– Vannet har en avskyelig saltsmak, sier Raúl Viñas, som bor i hovedstaden Montevideo.

Tre år med tørke har etterlatt drikkevannsforsyningene, som sikrer hovedstadsområdet med drikkevann, brune.

Det rammer rundt 2,8 millioner innbyggere.

– Vi har ikke lenger drikkbart springvann. Du kan selvsagt drikke det, eller bensin for den saks skyld, men det vil ikke være bra for deg, sier Viñas, og fortsetter:

– Alle snakker om vannkrisa. På gata ser du folk med seksliters vannflasker i hver hånd. Det er blitt et normalt syn, sier han.

Landet lider av den verste tørken på 70 år, melder nasjonale medier.

Dette er blitt et vanlig syn i Uruguays hovedstad Montevideo. Myndighetene subsidierer to liter flaskevann per innbygger med lav inntekt om dagen på grunn av tørken. I tillegg er momsen fjernet for dem som ikke har råd til å kjøpe eget vann. Bildet er fra byen i juli i år. Foto: Dante Fernandez / AFP

Folk forundret over saltsmak

For å unngå å gå helt tom for vann, har landets statseide vannselskap «Obras Sanitarias del Estado» (OSE) gradvis blandet ut vannet med brakkvann, en blanding av ferskvann og saltvann.

Brakkvannet kommer fra elvebukta Río de la Plata, som grenser til Argentina.

– Folk la merke til saltsmaken på vannet i begynnelsen av mai, sier Viñas, som jobber frivillig i miljøverngruppen «For et bærekraftig Uruguay».

Raúl Viñas er oppgitt over måten myndighetene har håndtert vannkrisa. Han underviser ved «Universidad de Empresa» i Uruguay og en del av miljøvernbevegelsen «For et bærekraftig Uruguay». Foto: Privat

– Men først etter at det ble laget flere artikler om dette i pressen, gikk vannselskapet OSE ut og forklarte at de hadde blandet ut vannet.

I mai ble det målt at springvannet hadde så høye nivå av salt og klor at det lå i øvre grense for det Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler.

Men i dag er situasjonen verre.

Nivåene av salt og klor er dobbelt så høye som i mai, melder The Guardian.

Likevel mener myndighetene at vannet ikke er farlig å drikke for folk flest.

Sinte demonstranter slår med tomme plastflasker og krever rent drikkevann i Montevideo 31. mai i år. Mer enn halvparten av Uruguays 3,5 millioner innbyggere er uten rent springvann hjemme. Foto: Matilde Campodonico / AP

Noen sårbare grupper, som spedbarn, gravide, og personer med høyt blodtrykk, har blitt advart mot å drikke vannet.

Andre, som burde være nøye med saltinntaket, burde sjekket nivåene hos lege ofte, råder myndighetene.

– Vannselskapet har et kommunikasjonsproblem. At de ikke informerte oss om dette før, førte til stor mistro i befolkningen. Dette kunne vært unngått, sier Viñas, som til daglig underviser i landbruksvitenskap ved Handelsuniversitetet (UDE) i Montevideo.

Da hadde allerede mange personer fått husholdningsapparatene sine ødelagt som følge av bruken av saltvann i springen hjemmene, forteller han.

Seks av ti selskaper i landet har fått produksjonsproblemer fordi de har brukt ferskvann med for høyt saltinnhold, melder avisa El Observador.

Elven Santa Lucia har tørket inn i provinsen Florida i Uruguay. En familie gikk på det som en gang var en elvebunn 4. juli i år. Foto: Matilde Campodonico / AP

Blandet ut vannet siden februar

Vannselskapet OSE startet å blande ut ferskvannet med brakkvann i februar, ifølge daglige leder Arturo Castagnino.

– Hadde vi ikke foretatt oss dette, ville vi gått tomme for vann i februar, sa Castagnino i et intervju med programmet Arriba Gente på TV-kanalen Canal 10 i mai.

Samme måned skal selskapet ha informert helsedepartementet om situasjonen, fortalte Arturo Castagnino videre.

Alternativet ville vært å kutte vannforsyningen, som ville ført til en «mikrobiologisk risiko», fortalte OSE-lederen.

26. april ble en mye større del brakkvann fra elva blandet inn i springvannet, ifølge OSEs president Raúl Montero. Det skriver CNN.

