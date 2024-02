I år har Brasil tatt over stafettpinnen og er vertsland for en rekke møter i G20.

Norge har blitt invitert til å være med som ett av åtte gjesteland. Forrige gang det skjedde var i 2017, da Tyskland hadde formannskapet.

I dag og i morgen samles G20s utenriksministere seg i Rio de Janeiro.

Blant temaene er krigen i Gaza og Ukraina. NRK erfarer at Brasil ikke ønsker at disse krigene skal prege alle arbeidsgrupper gjennom året, og derfor blir de prioritert nå.

I tillegg vil partene diskutere behovet for reform av internasjonale institusjoner som FN og utviklingsbankene.

Rio de Janeiro huser det første ministermøtet for G20 i 2024. Her er den verdenskjente stranden Copacabana. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

Dette trenger du å vite før møtene går i gang.

1. Hva er G20?

Forumet G20 er et internasjonalt toppmøte mellom 19 land, EU og nytt fullverdig medlem av året: Den afrikanske union (AU).

De 19 statene er Argentina, Australia, Brasil, Canada, Frankrike, India, Indonesia, Italia, Japan, Kina, Mexico, Russland, Saudi-Arabia, Storbritannia, Sør-Afrika, Sør-Korea, Tyrkia, Tyskland og USA.

Til sammen utgjør de rundt 80 prosent av verdens verdiskaping, 75 prosent av verdenshandelen og to tredeler av verdens befolkningen.

G20 ble grunnlagt i 1999 med mål om å sikre forholdene for økonomisk vekst, samarbeid og stabilitet.

Brasil har formannskap i G20 og ønsker å prioritere kampen mot ulikhet og sult under møtene i år. Landet vil også jobbe for sosial inkludering, energiomstilling, bærekraftig utvikling og reform av såkalte multilaterale institusjoner. Foto: Pablo Porciuncula / AFP

2. Hvorfor er G20 viktig for Norge?

G20 er ett av de mest innflytelsesrike forum i verden. Å være gjesteland gir Norge en plass rundt bordet, tilgang til informasjon og mulighet til å fremme norske interesser.

– Norge er et lite land med en åpen økonomi. Vi er interessert i mest mulig frihandel, en fredelig verden og et internasjonalt system som fungerer, Iver Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt.

Brasil er Norges tredje viktigste handelspartner etter USA og EU. Som gjesteland i G20 åpnes nye muligheter for å utdype samarbeidet.

Norge får dessuten mulighet til å sette opp bilaterale møter med de andre medlemslandene.

– Norge er et lite land, med en mellomstor økonomi, som veldig globalt orientert. Nesten alt vi forbruker i Norge er importert fra utlandet. Nesten alt vi lager eksporterer vi til utlandet, så vi er svært internasjonale i økonomien vår, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

I dag samles verdens viktigste økonomier seg i Rio de Janeiro til årets første ministermøte i G20. Eide deltok på en norsk mottakelse i byen i går kveld. Foto: Hilda Lishaugen Nyfløt / NRK

– Derfor har vi en interesse av at det er frihandel i verden, at verden fungerer og at man samarbeider. Og så er det også viktig for vår egen sikkerhet at landene respekterer folkeretten, for eksempel.

Mange norske ministerbesøk

I tillegg til utenriksminister Espen Barth Eides besøk til Brasil, vil også finansminister Trygve Slagsvold Vedum delta på flere møter i det søramerikanske landet gjennom året.

Først ut er finansministermøtet i São Paulo 27.–29. februar.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil delta på flere møter i Brasil gjennom året. Han reiser til São Paulo neste uke for G20s finansministermøte. Foto: William Jobling / NRK

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, næringsminister Jan Christian Vestre og stortingspresident Masud Gharahkhani vil også delta på G20. Statsminister Jonas Gahr Støre vil reise til hovedmøtet med statslederne i november.

En rekke andre norske diplomater og toppbyråkrater vil også delta i de mange møtene.

3. Hvilke temaer skal tas opp på utenriksministermøtet 21.–22. februar?

Internasjonale kriser som «konflikten i Midtøsten» og Gaza vil diskuteres når utenriksministerne samler seg i Rio de Janeiro i dag. Det vil også Ukraina-krigen, som i fjor gjorde at utenriksministerne ikke ble enige om noen felles slutterklæring i New Delhi i India.

Brasils president Luiz Lula da Silva mener krigene kan løses ved å fjerne vetoretten i FNs sikkerhetsråd. En reform av FN er blant temaene utenriksministerne skal diskutere.

