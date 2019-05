Utlover million-dusør på Colombias farligste mann

Den tidligere sjefen for FARC-geriljaens elitestyrker stakk fra overgangsleiren i jungelen og gikk i dekning i juni i fjor. Før han forsvant, klaget han gjentatte ganger på løftebrudd fra myndighetenes side og fryktet for egen sikkerhet.

– Folka mine er utålmodige etter over ett år med venting. Mange har hoppet av til kriminelle bander, sa kommandanten med krigsnavnet «El Paisa» da NRK møtte ham i mars i fjor.

Etter å ha unnlatt å møte opp i fredstribunalet tre ganger, der han skulle oppklare sin rolle i bortføringer, slår retten fast at Hernan Dario Velasquez, også kjent som Oscar «El Paisa» Montero, har brutt vilkårene i fredsavtalen og må pågripes.

Forsvaret gir en million amerikanske dollar for pålitelige opplysninger, som fører til at «El Paisa» fanges.

Emilio Archila er presidentens rådgiver for stabilisering og konsolidering av fredsprosessen. Foto: Anders Tvegård / NRK

– For mild reaksjon

– Han lyver og han bruker manglende utvikling på landsbygda som en unnskyldning. Alle vet at det er vanskelig å innfri løftene på så kort tid, sier presidentens utsending Emilio Archila til NRK. Han har ansvaret for stabilisering og gjennomføring av fredsavtalen.

– I fredsavtalen står det at det tar ti år å få de tidligere konfliktområdene opp på samme nivå som landsbygda ellers, sier Archila.

Kommandanten ses nå på som Colombias viktigste mann i den skjøre fredsprosessen og er den første som får fredstribunalet mot seg.

Colombias president Ivan Duque vil finne den tidligere geriljakommandanten, som har gått under jorda. Foto: HANDOUT / Reuters

Det er få som vet hvor «El Paisa» han skjuler seg. Han kan allerede ha flyktet til andre land i regionen.

Colombias president Ivan Duque har varslet at han sender spesialstyrkene etter «El Paisa» dersom han gjør noe ulovlig. Nå er mannen, som har brukt hele sitt voksne liv på å kjempe for FARC, tilbake på militærets liste over de mest ettersøkte.

Som sjef for Teofilo Foreros mobile enhet, planla og koordinerte han noen av FARC-geriljaens verste terroraksjoner rundt om i Colombia. I 2017 gikk han frivillig inn i en av leirene, som, ifølge fredsavtalen, skulle forberede krigerne på et sivilt liv.

Den tidligere sjefen for FARC-geriljaens elitestyrke stiller for første gang opp i et intervju. NRK fikk det eksklusive møtet i mars 2018, der han advarer om at mennene hans begynner å gå lei fredsprosessen.

Presidentens rådgiver med ansvar for stabilisering, Emilio Archila, er skuffet over domstolen.

– Jeg forventet at fredstribunalet (JEP) inntok en hardere linje. Ikke bare en arrestordre, men at han kastes ut av hele fredsprosessen, sier Archila til NRK.

Det hadde åpnet for straffeforfølgelse i det vanlige rettssystemet – med strengere straffer og mulig utlevering til USA.

– Innrømmelser vi har gitt tidligere krigere avhenger av at de oppfyller sine forpliktelser. Han skulle ha møtt opp og fortalt sannheten til ofrene, sier den colombianske presidentens rådgiver under et kort besøk i Oslo denne uka.

Journalister følger med på rettens beslutning om å straffeforfølge «El Paisa». Foto: JUAN BARRETO / AFP

Geriljamedlemmer som innrømmer, og oppklarer, drap og overgrep begått under borgerkrigen, slipper fengsel. Straffen for de alvorligste forbrytelsene er samfunnstjeneste i åtte år.

Mener forventingene må justeres

– Det å hente en person ut av jungelen, stabilisere ham eller henne psykisk, gi utdanning og finne en jobb, tar tid. Re-integreringen er anslått til sju-åtte år, forklarer Archila.

Presidentens rådgiver viser til at fredsprisvinnerog tidligere president Juan Manuel Santos hadde godkjent to økonomiske utviklingsplaner før han gikk av. President Duques regjering har økt tallet til 23.

– Både colombianere, nordmenn og andre land må være klar over at dette er lang, kostbar og tidkrevende prosess, sier han. Det ligger 10-15 år fram i tid.

Før han stakk, oppholdt «El Paisa» seg i en overgangsleir i Caquetá-fylket i Colombia

Etter at Ivan Duque ble valgt til president i fjor, sa han at han ville reversere deler av fredsavtalen som gjorde slutt på et halvt århundre med væpnet konflikt. Presidentens utsending, Emilio Archila, sier at det er gitt et feil bilde.

– Arbeidet som nå pågår, vil ikke ramme denne fredsavtalen. Presidenten vil endre rammeverket i grunnloven slik at det i framtida er mulig å justere det han ikke er enig i.

– For eksempel skal folk som beskyldes for seksuelle overgrep mot barn ikke kunne få amnesti. Dette gjelder for framtidige avtaler, ikke denne, sier Archila til NRK.