Uruguays president Luis Lacalle Pou fastholder at springvannet er ufarlig for store deler av befolkningen. Han har mottatt kritikk for å ikke ha håndtert vannkrisen bedre. Foto: Ueslei Marcelino / Reuters

I Uruguay er retten til rent drikkevann grunnlovsfestet siden 2004.

– Vi skal ikke kutte vannet. Derfor kan konsekvensen være at vannkvaliteten blir dårligere, sa president Luis Lacalle Pou etter et krisemøte i regjeringen 19. juni i år.

Regjeringen hans har måtte tåle hard kritikk for å ha reagert for sakte på vannkrisen.

Den tidligere presidenten fra 2010 til 2015, José Mujica, sa rett ut at «vi har sovet i timen» da han ble spurt om hans regjering kunne ha gjort ting annerledes.

Uruguay er regnet som et velstående land i latinamerikansk sammenheng. Landet har historisk tenkt på seg selv som et land med gode ferskvannskilder. Her er palasset Salvo i sentrum av Montevideo. Foto: AFP

Forbannet på finsk papirfabrikk

Til tross for at det er tomt for drikkevann, bruker den finske cellulosefabrikkgiganten UPM-Kymmene, tidligere «United Paper Mills», enorme mengder ferskvann hver dag.

Riktignok fra en annen vannkilde enn innbyggerne i Montevideo.

«Det handler ikke om tørke, det handler om plyndring» mente flere demonstranter som tok til gatene da vannkrisen var et faktum i landet.

En gutt holder et skilt hvor det står «Ut med UPM», som er det finske cellulosegiganten som har flere store papirfabrikker i Uruguay. «Vann er liv, ikke selg det» og «Det blir tomt for drikkevann» er beskjeden fra demonstranter bak, 31. mai 2023 i Montevideo. Foto: Matilde Campodonico / AP

– UPMs cellulosefabrikk bruker vann fra elva Río Negro. På én dag bruker de like mye vann, for å blande ut kjemisk avfall fra fabrikken som tilbakeføres i elva, som hele vannforbruket i Montevideo i to uker, sier Raúl Viñas.

Demonstrantene mener distribusjonen av ferskvannet er helt feil.

UPM åpnet verdens største tremassefabrikk ved småbyen Paso de los Toros i juni, samtidig som Uruguay står i den verste tørken i landet på 44 år.

I tillegg har UPM også en papirfabrikk i Fray Benots, ved grensa til Argentina.

Til sammen produserer de to fabrikkene 3,4 millioner tonn eukalyptusmasse per år, ifølge den finske avisen Helsingin Sanomat.

Den finskeeide skogsindustrigiganten UPM-Kymmene åpnet nylig en ny cellulosefabrikk i Uruguay. Fabrikkene bruker enorme mengder ferskvann når det omdanner eukalyptustrær til papirprodukter. Foto: Matilde Campodonico / AP

Ble informert under vannkrisen i Cape Town

Montevideo er ikke den eneste byen som har blitt rammet av tørke. I januar 2008 var storbyen Cape Town i ferd med å gå tom for vann.

Da innførte myndighetene strenge restriksjoner og advarte om at vannforsyningen kom til å bli skrudd helt av.

Slik sto Cape Town i fare for å bli verdens første storby som gikk tom for vann. Men den såkalte «nulldagen», hvor springvannet ville ha forsvunnet, ble avlyst i siste liten.

Situasjonen i Uruguay har vært helt annerledes.

– Her ble vi ikke informert om problemet før vannstanden var nede på to prosent, sier Raúl Viñas.

Medier i Uruguay beskriver tørken sør i landet som den verste på 70 år. Paso Severino-magasinet har allerede tørket inn. Foto: Matilde Campodonico / AP

Myndighetene substituerer nå flaskevann slik at hver personer i lavinntektsgrupper kan få to liter per dag. I tillegg bygges det et 14 kilometer langt rør, som skal forsyne Santa Lucía-bassenget med vann fra elva San José.

Det er også satt i gang en rekke beredskapstiltak i et forsøk på å finne nye vannkilder i hovedstadsområdet, blant annet å grave nye brønner.

Arbeidet er det største infrastrukturarbeidet på Montevideos vannforsyning siden 1980-tallet.

Også Uruguays naboland Argentina har vært igjennom en ødeleggende tørke denne sommeren, som tilsvarer vinterhalvåret i Europa.

Store avlinger har blitt ødelagt.