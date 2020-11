– Den russiske Sputnik-vaksinen er 92 prosent effektiv

– Våre data viser at vi har en svært effektiv vaksine, sier Kirill Dmitriev i Det statlige russiske investeringsfondet. Fondet har vært sentralt i utviklingen av vaksinen og i markedsføringen overfor andre land.

TIDLIG UTE: En helsearbeider får Sputnik-vaksinen. Folk i risikogrupper får vaksinen selv om den ikke er ferdig testet. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Dataene som presenteres nå er forløpige og kommer fra 16 000 forsøkspersoner i det som kalles fase tre. Det er den siste runden med testing, og til sammen skal 40 000 personer delta. Her er hensikten å finne ut hvor sikker og effektiv vaksinen er i en stor gruppe mennesker. En firedel av forsøkspersonene får placebo, altså en sprøyte som ikke inneholder vaksine.

Internasjonal konkurranse

92 prosent effektivitet er et svært godt resultat, amerikanske helsemyndigheter krever for eksempel at en vaksine skal være minst 50 prosent effektiv.

TRAVELT: Russland var først ute i verden med å registrere en korona-vaksine. det skjedde i august, før testingen i fase tre hadde kommet i gang. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

En norsk forsker sier til NRK at den russiske vaksinen er basert på et godt utprøvd system.

Vaksinen bruker to forskjellige ufarlige virus. Disse virusene er genmanipulert slik at de bærer med seg litt av arvestoffet til koronaviruset. Når de kommer inn i kroppen din, får de cellene til å produsere en ufarlig del av koronaviruset. Kroppen oppdager disse delene, og reagerer som om det ekte koronaviruset har kommet på besøk.

– Det er hyggelig at sikkerhetsdataene så langt ser gode ut, men det er altfor tidlig å konkludere med effekt. Data fra 20 personer med bekreftet Covid-19 gir ikke et tilstrekkelig godt grunnlag for å kunne si at vaksinen er 92% effektiv, sier virusforsker Gunnveig Grødeland.

Forskeren Elanor Riley ved Universitetet i Edinburgh er også skeptisk til det lave antallet smittede som danner grunnlaget for analysen.

– Dersom du ikke følger protokollen for når slike målinger skal skje, så åpner det for mistanke om at du har valgt ut data som passer deg, sier Riley til Reuters.

Dager etter amerikanerne og tyskerne

Det er neppe helt tilfeldig at det russiske tallet blir offentliggjort akkurat nå, som det andre i verden. I forgårs meldte det amerikanske selskapet Pfizer og dets samarbeidspartner BioNTech at deres vaksine er mer enn 90 prosent effektiv. I deres studie hadde mer enn 90 av forsøkspersonene blitt smittet, noe som gir et bedre grunnlag for å beregne effektivitet.

Det førte til stor optimisme og oppgang på verdens børser.

Russiske myndigheter har allerede inngått avtaler med flere land om å produsere Sputnik på lisens. Håpet er at vaksinen skal bli en viktig eksportvare.

EKSPORT: Russiske myndigheter har allerede inngått avtaler med en rekke land om produksjon av vaksine på lisens. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Sputnik-vaksinen ble regisrert som den første i verden av russiske myndigheter i august.

Det skjedde selv om det gjensto svært mye testing. Dessuten tok russiske helsemyndigheter tidlig i bruk vaksinen hos risikogrupper som helsearbeidere, lærere og militære.

Først med massevaksinering

I den russiske hovedstaden skal vaksinering av store grupper i befolkningen etter planen begynne om mindre enn to uker. Det sier direktøren for Gamaleja-instituttet som har utviklet Sputnik.

FOR ALLE: Massevaksinering skal starte om kort tid i den russiske hovedstaden. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Det skal skje selv om testingen i fase tre ikke er ferdig før om seks måneder.

I Moskva skal det settes opp mange vaksinesteder der folk kan komme innom for å ta sprøytene. Vaksinen består av to injeksjoner som settes med tre ukers mellomrom.

Russland tester nå en vaksine nummer to, og den tredje blir trolig regisrert om kort tid.

– Studier viser at disse vaksinene er sikre, at de ikke har alvorlige bivirkninger, og at de alle er effektive, sier president Vladimir Putin ifølge nyhetsbyrået RIA.

Internasjonale eksperter sier at både russerne og Pfizer hittil har presentert lite detaljerte data, og at det derfor er vanskelig å vurdere utsagnene om effektivitet.

FORSINKELSE: Russiske myndigheter melder om problemer med utstyret som trengs for å produsere koronavaksine i stor skala. Foto: Russian Direct Investment Fund / Reuters

Tidligere la russiske myndigheter opp til å produsere 30 millioner doser Sputnik-vaksine i år. Men ifølge Reuters har dette tallet blitt redusert ganske kraftig. Årsaken skal være problemer med utstyret som trengs for produksjon i stor skala.

Men fra og med årsskiftet er det ventet at svært mange flere russere skal bli vaksinert.