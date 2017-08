Pass opp for bøter i disse feriebyene

I 2012 omtalte Tripadvisor Trolltunga som et av verdens mest spektakulære turmål – og turismen eksploderte. Det samme gjorde Røde Kors' redningsaksjoner i området.

I Lofoten flyter søppelet, og lokalbefolkningen river seg i håret.

Turisme kan være en gullgruve for lokalbefolkningen, men også en pest og en plage.

I juli protesterte tusenvis av fastboende mot de massive turiststrømmene i Venezia. Byen er bare ett av flere populære feriesteder som har innført regler for turister.

Her er en oversikt over regler du bør vite om før du drar til disse populære turistmålene:

Hvar

Øya Hvar i Kroatia har gått fra å være et eksklusivt feriemål, til å bli tatt over av flere og flere festglade ungdommer.

Med rundt 20.000 turister om dagen under høysesongen, har øyas største by nå innført flere regler.

Her er det blant annet ulovlig:

å gå uten overdel i byen (bot opptil 500 euro)

å drikke, spise og sove på offentlig plass (bot opptil 700 euro)

– Denne festturismen er ikke noe vi har spurt om. Vi ønsket oss ikke dette, sier ordfører Riki Novak til New York Times.

Øya Hvar i Kroatia er ikke så begeistret for at det en gang eksklusive feriemålet stadig mer blir et partysted. Foto: Sheila Norman-Culp / AP

Magaluf og Mallorca

Den spanske byen på Mallorca er et kjent party-sted for mange festglade nordmenn. Og Nordmenn er ikke de eneste som drar til byen for å slå seg løs. Tusener av briter og skandinaver fester hardt i Magaluf hvert eneste år, og myndighetene er nå lei av konsekvenske som den utagerende festingen fører med seg.

De har derfor innført 64 nye lover som de håper skal få turistene til å oppføre seg bedre, skriver News.com.au.

Turistene i Magaluf må være litt mer forsiktige med hva de foretar seg nå. Foto: JAIME REINA / Afp

Størrelsen på boten avhenger av forseelsens alvorsgrad, og de verste rabagastene kan få oppil 3000 euro i bot for å bryte en av de mange reglene. Her er noe av det du kan risikere bot for i Magaluf:

Mindre forseelser (mellom 100 og 599 euro):

Bruke såpe i offentlige dusjer

Klatre i trær

Kaste sigarettstumper på gata

Rive av grener på trær

Seriøse forseelser (mellom 600 og 1.499 euro):

Gjøre fra seg i gaten

Hopping i badebasseng fra balkonger

Sex på offentlig sted

Veldig seriøse forseelser (mellom 1.500 og 3.000 euro):

Forsyne mindreårige med alkohol

Vandalisme som setter andre i fare

På Mallorca er det også de som eier bosted på øya og har planer om å leie den ut som kan ende opp med heftige bøter. Myndighetene på den baleariske øya strammer inn reglene for utleie av bosteder via nettsider som Airbnb. Dette har vært strengt regulert på Mallorca og deler av Spania tydeligere, men nå blir det enda strengere. De som leier ut boliger til turister uten å ha en såkalt turistlisens kan få så mye som 40.000 euro i bot, skriver Sveriges Radio.

Barcelona

I 2017 ble det innført en hel del nye regler for turisme i Barcelona. Disse skal tre i kraft i 2019 og inkluderer blant annet at antall senger tilgjengelig for turister skal begrenses og at det ikke skal bygges flere hoteller i gamlebyen, skriver Lonely Planet.

Etter flere protester fra lokalbefolkningen, er det også innført noen konkrete regler for turister, skriver The Guardian.

Detter ulovlig:

å kjøre Segway i gamlebyen og langs havet

å kjøre scooter i gamlebyen og langs havet

Turister på segway er ikke så populært blant de fastboende i barcelona. nå er det forbudt i byens gamleby. Foto: JOSEP LAGO / AFP

Venezia

Kanalbyen har om lag 25 millioner besøkende årlig. Sammen med kampanjen #EnjoyRespectVenezia har flere regler blitt innført.

Turister risikerer en bot på opptil 4700 kroner om de:

svømmer i kanalene

tar for lang pause på broene

kaster søppel i gatene

sykler i byen

går på sightseeing i badetøy

– Vi må få frem at vi ikke tuller. Kanskje vi klarer å stanse disse tingene, om folk vet at de vil få bot, sier Paola Mar, som sitter i bystyret for turisme til avisen La Nuova.

Venetianere holdt opp skilt der det sto «Jeg vil bo i Venezia» som en protest mot de massive turiststrømmene i Venezia i juli. Foto: MANUEL SILVESTRI / Reuters

Firenze

Også myndighetene Firenze har sett seg lei på turister som de mener kommer til byen og gjør som de vil. I likhet med Venezia har de satt i gang sin egen #EnjoyRespectFirenze-kampanje på sosiale medier, og håper den vil bidra til å bevare den historiske byens arv og verdighet.

Firenze har ikke innført noen nye bøter for å stanse forsøpling og hærverk fra turister, men en kampanje har blitt satt i gang med klar beskjed: Dere kan ikke gjøre som dere vil! Foto: Domenico Stinellis / AP

Foreløpig er det ikke kommet noen nye bøter som følge av kampanjen, men turistsjefen i byen, Anna Paola Concia, sier at mye av turistenes forsøpling og uanstendige oppførsel i byen er straffbart ifølge italiensk lov.

– Folk kommer til Italia og tror de kan gjøre hva de vil, men det er på tide å fortelle dem at de må oppføre seg som hjemme, sier hun til The Florentine.

Roma

Den italienske hovedstaden er kjent for sine fontener. Turistene flokker til dem, og nettopp derfor har myndighetene i byen også sett seg nødt til å innføre regler for fontenene.

Man kan bli bøtelagt for opptil 2300 kroner om man klatrer på, bader i eller har piknik ved en av byens kjente fontener, skriver News.com.au.

Fontenene i Roma er svært populære blant turistene. Litt for populære, mener myndighetene. Her fra Trevifontenen i byen. Foto: MAX ROSSI / Reuters

Thailand

Også Thailand har sett seg nødt til å innføre restriksjoner, mest for å bevare de naturskjønne attraksjonene på grunn av stor turistpågang.

Koh Tachai, en del av nasjonalparken Similan, har blitt totalt stengt for turister etter å ha blitt alt for populær, skriver Condé Nast Traveler.

I tillegg må turistene nå dra med turarrangører til visse tidspunkt for å besøke øyene Koh Khai Nok, Koh Khai Nui og Koh Khai Nai utenfor Phuket.