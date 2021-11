Fattige i Brasil går på børs: – Revolusjonen har startet

Favelaen Rocinha i Rio de Janeiro er et område som syder av energi og livskraft. Samtidig mangler de over 100.000 innbyggerne arbeidsplasser og investeringer som kan bringe dem ut av fattigdommen.

– Det er et enormt potensial av talent og ideer i dette området, sier kunstneren José de Oliveira.

– Jeg har bodd her hele mitt liv, og vet hva vi kan få til hvis vi får en sjanse, sier han.

Med dette som bakteppe starter et prosjekt som vekker oppmerksomhet i Brasil.

José de Oliveira i Rocinha håper folk vil investere i talenter og idéer i favelaen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

11 milliarder kroner

Det er «Favelaenes G10» – de 10 største fattigkvartalene i Brasil som står bak prosjektet.

G10 har gjort en stor innsats for å organisere kampen mot koronapandemien i de fattige områdene. Og nå går G10s leder, Gilson Rodrigues, løs på en ny stor oppgave:

Å skaffe penger til fattige beboere som har en forretningsidé.

I et intervju med TV-kanalen UOL sier han følgende:

– De som ikke investerer penger i favelaene taper trolig penger.

Og han minner om hvilke økonomiske verdier som skapes av dem som bor i Brasils fattige områder:

Gilson Rodrigues i «Favelaenes G10» står i spissen for børsprosjektet. Foto: Reuters TV

– Innbyggerne i favelaene i G10 skaper verdier for 7 milliarder reais (om lag 11 milliarder kroner) i året.

– Til sammen bor det 14 millioner mennesker i slike områder i Brasil, en enorm ressurs av folk som vil jobbe og har mye å bidra med, sier Gilson Rodrigues.

– Revolusjonen har startet

Prosjektet har fått navnet «Bolsa de Valores das Favelas» – Favelaenes børs.

Gjennom en plattform på internett kan interesserte aksjonærer kjøpe aksjer i små selskaper som blir etablert i favelaene.

18 selskaper er foreløpig klar for notering på den nye børsen. Blant dem er «Favela Brasil XPress», et selskap som kjører ut brev og pakker til områder der posten ikke leverer.

Selskapet ble etablert for et halvt år siden, og leverte nylig sin pakke nummer 100.000.

Transportselskapet «Favela Brasil XPress» i São Paulo går på børs i kommende uke. Foto: Marcelo Chello / AP

Startskuddet for «Favelaenes Børs» går i neste uke da G10 holder sitt årlige «toppmøte» i São Paulo.

Og DIVI Hub, plattformen der aksjehandelen skal skje, har store ambisjoner.

– Vår revolusjon har startet, heter det i en nettvideo.

Vil satse på turisme

Rocinha her i Rio de Janeiro er en av favelaene i G10. Og for José de Oliveira er «Favelaenes børs» en utmerket idé.

– Dette er absolutt en god nyhet. Tusener av mennesker støtter innbyggerne her i Rocinha gjennom ulike hjelpeorganisasjoner – særlig nå under pandemien, sier han.

Favela-turisme har vært i sterk vekst de siste årene. Nå håper folk i Rocinha på et nytt oppsving etter pandemien. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Mange av dem vil sikkert også bruke penger på å investere i prosjekter som kan bedre folks liv på lengre sikt, sier han.

Og Oliveira har selv et prosjekt som han ønsker å børsnotere: Turisme i Rocinha:

– Dagens turister vil ikke bare være på stranda, shoppe og gå på bar og restaurant. De vil også lære noe om landet de besøker, og et besøk i favela er viktig for å forstå Brasil, sier han.

– Jeg har selv guidet mange her i Rocinha, og min idé er å bygge opp et turistselskap i favelaen. Kanskje vil noen investere i et slikt prosjekt? undrer Jóse de Oliveira.