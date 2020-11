Russland: Gode data for Sputnik-vaksinen, men Putin vil ikke ta den

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Sputnik er best i verden, ifølge en pressemelding fra Gamaleya-instituttet som har utviklet vaksinen. Tallet er riktignok fortsatt basert på foreløpige data fra utprøvingen som pågår i det som kalles fase tre.

Tidligere meldte russerne om god effekt, men den siste meldingen plasserer Sputnik V (V for vaksine, ikke fem) helt i toppen blant korona-vaksinene i verden.

VIKTIG: Det er knyttet mye prestisje til utviklingen av Sputnik-vaksinen i Russland. Den skal trolig selges til om lag 50 land. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

Forrige gang russerne rapporterte om effekten av vaksinen, var det basert på bare 20 smittetilfeller blant forsøkspersonene. Nå har det tallet steget betraktelig. Det betyr at resultatene er mer solide rent statistisk.

I den nye meldingen heter det at Sputnik er mer enn 95 prosent effektiv hos forsøkspersonene, 42 dager etter den første vaksinedosen.

Vaksineforsker Gunnveig Grødeland mener informasjonen som har kommet til nå tyder på at den russiske Sputnik V er en god vaksine. Foto: Kristin Ellefsen / Kristin Ellefsen/UiO

Vaksineforsker positiv

– Det skal ikke være noe galt med denne vaksinen, sier vaksineforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo.

Teknologien russerne bruker er nesten lik den som de «vestlige» selskapene Astrazenica og Johnson & Johnson benytter.

Vaksinen er ufarlig virus som er genetisk endret. Endringen gjør at cellene til den vaksinerte produserer deler av koronaviruset. Disse delene blir oppdaget av immunforsvaret. Det gjør at kroppen er i stand til å bekjempe det ekte koronaviruset.

– Russerne bruker to forskjellige virus til å levere vaksinen, og på den måten unngår de at kroppens immunforsvar stopper den. Dette er en rasjonell strategi, sier Grødeland.

Bommet på budskapet

Grødeland mener det er i den offentlige kommunikasjonen om vaksinen, at Russland har sviktet.

– Politisering av vaksineutvikling kan slå feil ut. Dersom Russland hadde latt forskerne bare presentere data og strategier fra forsøket, tror jeg at mange ville sett på den annerledes enn det de gjør nå, sier Grødeland.

Hun mener det har vært mye «macho-språk» fra russerne i forbindelse med vaksinen, og at det ikke er troverdig.

Færre testpersoner

Disse foreløpige dataene er basert på nesten 19.000 personer som har fått den første og den andre dosen av vaksinen.

FORTSETTER: 40 000 forsøkspersoner deltar i fase tre i Russland, for å finne ut hvor sikker og effektiv Sputnik er. Foto: Alexander Zemlianichenko Jr / AP

En firedel av disse har fått placebo, altså sprøyter uten vaksine.

Tidligere har de russiske dataene blitt kritisert fordi et svært lite antall forsøkspersoner har blitt smittet.

Nå har dette tallet økt til 39, men det er fortsatt mye lavere enn det konkurrentene har oppnådd i sine fase tre-tester.

Til sammen skal 40.000 delta i fase tre som fortsetter i flere måneder framover i Russland.

Sputniks fordeler

Prisen på den russiske koronavaksinen skal bli 20 dollar. Det er litt under 200 kroner for de to dosene som trengs, opplyser russiske myndigheter.

Det gjør Sputnik billigere enn den tysk-amerikanske vaksinen fra Pfizer/Biontech som koster dobbelt så mye.

Den svensk-britiske vaksinen fra Astra-Zeneca/Oxford er derimot mye rimeligere enn Sputnik. Prisen på den er rundt 60 kroner for to sprøyter. Men denne har en effektivitet på om lag 70 prosent, altså en del lavere enn de andre.

TRENGER IKKE SUPERKULDE: Sputnik-vaksinen kan oppbevares i kjøleskapstemperatur. Det gjør den enkel å transportere og lagre. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Fra russisk side blir det lagt vekt på at Sputnik kan oppbevares i vanlig kjøleskapstemperatur, noe som gjør den enkel å transportere.

Russerne arbeider nå også med å frysetørre sin vaksine til et pulver, noe som kan gjøre lagring og transport enklere.

50 land skal være interessert i å kjøpe Sputnik-vaksinen. Den skal etter planen produseres på lisens i land som India, Kina, Brasil og Sør-Afrika.

Putin sier nei

Selv om det nå legges fram stadig mer positive data om den russiske vaksinen, har Russlands øverste leder ennå ikke tatt den.

NEI TAKK: Den russiske presidenten Vladimir Putin har ikke brettet opp ermet for å ta Sputnik-vaksinen. Hans talsmann sier at vaksinen må godkjennes først. Foto: SPUTNIK / Reuters

– Putin kan ikke ta en vaksine som ikke er godkjent, sier presidentens talsmann Dmitrij Peskov. Flere andre framtredende personer i det russiske samfunnet har blitt vaksinert.

I august var det presidenten selv som annonserte at russiske myndigheter som de første i verden hadde registrert en koronavaksine. Putin fortalte også at hans datter hadde tatt den, og at hun var i god form.

Utsatte grupper som helsearbeidere, lærere og militære har i høst blitt oppfordret til å ta Sputnik-vaksinen,

Motstand

Også innad i Russland pågår det en diskusjon om det er riktig å vaksinere så mange før testingen i fase tre er gjennomført.

PRESSET HELSEVESEN: Antallet nye smittede og døde på grunn av korona øker i Russland. Myndighetene vil likevel ikke sette i verk omfattende tiltak som å stenge ned samfunnet. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

For et par uker siden annonserte myndighetene at massevaksinasjon skulle settes i gang i hovedstaden Moskva i løpet av kort tid. Men det har ennå ikke begynt.

I Russland ble det onsdag meldt om mer enn 500 døde av korona i løpet av det siste døgnet. Det er flere enn noen ganger før.

For noen dager siden passerte antallet smittede i løpet av et døgn for første gang 25.000.

Myndighetene vil likevel ikke sette i verk omfattende tiltak som nedstengning av samfunnet. Argumentet er at økonomien ikke vil tåle det.

Ledelsen i Russland setter sitt håp til at Sputnik skal få ned smitten.