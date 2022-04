Flere land skal ha forlatt G20-møtet i protest mot Russland

Canadas finansminister og visestatsminister, Chrystia Freeland, sier hun forlot G20-møtet i protest mot Russlands deltakelse, melder Reuters.

Freeland skriver på Twitter at Canada og flere andre land forlot møtet når Russland «forsøkte å blande seg inn».

– Verdens demokratier vil ikke stå å se på russisk aggresjon og krigsforbrytelser, skriver Freeland på Twitter.

Dette bildet la finansminister Freeland ut på Twitter. På bildet er blant annet den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde. Foto: Chrystia Freeland

Freeland la ved et bilde av flere internasjonale representanter, blant annet den europeiske sentralbanksjefen Christine Lagarde. Det er ikke kjent om representantene på bildet er de som forlot møtet.

– Vil ikke stå og se på russisk aggresjon

En talsperson for det britiske finansdepartementet som Reuters har snakket med sier representanter fra Storbritannia, USA og Canada forlot møtet da Russland skulle tale.

– Vi vil fortsette å samarbeide med våre allierte for å fordømme Russlands krig mot Ukraina, og jobbe for sterkere internasjonal koordinering for å straffe Russland, sier talspersonen.

Blant representantene i den britiske delegasjonen er sentralbanksjef Andrew Bailey.

Ifølge kilder til Washington Post, forlot flere land, deriblant Ukraina, USA og EU, rommet da Russlands finansminister begynte å snakke.

Flere land har på forhånd tatt til orde for at Russland ekskluderes fra møtet.

Vil at Russland utvises

Den amerikanske finansministeren Janet Yellen skal på forhånd ha varslet at hun ville gå dersom Russland ble med på møtet, skriver The Guardian. Yellen har, ifølge Reuters, tidligere tatt til orde for at Russland bør utvises fra G20.

– President Biden har gjort det klart at ting ikke kan være som om ingenting har skjedd for Russland i noen av de internasjonale finansinstitusjonene, sa Yellen tidligere.

I 17-tiden meldte Reuters at en representant for Russland ville være fysisk til stede på G20-møtet. Tirsdag sa Russland at finansminister Anton Siluanov ville lede den russiske delegasjonen.

G20 er et internasjonalt toppmøte hvor 19 land og EU deltar. I forumet diskuteres utfordringer knyttet til den globale økonomien.