Alt norsk personell er ute av Afghanistan

–Flyet forlot afghansk luftrom 05.26 i morges og er på vei mot Tbilisi, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til NRK.

Flyet skal mellomlande i den georgiske hovedstaden, før de flyr videre til Norge.

– De er her i løpet av ettermiddagen eller kvelden, sier forsvarsministeren.

Norge har ledet feltsykehuset på flyplassen i Kabul. I tillegg har Forsvaret hatt personell for å støtte Utenriksdepartementet i evakueringen fra Afghanistan. Det inkluderer personell fra spesialstyrkene.

– Nå har vi avsluttet det norske militære bidraget i Afghanistan. Etter tjue års innsats kommer den siste soldaten nå hjem. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er lagt ned gjennom alle disse årene, sier Bakke-Jensen.

Forsvaret la fredag ut bilder som viser evakueringen av mennesker fra Kabul. Her sitter en gruppe flyktninger i lasterommet på et Hercules-fly. Foto: Frederik Ringnes / Forsvaret

Feltsykehuset skulle etter planen være drevet av norsk personell ut året. Denne planen er endret i lys av de siste ukenes utvikling i Afghanistan.

Forsvaret har også stilt med C-130 transportfly for å frakte personell og materiell til og fra Kabul, og Norge har hatt personell i den multinasjonale luftbroen med C17-fly.

NRK inne på det norske feltsykehuset i Kabul: – Vi fryktet angrep på basen

Forsvarsminister Bakke-Jensen vil selv ta mot flyet fra Kabul når det lander på Gardermoen.

– De siste dagene i Kabul har vært svært krevende for det norske personellet. I en kaotisk situasjon har de gjort alt de kan for å støtte evakuering, redde liv og hjelpe skadde. Jeg er imponert og vil takke alle for innsatsen de har lagt ned, sier han.

I Tbilisi har Norge hatt personell fra Brigade Nord der flyene med evakuerte fra Kabul har mellomlandet på vei til Gardermoen.