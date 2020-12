I korridorene på Domodedovo-sykehuset er det kø av folk som ønsker å vaksinere seg mot korona. Sentralsykehuset rett utenfor den russiske hovedstaden er først ute med å vaksinere folk flest med Sputnik-vaksinen.

– Jeg fant ut på internett at man kan bli vaksinert, så jeg ringte og fikk time, sier Svetlana Maslennikova til statlig russisk TV RTR. Hun har nettopp fått den første av to sprøyter.

BLANT DE FØRSTE: Svetlana Maslennikova ringte til sykehuset og fikk time for å ta Sputnik-vaksinen. Foto: RTR

Folk som bor i Moskva fylke, altså i området utenfor selve hovedstaden, er nå sannsynligvis først i verden med å få tilgang til koronavaksine.

Unge og eldre

De som vil ha vaksinen, må først gjennom en legeundersøkelse. De kan ikke ha antistoffer i blodet og de kan ikke ha feber. Gravide og allergikere anbefales ikke å ta vaksinen.

STORT SPENN I ALDER: Sjeflege Andrej Osipov sier at aldersgruppen 18-60 år er hovedgruppen som får vaksinen,men eldre blir heller ikke avvist. Foto: RTR

I utgangspunktet skal folk i aldersgruppen 18-60 år få Sputnik-vaksinen. Men eldre får også muligheten.

– Folk på både 70 og 80 kommer hit til oss for å ta vaksinen. Vi følger dem opp individuelt, sier sjeflege Andrej Osipov ved Domodedovo-sykehuset.

Beskjeden start

Innen to uker skal 18 klinikker i Moskva fylke være i gang med å vaksinere befolkningen.

Hittil har det bare blitt levert 2000 doser av vaksinen, men 3000 til er ventet en av dagene.

NOEN TUSEN: Foreløpig er det ikke snakk om massevaksinering i Moskva, til det er antall doser for lite. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Russiske myndigheter sier at det skal produseres to millioner doser innen utgangen av året.

Tidligere var tallet mye høyere, men det har kommet meldinger om at russerne har hatt problemer med å produsere store volum av Sputnik-vaksinen.

En god vaksine

Da russiske myndigheter presenterte sine første data om Sputnik-vaksinen, ble de møtt med internasjonal kritikk. Grunnlaget for å beregne vaksinens effektivitet var basert på svært få sykdomstilfeller.

Men senere data tyder på at russerne har utviklet en god vaksine, som er i klasse med det som har blitt utviklet i vestlige land. Effektiviteten er nå beregnet til mellom 92 og 95 prosent.

EFFEKTIV VAKSINE: Nye data tyder på at Sputnik-vaksinen er i klasse med det som er utviklet i vestlige land. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Det dreier seg fortsatt om foreløpige data, for utprøvingen i det som kalles fase tre fortsetter i flere måneder. Der er hensikten å finne ut om vaksinen er trygg og effektiv når den brukes på et stort antall mennesker (30-40 000).

De vestlige vaksinene er i samme situasjon, produsentene søker nå om godkjenning før fase tre er ferdig.

Russisk skepsis

Meningsmålinger har vist at rundt 60 prosent av russerne ikke vil ta Sputnik-vaksinen.

Folk NRK har snakket med på gata i Moskva, sier stort sett at de ikke stoler på en vaksine som er utviklet i Russland. Noen er også redde for at myndighetene tar den i bruk før den er testet ut godt nok.

Men russerne har en lang tradisjon for å utvikle vaksiner, og Sputnik-vaksinen er trolig et bevis på nettopp det.

To andre russiske vaksiner mot korona er også i ferd med å bli testet ut.

Smittetallene i landet har økt betydelig den siste tiden, det samme har antallet døde. Dette kan nok føre til at skepsisen blir mindre, og at flere ønsker å ta Sputnik.