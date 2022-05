USA: Voldsom økning av drap med skytevåpen

Antall drepte med skytevåpen i USA i 2020 steg med 35 prosent fra året før. Det viser en ny analyse fra amerikanske helsemyndigheter.

Det er det høyeste tallet på over et kvart århundre.

Skytevåpen var involvert i 79 prosent av alle drap. Det ble drept både flere kvinner og menn.

Antall drap økte over hele landet, både i storbyer og på småsteder.

Det var både flere drap og høyere økning i drap i fattige områder.

Våpenbutikken hvor en far kjøpte et håndvåpen til sin 15 år gamle sønn i november 2021. Bare dager senere drepte gutten fire elever på skolen sin. Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Mange offer blant svarte menn.

Svarte gutter og menn i alderen 10 til 24 år har 21 ganger så stor risiko for å bli drept som hvite i samme aldersgruppe, ifølge rapporten.

Denne gruppen av befolkning har lenge vært særlig utsatt, men dette forverret seg altså i 2020.

Det har også vært mye oppmerksomhet rundt en del tilfeller hvor unge svarte menn har blitt skutt av politiet. Men de aller fleste drapene begås av privatpersoner, ofte i sammenheng med kriminalitet.

Les også: På seks år har politiet i USA drept over 6000 mennesker

Våpen konfiskert av politiet i New York. Vist frem på pressekonferanse 5. oktober 2021. Foto: BRYAN R. SMITH / AFP

– Vi mister for mange av nasjonens barn og unge, spesielt svarte gutter og menn, sier Dr. Debra Houry, nestleder ved den statlige helseetaten CDC.

I analysen fra helsemyndighetene nevnes det at sosial ulikhet og strukturell rasisme kan være blant årsakene til at noen grupper er særlig utsatte for å dø på grunn av skytevåpen.



Det betyr ikke nødvendigvis at det enkelte drap er rasistisk motivert, men at både drap og selvdrap kan være knyttet til vanskelige levekår, noe blant annet mange svarte har. I fattige områder er det altså flere drap.

Knyttes til pandemien

En av årsakene til økningen i drap med skytevåpen kan være stress knyttet til pandemien, mener helsemyndighetene.

Mange mistet jobben eller mulighet til å følge undervisning. Folk opplevde økonomiske problemer og sosial isolasjon.

Dette var ofte de som allerede hadde dårlig råd og et vanskelig liv.

Pandemien førte også til en voldsom økning i våpensalg i USA.

Amerikanerne kjøpte over 20 millioner skytevåpen i 2020. Året før var tallet 12,4 millioner.

Folk venter i kø for å komme inn i en våpenbutikk i Culver City i California 15. mars 2020. Foto: Ringo H.W. Chiu / AP

Leder av New Jersey Gun Violence Research Center, professor Mike Anestis mener også dette er knyttet til pandemien og det økte salget av våpen. Mange er førstegangskjøpere.

– Endringen i hvem som har våpen og den voldsomme økningen i antall eiere av skytevåpen har antagelig påvirket dette, sier han til den nasjonale radiokanalen NPR.

Mange steder som Los Angeles og Denver har økningen i drap med skytevåpen fortsatt inn i 2021 og 2022.

Ordfører i Los Angeles Eric M. Garcetti mener pandemien er årsaken.

– Traumet fra de to siste årene og den mentale krisen som er et resultat av pandemien, sa han på en pressekonferanse tidligere i år.

Les også: Høyeste drapstall på nesten 20 år

En kvinne holder et Smith and Wesson håndvåpen på en årlig NRA-samling i Indianapolis, Indiana Foto: BRYAN WOOLSTON / Reuters

Mange selvmord blant urfolk

Det er også mange selvdrap med skytevåpen, konkluderer rapporten.

Disse dødsfallene utgjør 53 prosent av alle selvmord.

Hvis man legger sammen drap, selvdrap og ulykker døde over 45.000 amerikanere på grunn av skytevåpen i 2020.

Det var særlig en økning i selvmord blant gutter og menn fra amerikanske urfolk i alderen 10 til 44 år.

Den amerikanske indianerforeningen på en markering i Minneapolis i januar 2018. Foreningen kjemper for rettighetene til amerikanske urfolk. Foto: Amy Forliti / AP

Helsemyndighetene mener drap og selvdrap med skytevåpen både kan og må bekjempes.

– Ved å ta tak i årsaker som bidrar til drap og selvdrap, og ved å gi samfunn hjelp, så kan vi hjelpe til å stoppe volden nå og i fremtiden, sier Rochelle Walensky sjef for CDC.

De fleste selvmordene skjedde også i fattige deler av befolkningen. Områder utenfor storbyene var overrepresentert.

(I en tidligere versjon av denne saken skrev vi at en person hadde blitt skutt og drept av politiet. Dette var ikke tilfelle. Personen var skutt og skadet. Dette har vi nå rettet. Vi har i tillegg lagt inn en presisering om at når helsemyndighetene peker på sosial ulikhet og strukturell rasisme som en forklaring, så betyr ikke dette nødvendigvis at det enkelte drap er rasistisk motivert.)