Setter livet på spill for å redde Amazonas

Han heter Olímpio Gujajara og er 46 år gammel. Vi møter ham på gården hans i urfolksreservatet Arariboia i det østlige Amazonas. For 10 år siden grunnla han gruppen «Guardiões da Floresta», Skogvokterne:

– Vi gjorde dette for å hindre at tømmerhuggere og andre tok seg inn i vårt reservat og ødela regnskogen, sier han til NRK.

Men det ble starten på et liv med stadige dødstrusler. I en periode måtte han ta med familien og flytte bort fra reservatet for å berge livet.

- Det gjelder å forsvare moder jord, sier urfolksveteranen Olímpio Guajajara. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Prisen vi betaler er høy, men vi kjemper for en stor sak, sier han:

– For oss gjelder det forsvare moder jord. For hun er vår ånd og vår sjel, og hun er bærekraften i menneskenes liv – på hele planeten, understreker urfolksveteranen.

Kriminalitet straffes ikke

Reservatet Arariboia ligger i delstaten Maranhão i Nordøst-Brasil. Her bor rundt 15.000 medlemmer av urfolket Guajajara, og de er omgitt av store naturrikdommer.

Det er disse rikdommene som får tømmerhuggere og andre til å ta seg inn i området, selv om det er ulovlig. Men etter at Jair Bolsonaro overtok som president i Brasil for tre år siden, får miljøkriminalitet i praksis skje ustraffet:

Tainaký Guajajara er leder for skogvokterne i reservatet Arariboia. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Statsmakten straffer ikke dem som invaderer våre områder, forteller Tainaký Guajajara, som i dag er leder for de rundt 150 skogvokterne i urfolksreservatet:

– De kriminelle slippes ut av fengsel samme dag som de blir anholdt, og bøtene de får blir aldri betalt. Så hvis vi skal forsvare vår natur må vi ta i bruk harde midler, sier han.

Brenner biler og tømmer

Skogvokterne viser meg en video som de har tatt under en aksjon mot en gruppe tømmerhuggere. Det er sterke scener. En av tømmerhuggerne blir anholdt, mens de andre greier å flykte.

Deretter tar vokterne beslag i biler, motorsager og annet utstyr, og de finner tømmer for titusener av kroner. Alt dette blir dynket med bensin og påtent.

Skogvokterne brenner tømmer fra trær som er ulovlig hugget i regnskogen. Foto: Skogvokterne i Arariboia

– Dersom vi forlater stedet og lar tømmer og utstyr være igjen, kommer gjengen tilbake og henter det, forklarer Tainaký Guajajara.

– Så det eneste som skremmer inntrengere bort er å gjøre det på denne måten. Det er ikke noe vi ønsker. Men så lenge myndighetene ikke gjør noe, er dette den eneste løsningen, sier han.

Vennen ble drept

NRK er med tre av skogvokterne på en patrulje i reservatet. De er bevæpnet med gevær og pil og bue til selvforsvar. Og de har med store kniver som brukes til å kutte seg vei i skogen.

Et slikt oppdrag er alltid forbundet med livsfare. Det vet Tainaký Guajajara av smertelig erfaring. For to år siden ble hans fetter og beste venn, Paulino, skutt og drept da de to var ute på oppdrag.

– Han er blitt et symbol for vår kamp, sier Tainaký Guajajara, som også ble truffet av drapsmennenes kuler, men slapp fra det med mindre skader.

– Er du ikke redd for å lide samme skjebne? spør jeg.

Den drepte skogvokteren Paulo «Paulino» Guajajara er blitt et symbol i kampen for å bevare regnskogen. Foto: UESLEI MARCELINO / Reuters

– Paulinos død forplikter oss. Selvsagt er vi redd for å bli drept. Men vi kan ikke gi opp, for i vårt land er det ingen andre som straffer inntrengerne, sier han.

Klima og miljø

Latin-Amerika er det farligste området i verden å kjempe for natur og miljø. 73 prosent av alle drap på miljøforkjempere skjer her, viser tall fra organisasjonen Global Witness.

De siste par årene er fem av skogvokterne i reservatet Arariboia blitt drept av hvite inntrengere.

Likevel fortsetter kampen for regnskogen:

– Det handler om både klima og miljø, understreker Olímpio Guajajara.

– Skogen er naturens beste forsvar mot global oppvarming, fordi trærne suger opp klimagasser, forklarer han.

Og for urfolket er regnskogen selve grunnlaget for livet:

– Den gir oss mat. Den gir oss ren luft. Den gir oss vann. Den gir oss alt, og vi vil ikke miste dette, sier skogvokteren Olímpio Guajajara til NRK.