Underhuset får ikke stemme over brexitavtalen på nytt mandag

Bercow mener verken forslaget, altså den nye avtalen med EU, eller de politiske omstendighetene er vesentlig endret siden lørdag.

Da bestemte Underhuset at de nødvendige lovforslagene må legges fram før avtalen tas opp til votering.

Bercow, som er konservativ og brexitmotstander, sa at han hadde vurdert argumentet om at omstendighetene var annerledes mandag enn lørdag fordi statsminister Boris Johnson i mellomtiden har sendt et brev til EU og bedt om en utsettelse av utmeldingen.

- Ville skapt uorden

Det argumentet veide likevel ikke tungt nok til at Bercow ville tillate at et likelydende forslag ble lagt fram bare 48 timer etter at det ikke fikk gjennomslag.

Han forklarte det blant annet med at det handler om respekt for det Underhuset allerede har vedtatt.

– Det ville være en gjentakelse og skape uorden dersom det ble åpnet for en ny avstemning i dag, sa Bercow da han kom med sin avgjørelse.