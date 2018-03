Cape Town avlyser årets vannmangel

Myndighetene i Cape Town i Sør-Afrika har fryktet at byen ville gå tom for vann i år på grunn av flere år med tørke og manglende nedbør. Vannkrisen skyldes også rask befolkningsvekst. Cape Town har vokst med 30 prosent de siste femten årene, uten at vannsystemet har blitt bygget ut i samme tempo.

Nye prognoser viser at «Day Zero» - dagen der byen vil gå tom for vann - først vil inntreffe 27. august i år.

– Siden denne datoen ligger godt innenfor den normale regnsesongen, er det ikke lenger på sin plass å slå fast denne datoen uten å ta hensyn til nedbør. Day Zero kan bli fullstendig unngått i år, sier Cape Towns viseordfører Ian Neilson.

Myndighetene sier samtidig at det avhenger av at folk fortsetter å spare på vannet fordi de ikke vet hvor mye regn som vil komme. Neilson sier videre i en uttalelse at dersom det kommer like lite nedbør som i fjor, er det fortsatt fare for å nå «Day Zero» tidlig neste år.

Regnsesongen i Cape Town starter i mai.

Forskjøvet flere ganger

Datoen for når byen vil gå tom for vann har blitt flyttet på flere ganger. Først ble det spådd at kranene måtte stenges i mars, deretter ble det utsatt til april, før 4. juni ble valgt som dato. I slutten av februar ble den forskjøvet ytterligere til 9. juli.

VANNKILDE TØRKER UT: Theewaterskloof dam er den viktigste vannkilden i Cape Town. Vanligvis er det ni ganger så mye vann her som på bildet. Foto: Christine Præsttun / NRK

Forskyvningene har vært begrunnet med at folk var blitt bedre til å spare på vannet, og at bønder har hentet større mengder vann fra private magasiner.

I februar møtte NRK Helen Moffett i Cape Town. Hun viste hvordan hun sparte på vannet.

– Når jeg skal tisse, bruker jeg dette yoghurtbegeret. Det har en oval form som passer perfekt mellom kvinnelige lår, sa hun.

SPARETILTAK: Helen Moffett fortalte tidligere til NRK at hun tisset i et yoghurtbeger for ikke å sløse drikkevann ned i toalettet. Foto: Christine Præsttun / NRK

Begeret tømmer hun i hagen. Og når hun må bruke toalettet, spyler hun aldri ned. Da henter hun vann fra en bøtte på terrassen. Der står skittent vann som er brukt til oppvask og klesvask. Alt vann bruker hun flere ganger.

Kravet om maks 50 liter vann daglig består

Innbyggerne må fortsette å spare på vannet. De har tidligere fått krav om å ikke bruke mer enn 50 liter vann per person per dag, og dette kravet står fortsatt. De som bruker mer enn dette kan vente seg store bøter.

Til sammenligning brukte vi i Norge i 2016 i gjennomsnitt 190 liter kommunalt vann i døgnet, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Cape Towns myndigheter utreder nå både nødplaner og langsiktige prosjekter der man kan skaffe rent vann via avsalting av sjøvann, gjenbruk av vann og mer effektivt uttak av grunnvann.