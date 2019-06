Flere millioner mennesker rammet av strømbrudd

Strømbruddet skal også ha rammet den sørlige delen av Brasil og Paraguay. Befolkningen i Argentina og Uruguay utgjør til sammen 48 millioner innbyggere.

Ifølge argentinske medier som BBC siterer skal strømbruddet ha skjedd ved 07-tiden lokal tid.

Foruten at strømmen forsvant fra private hjem og offentlige bygninger, førte det også til at tog stanset og trafikklys sluttet å virke.

Katastrofal feil

Argentinas største strømleverandør Edesur skriver på Twitter at «en stor svikt ved det elektriske koblingssystemet har ført til et strømbrudd for hele Argentina og Uruguay»

– Noe slikt har aldri skjedd før, sier talsmann for Edesur, Alejandra Martinez til den argentinske avisen Infobae.

Ifølge The New York Times har Edesur over 2,5 millioner kunder.

Selskapet oppgir ingen årsak til strømbruddet. Også den argentinske energiministeren er koblet inn i saken og gir innbyggerne jevnlig oppdateringer.

Energiminister Gustavo Lopetugi sier ifølge BBC at de regner med at deler strømmen vil være tilbake i løpet av de neste syv til åtte timene.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Den argentinske hovedstaden Buenos Aires ble også mørklagt. Du trenger javascript for å se video. Den argentinske hovedstaden Buenos Aires ble også mørklagt.

Ferd med å komme tilbake

Det uruguayanske kraftselskapet UTE skriver at en feil ved det argentinske nettverket har berørt det sammenkoblede systemet for de to landene. De skriver videre at feilen berører flere provinser.

Vel en time etter at feilen inntraff og strømmen forsvant, skal den være tilbake enkelte steder, ifølge UTE.

– I byer ved kysten er strømforsyningen nå gjenopprettet, og vi arbeider videre med å få strømmen tilbake i resten av landet, heter det i en oppdatering fra det uruguayanske selskapet.

Edesur melder om det samme på argentisk side. Blant annet skal de ha fått strømmen tilbake i deler av Buenos Aires og områder rundt hovedstaden. Men de regner med at gjenopprettingen vil ta flere timer.

I deler av Argentina skulle det etter planen holdes lokalvalg.

Under hastagen #SinLuz deler folk bildene fra mørklagte steder.