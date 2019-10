Underhuset stemte for «siste liten»-forslag, som kan gi ny brexit-utsettelse

Det britiske parlamentet har vedtatt forslaget om å utsette avstemningen om brexitavtale med 322 mot 306 stemmer.

Forslaget har blitt omtalt som det såkalte «Letwin»-tillegget, og ble lagt frem i siste liten av det uavhengige parlamentsmedlemmet Oliver Letwin.

Skjermdump fra Det britiske parlamentets egen overføring viser Johnsons reaksjon da Labour-leder Jeremy Corbyn snakket lørdag. Foto: UK Parliament's Parliamentary Recording Unit / AFP

Det var en skuffet, men kamplysten Boris Johnson som kommenterte nederlaget i underhuset lørdag.

– Den siste muligheten til å ha en meningsfull avstemning om dette har nå passert. En ytterligere utsettelse (av brexit) vil være dårlige nyheter for dette landet, for EU og for demokratiet, sier Johnson.

Han gjorde det klart at han vil legge fram brexit-forslaget på ny i begynnelsen av neste uke. Trolig innebærer det ny avstemning om brexit-avtalen tirsdag.

– Nekter å be om utsettelse

De fleste eksperter, deriblant BBCs politiske reporter Mark D'Arcy meldte før avstemningen at et flertall for Letwin-tillegget tvinger Jonson til å be EU om å utsette Brexit til 31. januar.

Storbritannias brexit-hungrige statsminister er åpenbart ikke enig i denne vurderingen. Etter at lørdagens nederlag var et faktum, sa Johnson at han fortsatt har tro på å få flertall for brexitavtalen han har forhandlet frem med EU innen den nåværende tidsfristen.

– Jeg vil ikke forhandle med EU om en utsettelse, og loven krever ikke at jeg gjør det. Neste uke vil jeg fremme lovforslaget som trengs for at vi kan forlate EU innen 31. oktober, sier en tydelig engasjert Johnson.

Flere eksperter har beskrevet Johnson som «desperat» med hensyn til å sørge for at Bretwin-tillegget ikke skulle bli vedtatt.

– Jeg vil heller dø i en grøft enn å utsette brexit, uttalte Johnson før avstemningen.

– Har sagt nei til utpressing

Letwins forslag innebærer at regjeringen må be EU om en utsettelse av brexit dersom noe uforutsett eller «galt» skulle skje med den lovgivningen som skal til for at Storbritannia skal forlate EU.

Usikkerhetsmomentet før avstemningen var likevel de 21 som ble kastet ut av de konservative av Johnson. Både Labour, Liberaldemokratene og Democratic Union Party (DUP) støttet tillegget.

– Dette er en historisk dag for Parlamentet, som tydelig har sagt nei til å bli utsatt for utpressing av statsministeren, sier Jeremy Corbyn.

Den parlamentariske lederen for det skotske nasjonalistpartiet SNP tok et enda kraftigere oppgjør med Boris Johnson etter avstemningen.



– Statsministeren tror at han står over loven. Hvis han fortsetter på denne kursen vil han finne seg selv i retten, sa Ian Blackford.

Liberaldemokratenes Chuka Umunna sier at det vil være forakt for retten om statsminister Boris Johnson ikke ber EU om utsettelse.

– Jeg tror han vil sende brevet. For om han ikke gjør det, vil han vise forakt for retten ettersom regjeringen har lovet en skotsk domstol at han vil sende brevet, sier Umunna til BBC.

Umunna, som er en klar tilhenger av at britene forblir i EU, forlot Labour på grunn av tvil om Jeremy Corbyns holdning til brexit.

Labour-partiets leder Jeremy Corbyn i Underhuset lørdag. Foto: House Of Commons / AP

Noen tror på Johnson, andre på nyvalg

OIiver Letwin, det tidligere tory-medlemmet som la fram utsettelsesforslaget, sier han er fornøyd med resultatet, og at han er sikker på at Johnson vil opptre i henhold til loven og be EU om en utsettelse, skriver NTB.

At Letwin, som selv er tilhenger av brexitavtalen la fram forslaget om utsettelse, er en illustrasjon på hvor liten tilliten til Johnson er, og at mange frykter at han vil finne en måte å ta Storbritannia ut av EU 31. oktober om det ikke blir enighet om avtalen hans.

Gary Love, professor i britiske sosiale og kulturelle studier ved NTNU, sier til VG at han tror Johnson nå satser på nyvalg.

Han viser til at Letwin-forslaget etter loven innebærer at Johnson skulle ha bedt EU om utsettelse, slik at brexit-avtalen kan debatteres grundig i parlamentet.

– Det han i realiteten gjør, er å si at han ikke bryr seg om at dette har blitt vedtatt og legger det til side. Det er det ingen presedens for i britisk politikk.

– Hvis han skriver dette brevet til EU og ber om en utsettelse, kan han bli anklaget for å ha brutt det løftet, og det kan skade ham i et valg, sier Love til VG.

Usikkerhet

Ikke siden Argentina invaderte britiske Falklandsøyene i 1982 har britiske politikere blitt bedt om å stille på jobb på en lørdag. Brexit-kaoset gjorde at det likevel måtte til lørdag.

En heftig uke, der Boris Johnson tross alt har hatt noen solide oppturer, avsluttes altså likevel med nok et nederlag for Johnson.

Få trodde på en utmeldingsavtale med EU, men tidligere denne uken, i tolvte time, ble partene likevel enige. Boris Johnson kunne derfor reise fra EU-toppmøtet torsdag vel vitende om at han er et stykke på veien for å få Storbritannia meldt ut av EU.

Dersom Johnson får igjennom sin brexitavtale, så forlater Storbritannia EU den 31. oktober. Skulle han ikke klare det, så må han be EU om en ny utsettelse av utmeldingen fra EU.

Men det er på papiret. Mye kan skje i brexit-innspurten.

