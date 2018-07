Hvis du er en av mange som tar turen til den italienske kanalbyen i sommer, bør du passe ekstra godt på at du ikke bryter noen av de lokale reglene.

Det er forbudt å sette seg ned på bakken eller i trapper ved den populære Markusplassen. Gjør du det, risikerer du nesten 2.000 kroner i bot.

Ifølge avisen The Guardian, opplever turister å bli jaget bort hvis de slår seg ned og spiser en sandwich eller en is i nærheten av den kjente plassen.

Dyrt bad

15 vakter er satt inn for å følge ekstra godt med på at de mange turistene oppfører seg, og det er mange feller du kan gå i.

REGLER: Det er mye å passe på hvis du skal til den italienske byen.

Sykler du i sentrum av Venezia, risikerer du en tusenlapp i bot, oppholder du deg der med campingutstyr, kan du få 400 kroner i bot, og kaster du søppel på gaten, koster det inntil 2. 000 kroner hvis du blir tatt.

Mating av duer kan også koste deg to tusenlapper, det samme hvis du går rundt på gaten i bar overkropp eller i badetøy.

Og – noe av det aller dyreste du kan gjøre, er å hoppe i kanalen for å kjøle deg ned. Da risikerer du å måtte punge ut med over 4.000 kroner.

POPULÆRT: Markusplassen i Venezia er som regel alltid fylt opp av turister. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Lei turistene

Om sommeren fylles Venezia til bristepunktet av turister og enkelte dager er så mye som 70.000 mennesker innom byen. Det merkes godt, når det bor 55.000 mennesker der fra før.

Men selv om myndighetene nå setter i verk flere tiltak for å forsøke å dempe turiststrømmen, er mange ikke imponert over det de gjør.

– Det er langt større problemer å håndtere enn å kriminalisere turister som setter seg ned eller vasser for å avkjøle seg. Det sier talsmannen Marco Gasparinetti til avisen.

SPERRINGER: Porter skal forsøke å hindre at Venezia overfylles av turister i høysesongen. Foto: ANDREA PATTARO / AFP

Det er også installert to store porter ved inngangen til byen for å holde turister ute når byen blir overfylt. Da får bare turister som har reservert hotellrom lov til å komme inn, men hindringen kan lett omgås for dem som kommer sjøveien.

– Dette er bare et PR-stunt for å vise at de gjør noe, sier Gasparinetti.