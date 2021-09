USA takker Norge for innsatsen i Afghanistan

– Jeg ringer for å takke deg og det norske folk for å stå sammen med oss helt til siste slutt i Afghanistan.

Det sa Kamala Harris da hun fredag ettermiddag ringte statsminister Erna Solberg.

Fra et spisebord i statsministerboligen snakket Solberg med den amerikanske visepresidenten i rundt et kvarter.

En samtale hvor tonen var god, ifølge statsministeren.

Statsminister Erna Solberg i samtale med visepresident Kamala Harris. Foto: SMK

Avgjørende for USA

– Det var en hyggelig samtale hvor hun først og fremst ringte for å takke for innsatsen fra de norske spesialsoldatene og sykehuset i sluttfasen av uttrekningen, sa Erna Solberg til NRK.

Spesielt ble jobben det norskledede feltsykehuset gjorde etter angrepet ved flyplassen i Kabul forrige uke trukket frem som avgjørende for USA.

– Deres rolle var helt uvurderlig, helt frem til siste minutt av oppdraget, sa Harris.

– Deres folk gjorde en fantastisk innsats med pleien, hjelpen og behandlingen de ga amerikanske soldater og mange andre, sa hun.

Feltsykehuset i Kabul. Foto: Yama Wolasmal / NRK

To tiår med norsk tilstedeværelse

I 20 år har norske styrker og sanitetsfolk bidratt i konflikten i Afghanistan. Helt fram til amerikanske styrker trakk seg ut i slutten av august, og de siste norske soldatene landet tilbake på norsk jord, mandag denne uken.

Men det betyr ikke at samarbeidet mellom USA og Norge er avsluttet.

– Det er interessant at de lytter, at de konsulterer mer. Det er en litt annen administrasjon vi har nå enn den vi har hatt tidligere. De er opptatt av å ha kontakt med sine allierte, sa Solberg.

Flyet fra Tbilisi med de siste norske soldatene fra Afghanistan ankom mandag kveld Gardermoen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Spørsmål om bistand

Fortsatt gjenstår spørsmålet om hvordan man skal hjelpe sivilbefolkningen i Afghanistan i tiden fremover.

Norge stanset den bilaterale hjelpen til Afghanistan etter at Taliban tok tilbake makten, men fortsetter å gi humanitær støtte til landet.

– Vi står ved at vi skal bidra med bistand til Afghanistan, forutsatt at det er et regime og et system som respekterer grunnleggende menneskerettigheter, kvinner og barns rettigheter, sa Solberg.

– Men vi kan ikke gi bistand hvis vi får et Taliban-regime som begynner å ligne på det vi hadde før 2001, sa hun.

– Hva kan Norge gjøre for å hjelpe da?

– Da er det humanitær bistand gjennom internasjonale hjelpeorganisasjoner. Men det er ikke så mye mer vi klarer å gjøre. Det er en utfordring for oss, å gi bistand som kan sees på som støtte til et system, eller indirekte legitimere det. Eller at vi ikke har tro på at bistanden kommer der den skal, sa Solberg.

– Vårt langsiktige bistandsengasjement er å løfte Afghanistan opp på rettigheter, på respekten for kvinner, på utdanning, og sørgen for at den menneskelige kraften til å utvikle Afghanistan blir videreutvikler, sa hun.

Utenriksministrene Ine Eriksen Søreide og Anthony Blinken møttes i Washington fredag. Foto: Olivier Douliery / AP

Blinken hyllet innsatsen

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide møtte fredag kveld sin amerikanske kollega Anthony Blinken i utenriksdepartementet i Washington.

Han skrøt av den norske innsatsen i Afghanistan.

– Samarbeidet med Norge er noe av det viktigste vi har, sa Blinken etter møtet.

Søreide fortalte at det nå vies stor oppmerksomhet til å få på plass humanitær hjelp.

– Til å håndtere både internt fordrivelse, matkrise, tørke og Covid. Og dette har ikke blitt enklere av det som har skjedd de siste ukene, sa Søreide.

– Men vi har også gode diskusjoner på hva som kommer til å skje etter at det umiddelbare humanitære er over, og hvordan det er viktig at det internasjonale samfunnet forholder seg samlet til Taliban, sa hun.