betydelig de siste årene.

Undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos, viser at den norske husstanden hvert år svir av 22.000 kroner i snitt på sommerferie.

– Det er liten tvil om at været påvirker forbruket, og mange blir mer «het i toppen» når det gjelder økonomiske valg, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

– Hvordan skal vi holde hodet kaldt i varmen?

– Det kan være lurt å ha en kostnadsramme for ferien og sett opp budsjett. Gjerne et dagsbudsjett for forbruk. I tillegg til å unngå spontankjøp, sier Dalsbø.

Hvilken is smelter først? Du trenger javascript for å se video. Hvilken is smelter først?

Vi er spontane og tar mer risiko

Jo varmere det er, jo mer passiv og ukonsentrert blir du, ifølge forskningsartikkelen.

Forskerne har kommet fram til at varmen har påvirkning på hvordan folk investerer i aksjer.

– Det er dokumentert at risikotagning i aksjespekulasjoner stiger når temperaturen øker, sier Iversen.

Vi blir mer aggressive

Når temperaturen øker så mye at det blir ubehagelig, kan vi fort bli sure og aggressive, ifølge Arnulf Kolstad, som er professor emeritus i sosialpsykologi.

VÆR ER IKKE ALT: Professor emeritus i sosialpsykologi Arnulf Kolstad mener vi har mye å glede oss over selv om det ikke alltid er fint sommervær. Foto: Privat

– Vi har en forestilling om at livet er mye bedre i sol og varme. Folk sitter og gruer seg til å oppleve dagen hvis det ikke er sterkt solskinn, sier Kolstad.

Han mener livet kan være like fint i dårlig vær, men at aktiviteten bare må tilpasses.

At vi blir aggressive i høye temperaturer er også en grunn til at forbruket vårt endrer seg, ifølge BI-professoren Nina Marianne Iversen.

AKTIVITETER: Når det er varmt og fint vær er vi mer ute og finner på ting sammen med andre. Her fra matfestivalen Gladmat onsdag i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø

Vi er mer sosial og oppspilt

Heldigvis er det ikke slik at varmen kun fører med seg negative konsekvenser.

– Når det er lysere blir du mer oppspilt og har mer behov for sosial tilknytning. Dermed går vi mer ut, sier Iversen.

En annen positiv ting med lyset og varmen er at det påvirker hvor sunn mat vi spiser.

Ifølge Iversen kjøper vi lettere mat som salat på sommeren, mens på vinteren når det er kaldt og mørkt kjøper vi mer usunn mat og nytelsesvarer.

Varmen påvirker helsa

Været påvirker ikke bare forbruket og vanene våre, men også helsa vår.

Lege Gunnar Hasle fra Reiseklinikken i Oslo mener det ikke er grunn til å være bekymret for varmen i Norge, men at det begynner å bli farlig i strøk der det er 40 varmegrader.

RÅD: Reiselege Gunnar Hasle råder folk til å ta forholdsregler i varmen. Foto: Aase Magnhild Slrbø / Reiseklinikken

– Hvor mye vann og salt vi bør få i oss på en varm dag er vanskelig å estimere. I tillegg til lufttemperaturen kommer det an på om man er i fysisk aktivitet, i direkte sollys, og vindforhold, sier Hasle.

Ifølge legen bør man følge med på urinproduksjonen og formen for å vurdere om man er dehydrert.

– Mange tror at tørsten er en indikator på at vi er dehydrert, men man kan være dehydrert uten å være tørst, sier Hasle.

Hvis man derimot skulle få heteslag er det viktig å vifte luft eller sprute lunket vann på den syke. Ifølge legen anbefales det ikke å forsøke å kjøle personen ned med is. Da kan det bli verre.