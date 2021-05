Har du fylt 16 kan du stemme ved valget til det skotske parlamentet. Valget i år er andre gangen de aller yngste blir hørt i et valg.

Politikerne i alle farger kappes om ungdomsstemmene og tilbyr dem bedre skolegang, flere nye arbeidsplasser, og tiltak for å bedre den mentale helsen etter en langvarig koronapandemi.

Men den store saken handler om Skottland skal bli uavhengig fra Storbritannia eller ikke. Flertallet av de mellom 16 og 24 år er for uavhengighet. Derfor er ungdommen så viktig.

– Det blir spennende å se hva framtiden vil bringe for framtiden. Og det er veldig bra at vår stemme blir hørt også, sier Anna Rosh (18) til NRK.

Hun og venninnen Ely Thompson skal stemme for første gang. De er begge 18 og studerer henholdsvis musikk og IT ved et universitet i Edinburgh. Ingen av dem vil ikke at De Konservative skal vinne og de ønsker seg uavhengighet.

– Vi får mer å si i eget hus og vi blir ikke så avhengige av Boris Johnson sier Rosh.

Paula Lessel (t.h.)innrømmer at hun er påvirket av foreldrene sine når det gjelder valget av politisk parti. Foto: Johan E. Bull / NRK

Det siste året har vært begredelig. De har stort sett vært sperret inn på studenthybelen og undervisningen har skjedd på nett. Regjeringen vil og bli dømt på hvor bra de har taklet koronaen.

– Men førsteminister Nicola Sturgeon har taklet pandemien bra i Skottland, sier Thompson.

Kamp om ungdomsstemmene

Det skotske nasjonalistpartiet, SNP, som har styrt Skottland de siste 14 år, vil presse på for å få til en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet dersom de tar storeslem i valget.

Førsteminister Nicola Sturgeons SNP kommer til å vinne valget, men spørsmålet er om de får flertall alene. Foto: Andy Buchanan / AFP

– Dersom vi forblir i Storbritannia så betyr det at vi blir påtvunget en ny runde med kutt-politikk fra De konserverative, som vil ødelegge økonomien vår. Uavhengighet, når den tid kommer, handler om at Skottland tar tilbake kontrollen, sier førsteminister Nicola Sturgeon fra SNP.

NRK treffer Paula Lessel på Princess Street i Edinburgh. Hun gjør som foreldrene sine og stemmer på SNP.

– Jeg bryr meg om framtiden, og det er viktig at vi får bestemme selv, sier student Lessel (21).

Det er folk som pusher 50, og som har god råd, som ifølge statistikken er mest imot skotsk uavhengighet. Men ikke alle de unge er for SNP og uavhengighet heller.

Dumi Smith mener SNP skylder på regjeringen i London for alt som går galt. Foto: Johan E. Bull / NRK

– Jeg støtter det ikke og jeg tror fullt og fast på den britiske union. Nasjonene i Storbritannia står sterkere samlet, sier Dumi Smith.

Stemmene hennes går ikke til SNP. De skylder bare på regjeringen i London på alt som går galt.

– Selv om folk mister jobbene sine, veiene er hullete og sykehuskøene er lange, så handler alt om uavhengighet, sier hun.

Dødt løp

Ifølge en fersk måling er det akkurat dødt løp mellom de som vil ha uavhengighet og de som fortsatt vil ha britisk pass. Det er akkurat 50-50, melder Sky News.

Det var en folkeavstemning i 2014. Da sa over halvparten av befolkningen nei. Men mye har skjedd siden den gang. Ikke minst har Storbritannia gått ut av EU, noe godt over 60 prosent av skottene var imot.

Leder Douglas Ross i det skotske konservative partiet har kampen mot uavhengighet prioritet nr. 1. Foto: Russell Cheyne / Reuters

Skotsk politikk deler seg mellom de som vil ha uavhengighet og fortsatt medlemskap i EU, og de som vil forbi i unionen men ønsket seg brexit.

Leder Douglas Ross fra det skotske konservative partiet mener landet framtid står på spill.

– Det virker som fokuset fra SNP er viktigere enn å få landet på rett kjøl økonomisk etter pandemien. Vi trenger ikke en ny splittende folkeavstemning nå, sier Ross.

Kan havne i retten

Statsminister Boris Johnson har gjort det klart at han vil nekte skottene å holde en folkeavstemning. Det er derfor ventet at domstolene må avgjøre om skottene har lov til å selv bestemme om de kan ha en folkeavstemning eller ikke.

SNP mener Skottland kan klare seg godt på inntekter fra Nordsjø-oljen, og medlemskap i EU, selv om de aller fleste fagøkonomer mener det kan bli vanskelig. Ifølge en rapport fra London School of Econmics vil den skotske økonomien rase med 6 – 8 prosent dersom skottene går ut av unionen.

Super-torsdag

Det er såkalt super-torsdag med valg både i Skottland, Wales og England. 40 millioner kan stemme.

Arbeiderparti-leder Keir Starmer håper å gjenvinne noe terreng i England. Foto: Jessica Taylor / AFP

I England er det lokalvalg og det knytter seg mest spenning til om Arbeiderpartiets nye leder Keir Starmer klarer å ta igjen det tapte i det engelske rustbeltet i nord. Det er tidligere Arbeiderparti-bastioner som flere steder gikk tapt til De konservative fordi de ikke stolte på daværende leder Jeremy Corbyn, var for brexit, og hadde sansen for Boris Johnson.

I tillegg er det valg til den mektige borgermesterposten i London der nåværende Arbeiderparti-mann Sadiq Khan ser ut til å få skarp konkurranse.

Men Skottland er viktigst. Valget kan ryste den britiske union ved sine grunnvoller.