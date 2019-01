Tidligere FARC-leder: – La ned våpnene for tidlig

Iván Márquez, som egentlig heter Luciana Marin Arango, anklager i en video Colombias myndigheter for å bryte sin del av fredsavtalen fra 2016.

FARC-geriljaen la ned våpnene, flyttet til såkalte demobilieringsleire som en del av avtalen og gikk fra å være gerilja til å bli et politisk parti.

– To år seinere er resultatet og regjeringens oppfølging av avtalen nedslående, sier Márquez.

Han viser blant annet til at 400 lokale ledere og 85 tidligere FARC-soldater er drept, siden fredsavtalen trådte i kraft.

DREPT: Tre FARC-dissidenter ble drept av colombianske soldater i desember 2018. Foto: CARLOS AYALA / AFP

– La ned våpnene for tidlig

Márquez var FARCs forhandlingsleder under fredsforhandlingene på Cuba, der Norge var tilrettelegger.

Han fikk også plass i nasjonalforsamlingen etter valget i fjor. Som en del av fredsavtalen, var FARC sikret 10 seter i nasjonalforsamlingen.

Etter at fredsavtalen var inngått, sa flere i geriljagruppa at de var redde for represalier fra motstandere av fredsprosessen.

I april i fjor ble en av de mest sentrale lederne i FARC, Jesús Santrich, arrestert og anklaget for å ha planlagt å smugle 10 tonn kokain til USA, skriver BBC.

I august gikk Márquez i dekning.

Han anklager i videoen den venstreorienterte geriljaen for å ha gjort alvorlige feil i siste del av fredsforhandlingene.

– Vi gikk med på å legge ned våpnene før det var inngått en avtale om politisk, økonomisk og sosial integrering av soldatene våre, sier Márquez.

Men den tidligere kommandanten sier også at han fortsatt har tro på fredsavtalen og at han «ikke vil gråte over spilt melk», skriver den colombianske avisa Semana.

Også Márquez etterforskes av USA for å ha vært involvert i narkotikasmugling etter at fredsavtalen ble inngått, skriver nyhetsbyrået Ap.

NEI: Et knapt flertall sa nei til fredsavtalen med FARC i en folkeavstemning i 2016. Foto: Ivan Valencia / Ap

Lover bedre sikkerhet for tidligere geriljasoldater

Tidligere president, Juan Manuel Santos, fikk Nobels fredspris for fredsavtalen med FARC.

FREDSPRIS: Tidligere president, Juan Manuel Santos, fikk Nobels fredspris for fredsavtalen med FARC. Foto: TOBIAS SCHWARZ / Afp

Men fredsavtalen har vært svært omstridt i Colombia, og et knapt flertall sa nei til avtalen i en folkeavstemning i 2016.

Den nye presidenten, Iván Duque, har vært en skarp kritiker av fredsprosessen og har sagt at han vil endre fredsavtalen med FARC.

Les mer: Colombias nye president truer fredsavtalen

Men Duque har nå lovet å bedre sikkerheten til tidligere FARC-soldater, ifølge BBC.

Det skjer etter at FNs generalsekretær, António Guterres, for en uke siden innstendig bad den colombianske presidenten om å gjøre mer for å beskytte tidligere geriljamedlemmer. Guterres sa at mange av dem hadde blitt drept av illegale væpnede grupper og narkogjenger.

7.000 FARC-soldater la ned våpnene som følge av fredsavtalen. Men rundt 1.200 geriljasoldater og utbrytere holder fortsatt stand.

Den over 50 år lange borgerkrigen i Colombia har kostet minst 220.000 mennesker livet. 80.000 er fortsatt savnet og 7 millioner mennesker er på flukt.