Brasils president Lula da Silva deltok på et møte i Den afrikanske unionen i forrige uke. Nå er unionen en del av G20, slik også EU er. Foto: RICARDO STUCKERT / AFP

Lula vil også ha flere representanter i sikkerhetsrådet samt faste medlemmer fra afrikanske- og latinamerikanske land.

I går la USA ned veto for tredje gang mot en FN-resolusjon med krav om umiddelbar våpenhvile i Gaza.

Det er Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA som er de faste medlemmene med vetorett.

– Det som skjer i Gaza, er ikke en krig, det er folkemord. Det er ikke en krig med soldater mot soldater, det er en krig av en godt utstyrt hær mot kvinner og barn, sa Lula på et møte i Den afrikanske union (AU) i Addis Abeba søndag.

Den brasilianske presidenten sammenlignet Israels krig i Gaza med Hitlers drap på jødene. Han har tidligere kritisert USAs våpenleveranser til Israel.

Brasils president Lula da Silva kaller krigen i Gaza et folkemord. Temaet skal tas opp av utenriksministerne under møtet i dag og i morgen. Her ved en utdeling av melsekker i Gaza by. Foto: Kosay Al Nemer / Reuters

Det såkalte «globale sør», tidligere kalt utviklingsland, eller land som ofte har vært kolonier, har lenge kritisert Vestens dobbeltmoral i sine tilnærminger til krigene i Ukraina og Gaza.

I tillegg til en reform av FN, skal det også diskuteres å endre andre globale institusjoner som Verdens handelsorganisasjon (WTO), Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF).

Brasils president Lula ønsker at landene i det globale sør får mer innflytelse i disse institusjonene.

USAs utenriksminister Antony Blinken har også uttalt i en pressemelding at USA ønsker et internasjonalt samarbeid for å støtte Haiti, som står i en humanitær krise med omfattende vold.

4. Hvorfor ble Norge invitert med som gjesteland?

For å bli invitert med som gjesteland, må landet bli sett på som en støttespiller for vertslandet, og det er ene og alene Brasil som bestemte hvilke land de ville invitere.

De andre gjestelandene er Egypt, Angola, Nigeria, Portugal, Singapore, Spania og De forente arabiske emirater.

En viktig årsak til den norske invitasjonen er det norsk-brasilianske samarbeidet om å redusere avskoging i Amazonas gjennom Amazonasfondet. Norges arbeid med matsikkerhet og energi er også viktig for Brasil.

I tillegg deler Norge og Brasil et mer likt syn på Gaza-krigen sammenlignet med andre europeiske land.

Israel har satt opp en mur rundt flyktningleiren Aida ved helsesenteret og skolen som drives av UNRWA, en av FNs største hjelpeorganisasjoner. Mange vestlige land kuttet støtten etter at Israel anklaget UNRWA-ansatte for å være medlemmer av Hamas. Foto: Maya Alleruzzo / AP

Mens flere vestlige land har stanset sin støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), ga Norge senest 275 millioner kroner tidligere i februar.

Lula annonserte også at Brasil vil sende mer penger til UNRWA i forrige uke.

5. Hva har G20 oppnådd tidligere?

Det strides om hvor mye G20 har formet verden. Tilhengerne mener at det økonomiske samarbeidet landene mellom har ført til at hundrevis av millioner av mennesker har kommet seg ut av fattigdom.

Etter finanskrisen i 2008, vedtok G20-toppmøtet en krisepakke på 6600 milliarder kroner for å redde verdensøkonomien. G20 har tatt initiativ til å bekjempe skatteparadiser, laget internasjonale skatteavtaler, håndtert COVID-pandemien og jobbet med klimaspørsmål.

Tilbake i 2021 var klimaforandring og relansering av den globale økonomien hovedtemaer for G20s statsrådsmøte i Roma. Foto: Ludovic MARIN / AFP

Motstanderne mener derimot at G20 ikke har klart å forhindre en stadig større ulikhet, forurensning og klimakrise. Lederne har blitt kalt imperialistiske.

Det er ofte store demonstrasjoner mot G20-toppmøtene.

Da finansministerne skulle møtes to måneder etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022, hadde flere land på forhånd tatt til orde for å utvise Russland av G20.

Det skjedde ikke, og Canadas finansminister var blant dem som forlot møtet i Indonesia protest.

6. Hva er Brasils ambisjoner for formannskapet?

Brasil ønsker å prioritere kampen mot ulikhet og sult under møtene i år – for en mer rettferdig verden.

Landet vil også jobbe for sosial inkludering, energiomstilling, bærekraftig utvikling og reform av såkalte multilaterale institusjoner.