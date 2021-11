Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå tør jeg å gi folk en klem og å ta dem i hånda, sier den 45 år gamle de Raquel de Brito fra nordøst-Brasil.

NRK møter henne på Ipanema-stranda i Rio, der hun er på sin første ferietur med familien etter at koronapandemien rammet.

– Vi er fortsatt forsiktige, men jeg føler meg mye tryggere etter at jeg tok vaksinen, sier hun.

Det er fullt av folk på den berømte badestranda, og selv om folk er avventende er det nå en økende optimisme blant brasilianerne.

Raquel de Brito hygger seg på Ipanema-stranda i Rio og oppfordrer alle til å la seg vaksinere. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Når vi nå endelig har fått en løsning – en vaksine, så håper jeg på det sterkeste at så mange som mulig tar den, sier Raquel de Brito.

– Dette er den eneste løsningen for å bli kvitt denne onde sykdommen, sier hun.

Vaksineringen går nå unna i stort tempo i Brasil.

Den siste tiden er det blitt satt opptil 2 millioner doser daglig, rapporterer Jornal Nacional, den brasilianske Dagsrevyen.

Og på en drøy måned har andelen fullvaksinerte økt fra rundt 45 til mer enn 60 prosent. Nærmere 75 prosent har nå fått første vaksinedose.

Få sier nei

På Rio Planetarium, Rios største senter for koronavaksinering, er det stor aktivitet. Og i motsetning til tidligere under pandemien er det nok vaksiner til alle, sier senterets leder, Rosangela Frossard:

– For øyeblikket er det ingen mangel på vaksiner. Vi får forsyninger, og har nok til å betjene vårt publikum, sier hun.

Lege Rosangela Frossard gleder seg over at så mange brasilianere vil la seg vaksinere. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Og brasilianerne er svært positive til å la seg vaksinere mot covid-19. Bare 6 prosent sier nei til å la seg vaksinere, viser en undersøkelse fra instituttet Datafolha:

– Dette er svært gledelig. For tidligere var skepsisen stor, og opptil 40 prosent av brasilianerne sa de ville vente, sier vaksinesjef Angela Frossard ved Rio Planetarium til NRK.

I Brasils største delstat, São Paulo, er over 90 prosent av voksne innbyggere nå fullvaksinert.

Dette er mer enn i USA, Tyskland og Storbritannia, ifølge nettsiden «Our World in Data».

Økende turisme

Økt vaksinering og fortsatt omfattende smittetiltak har ført til at tallet på nye koronadødsfall har falt kraftig i Brasil.

Da pandemien var på det verste, ved påsketider i år, døde mer enn 4.000 mennesker med covid-19. Nå ligger tallet på drøyt 200, det laveste tallet siden i april i fjor, følge landets største mediehus, O Globo.

De positive tallene har blant annet ført til et kraftig oppsving i turismen. Siden i vår har omsetningen økt med 49 prosent, viser bransjens egne tall.

– Det går bedre med Brasil, fastslår turisten Carlos Antonio fra byen Recife. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Det er fortsatt få utenlandske turister i Brasil. Men det kommer stadig flere brasilianere til de populære reisemålene, som Rio de Janeiro.

En av dem er Carlos Antonio, som jeg møter på en tur med «O Bondinho» – den tradisjonsrike trikken som går fra sentrum av Rio opp til bydelen Santa Teresa:

– Situasjonen bedrer seg, både økonomisk og i form av økt sysselsetting.

– Det går bedre med turismen og på alle andre områder. Og det er mye mer folk i gatene nå enn tidligere, sier turisten fra Recife i nordøst-Brasil.

Norsk satsing

Med Equinor i spissen har mer enn hundre norske bedrifter satset i Brasil de siste to tiårene. Pandemien har skapt stor usikkerhet om den videre satsingen.

Men en ny rapport gir grunn til optimisme, sier Norges generalkonsul i Rio, Marianne Fosland til NRK:

– Norske investorer har fortsatt god tro på Brasil, sier generalkonsul Marianne Fosland. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Mer enn 90 prosent ønsker å opprettholde- eller øke investeringene i Brasil. Og det samme gjelder arbeidsstokken. Det viser jo at norsk næringsliv ser Brasil som et viktig marked, og som et marked med potensial, sier hun.

Norske bedrifter har investert rundt 285 milliarder kroner i Brasil. Dette har skapt 29.000 direkte- og 521.000 indirekte arbeidsplasser, ifølge rapporten «Norwegian Investments in Brasil».

Ifølge rapporten er det fortsatt olje, gass og skipsfart som vil dominere norsk virksomhet i Brasil. Men det grønne skiftet er et viktig stikkord, også her:

– Vi ser faktisk en dobling av antall selskaper som ønsker å investere i grønn teknologi. Det gjelder både selskaper som er her- og har vært her lenge, og nye selskaper som melder seg på, sier generalkonsul Marianne Fosland i Rio de Janeiro.