Tirsdag morgen bekrefter World Central Kitchen (WCK) at sju av deres medarbeidere ble drept i et israelsk angrep.

WCK opplyser at de innstiller alt arbeidet i Gaza inntil videre som følge av angrepet.

– Blir mer bekymret

– Det er ingen steder som er trygge i Gaza, heller ikke for hjelpearbeidere. Det sier direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag Fylkesnes, til NRK.

Hun sier at den eneste måten å trygge hjelpearbeidet på er at Israel stanser bombingen og at det innføres våpenhvile.

– Drapene på hjelpearbeidere er en stor tragedie, og disse er 7 av over 200 hjelpearbeidere som er drept i Gaza siden oktober. Forskjellen nå er at de er internasjonale, sier Fylkesnes.

Redd Barna forstår at WCK nå stanser sitt arbeid på Gazastripen, men har foreløpig ikke kommet til samme konklusjon.

– Vi vurderer sikkerhetssituasjonen kontinuerlig og følger med natt og dag på utviklinga. Så klart vi blir mer bekymra når vi fikk denne nyheten, sier Fylkesnes.

Direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Gunvor Knag-Fylkesnes, forstår at WCK nå stanser sitt arbeid på Gazastripen. Foto: Nora Lie / Redd Barna

Sjokkert

– Vi som har hjelpearbeidere inne i Gaza er sjokkert over at israelske kampfly angrep en hjelpekonvoi som våre kolleger i WCK hadde informert israelerne om og som var tydelig markert.

Det skriver Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen til NRK.

Nå tror han flere hjelpeorganisasjoner vil innstille sitt hjelpearbeid nord i Gaza. Generalsekretæren forteller at Flyktninghjelpen ikke kommer til å trekke seg ut.

– De uskyldige i denne krigen trenger oss mer enn noensinne før. Vi blir.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen, Jan Egeland. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

– Det israelske felttoget i Gaza, som får våpen fra USA, Tyskland og andre av Norges allierte, har anvendt disproporsjonal maktbruk fra første stund i strid med folkeretten.

Egeland mener det ikke har vært tilstrekkelig skille mellom sivile og militære mål.

– Jeg vil nå ta et initiativ overfor FN de andre store hjelpeorganisasjonene i Gaza slik at vi i fellesskap krever at Israel, og deres viktigste støttespiller USA, innfører et nytt og bedre notifikasjonssystem mellom Den israelske armeen IDF og hjelpeorganisasjonene i Gaza, sier Egeland.

IDF: Skal granskes

– Vi har gjennomgått hendelsen på høyeste nivå for å forstå omstendighetene rundt hva som skjedde og hvordan det skjedde, sier talsperson for IDF, Daniel Hagari.

Han sier at han har ringt organisasjonens leder og kondolert med tapet av hjelpearbeiderne.

IDF lover en uavhengig gransking.

– Vi vil åpne en etterforskning for å undersøke denne alvorlige hendelsen nærmere. Dette vil hjelpe oss å redusere risikoen for at en slik hendelse skal skje igjen, sier Hagari.

Det israelske forsvaret kaller angrepet en tragisk hendelse.

En konvoi fra hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen ble angrepet fra luften seint mandag kveld. Foto: Skjermdump / Telegram/Quds News Network

USA har framhevet sjøruta fra Kypros som en ny måte å få nødhjelp inn til en desperat befolkning som ifølge FN er på randen av hungersnød fordi nødvendige forsyninger blokkeres av Israel ved landegrensene.

Israel nekter FNs hjelpeorganisasjon for palestinerne UNRWA å levere forsyninger til Nord-Gaza. Andre hjelpeorganisasjoner sier det er for farlig å sende lastebilkolonner fordi Israel ikke vil garantere sikkerheten.

Innstiller arbeidet

– World Central Kitchen er knust over at sju medlemmer av teamet vårt har blitt drept i et IDF-angrep i Gaza, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

Hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen bygget en egen molo for å få nødhjelp inn til Gaza. Dette er første gang de fikk levert matforsyninger inn i området, 15. mars 2024.

WCK bygget en egen molo på Gazastripen for å få inn nødhjelp sjøveien. Den første forsendelsen kom inn i området 15. mars, mens den andre kom inn mandag med 400 tonn mat og utstyr på tre skip.

Begge leveransene var samordnet med det israelske forsvaret.