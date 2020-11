– Jeg vil aldri gi mine kollegaer råd om å ta en slik vaksine, fordi dette preparatet ikke har gått gjennom klinisk testing og ikke har vitenskapelig godkjenning, sier Anastasia Vasiljeva til NRK.

Hun leder Alliansen for leger, en liten, men uavhengig fagforening for leger og andre helsearbeidere.

SKEPTISK: Leder i fagforeningen Legealliansen, Anastasia Vasiljeva, mener at Sputnik-vaksinen ikke er godt nok testet før den tas i bruk. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Russiske myndigheter sier at massevaksinering med Sputnik skal begynne i den russiske hovedstaden om en uke eller to. Det blir etter alt å dømme verdens første vaksinering mot koronavirus i stor skala.

I Moskva settes det nå opp nå opp vaksinasjonssteder rundt omkring i byen. Det er meningen at folk bare kan komme innom og få sprøytene med vaksinen Sputnik. De skal settes med tre ukers mellomrom.

– Vi forbereder oss på at vaksinen kan tas i bruk i stor skala, og at vi kan vaksinere alle moskovitter som ønsker det, sier viseborgermester i Moskva, Anastasia Rakova.

Mange sier nei

Hovedstaden har lenge vært hardest rammet i Russland. Den siste tiden har antallet nye smittede ligget på rundt 6000 per døgn. På landsbasis er tallet om lag 22.000, den siste uka har det stadig blitt satt nye rekorder.

STOR PÅGANG: Haller som vanligvis brukes til utstillinger og idrettsarrangementer er nå tatt i bruk som midlertidige sykehus for koronasmittede. Foto: NATALIA KOLESNIKOVA / AFP

Men selv om smitten øker, er skepsisen til den russiske vaksinen ganske stor. Den siste meningsmålingen fra Levada-senteret viser at hele 60 prosent av de spurte vil si nei til å ta den. På gata i Moskva er det vanskelig å finne noen som er positive til Sputnik.

– Nei, selvsagt, jeg er veldig redd. Jeg vet jo ikke hva slags vaksine jeg får, jeg stoler ikke på noen, sier en ung kvinne til NRK.

NEI: En ung kvinne på gata i Moskva sier at hun ikke vil ta en russisk vaksine. Hun stoler ikke på at den er god nok. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

Flere andre understreker også at de ikke stoler på en russisk-produsert vaksine. De mener at Sputnik ikke er godt nok testet ut før den tas i bruk. Bare én person vi møter sier at han vil ta vaksinen.

– Hvis den kommer, så tar jeg den selvsagt, risikoen blir mindre, sier den unge mannen.

Mye prestisje

Det amerikanske legemiddelselskapet Pfizer var først ute med å offentliggjøre foreløpige data fra fase tre, der titusenvis av mennesker tester ut om vaksinen er sikker og effektiv. Selskapet sa først at deres vaksine var mer enn 90 prosent effektiv.

KONKURRANSE: Et par dager etter at det amerikanske selskapet Pfizer la fram sine foreløpige resultater, kom russerne med sine. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Det tok bare et par dager før russiske myndigheter kunne fortelle at Sputnik er enda litt mer effektiv, nemlig 92 prosent.

Onsdag kom det for øvrig melding fra Pfizer om at koronavaksinen selskapet har utviklet er 95 prosent effektiv i den siste testfasen.

Russiske myndigheter var først i verden med å registrere en koronovaksine, det skjedde allerede i august.

For landets ledelse er det helt klart viktig å vise omverdenen hva den russiske vitenskapen er i stand til å gjøre.

– I Russland har vi allerede registrert to vaksiner. Det er ingen alvorlige bivirkninger når de er i bruk. Og snart skal vi registrere den tredje vaksinen, sier president Vladimir Putin.

FLERE MULIGHETER: President Vladimir Putin sier at den tredje russiske vaksinen snart skal registreres. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Legealliansen mener at det har blitt altfor mye politisk spill rundt utviklingen av de russiske vaksinene.

– Dette er selvsagt politikk. Det dreier seg om politiske ambisjoner, sier fagforeningsleder Vasiljeva.

Hun mener at myndighetene heller bør legge fram de virkelige resulatene fra testingen og forskningen.

Et lite antall tilfeller

I en pressemelding fra Gamaleja-instituttet heter det at Sputnik-vaksinens effektivitet er beregnet ut fra 20 sykdomstilfeller blant 16 000 forsøkspersoner som enten hadde fått vaksinen eller placebo, altså en sprøyte uten virkestoff.

En del forskere mener at dette tallet er for lavt til at man kan si noe klart om hvor god vaksinen er.

SPØRSMÅL: Det lagt ned en stor forskningsinnsats for å utvikle Sputnik-vaksinen. Men mange forskere ønsker mer data for å kunne vurdere den. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Pfeizer ventet med å beregne effektivitet til de hadde 94 sykdomstilfeller. Andre produsenter venter til de har 50 tilfeller, skriver Science.

Noen forskere peker på at de få dataene som er lagt fram om Sputnik, uansett peker i en positiv retning.

BBC skriver at det er mange spørsmål som må bli besvart for begge de to vaksinene.

Blant annet hvor godt de beskytter eldre mennesker, og hvor lenge beskyttelsen mot smitte varer.

Ikke drastiske tiltak

Helemyndighetene i Russland håper at Sputnik-vaksinen skal få ned smittetallene som nå ligger på rundt 22.000 nye smittede per døgn i hele landet. Antallet døde er også høyere nå enn de har vært noen gang tidligere.

I Moskva blir utstillingshaller og idrettsarenaer nå gjort om til midlertidige sykehus for koronasmittede. Kapasiteten begynner å bli sprengt på de vanlige sykehusene.

HJELPER: Det russiske forsvaret sender ut feltsykehus til regioner som er spesielt hardt rammet av korona. Foto: AP

Men mulighetene for å behandle koronaspasientene er mye bedre i hovedstaden enn mange steder ute i de russiske regionene. Der kommer det nødrop fra lokale ledere og leger. Flere steder har det russiske forsvaret sendt ut feltsykehus og medisinsk personell.

Likevel vil ikke russiske myndigheter stenge ned samfunnet slik det ble gjort i våres.

Begrunnelsen er at samfunnsøkonomien ikke vil tåle så drastiske tiltak.