Hjelpeorganisasjon: – Israel angrep systematisk bil etter bil

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters, sier grunnleggeren av hjelpeorganisasjonen World Central Kitchen (WCK), José Andrés, at Israel angrep «systematisk bil etter bil.»

Det var tre biler i kolonnen som ble truffet i nærheten av byen Deir al-Balah midt på Gazastripen. Bilene var tydelig merket med organisasjonens logo på taket og på sidene og kjørte i et område hvor det ikke var kamphandlinger.

I videointervjuet, sier Andrés at organisasjonen hadde tydelig kommunikasjon med det israelske forsvaret som hadde fått informasjon om kolonnens bevegelser.

– Dette var ikke en «uheldig hendelse hvor vi «ops» slapp en bombe på feil sted», sier Andrés.

Mellom første og siste bil, var det ca. 2,4 kilometer, ifølge New York Times og flere andre medier.

– Det var et direkte angrep. De prøvde å behandle noen av de skadde og flytte dem over i en annen bil lenger framme. Men også den bilen ble bombet, sier et lokalt øyenvitne til BBC.

Det israelske militæret brukte trolig et kraftig missil som vanligvis brukes mot pansrede kjøretøy, skriver BBC som har snakket med flere våpeneksperter.

En av dem, den tidligere britiske offiseren og tidligere våpeninspektøren for FN, Chris Cobb-Smith, sier at missilet trolig ble skutt fra en drone.

Hjelpeorganisasjonen var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere fra et lager, da de ble beskutt. Organisasjonen har bygd en egen molo for å frakte inn nødhjelp.

Sju av World Central Kitchens hjelpearbeidere ble drept i et israelsk angrep første april, 2023. Foto: Skjermbilde / WCK

De drepte hjelpearbeiderne kom fra Polen, Storbritannia, USA, Canada og Australia. I tillegg ble deres palestinske sjåfør drept.

Flere ambulanser med de seks utenlandske hjelpearbeiderne, ankom onsdag grenseovergangen mellom Gaza og Egypt.

Mistanke om terrorist i kolonnen

Israel erkjente i går ansvar for angrepet, men kaller det «en alvorlig feiltakelse».

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at angrepet var «utilsiktet». Han bad ikke om unnskyldning for dødsfallene, men kalte det en «tragisk sak».

– Slikt skjer i krig, sier Netanyahu, i en uttalelse.

IDF har lovet å granske hendelsen og at funnene vil bli delt offentlig og med åpenhet.

Men anonyme militærkilder sier til avisa Haaretz at hjelpearbeiderne ble drept, fordi det israelske militærets bakkestyrker «gjør som de vil».

Angrepet ble iverksatt på grunn av mistanke om at en terrorist reiste med kolonnen til WCK, men denne personen forlot ikke lageret med bilene, skriver Haaretz videre.

– Det er frustrerende. Vi prøver vårt beste for å angripe terrorister nøyaktig og bruker hver minste etterretningsinformasjon. Og til slutt bestemmer de i felt seg for å sette i gang angrep uten forberedelse, i tilfeller som har ingenting å gjøre med å beskytte styrkene våre, sier en av Haaretz' kilder.

Konvoien til World Central Kitchen beskutt av israelske styrker. Foto: Ahmed Zakot / Reuters

Kraftig fordømmelse internasjonalt

USAs president, Joe Biden, sier han er opprørt og sønderknust etter det israelske angrepet som drepte de sju hjelpearbeiderne.

I en kraftig uttalelse sier Biden at Israels gransking av angrepet «må være rask, ansvarlig, og funnene må offentliggjøres».

– Hendelser som den i går skal ikke skje, sier Biden.

I en kraftig uttalelse sier Biden at Israels gransking av angrepet «må være rask, ansvarlig, og funnene må offentliggjøres».

– Hendelser som den i går skal ikke skje, sier Biden.

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, sier at Israels forklaring er «utilstrekkelig og uakseptabel».

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fordømmer det israelske angrepet som drepte sju hjelpearbeidere på Gazastripen mandag.

Stoltenberg omtaler også situasjonen på Gazastripen som en «humanitær katastrofe».

Den spansk-amerikanske stjernekokken og grunnleggeren av World Central Kitchen, José Andrés, sa etter angrepet at han var sønderknust og sørget over tapet til ofrenes familie og venner.

– Dette er ikke bare et angrep mot WCK. Dette er et angrep mot humanitære organisasjoner som hjelper til i den alvorligste av situasjoner, hvor mat brukes som et krigsvåpen. Dette er utilgivelig, skrev WCK-sjef Erin Gore i en pressemelding.

Nyskjerrig på mer utenriks? Hør utenriksredaksjonens siste podkast: