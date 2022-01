Ukrainsk lege: – Blir det krig, blir byen vår jevnet med jorden

Et enormt kraftverk med piper som forsvinner opp i tåken. Nedslitte boligblokker fra den gangen dette var Sovjetunionen. Tydelige rester etter kampene mellom ukrainske regjeringsstyrker og russisk støttede separatister.

Dette er Svitlodarsk, en av byen i Donetsk fylke øst i Ukraina som virkelig har fått føle konflikten i dette området på kroppen. På russisk side er et stort antall soldater samlet. Spenningen mellom landene er stor.

Svetlana Kukurjan er sjefsykepleier på sykehuset i Svitlodarsk. Foto: Lokman Ghourbani / NRK

– Veldig tungt

– Det er emosjonelt veldig tungt det vi har vært gjennom, sier sjefsykepleier Svetlana Kukurjan til NRK.

Hun tar imot oss på det relativt velholdte sykehuset i byen, som har vært svært viktig både i perioden med krig og da koronaepidemien slo til for snart to år siden.

– Jeg ønsker selvfølgelig at folk kan bo sammen fredelig. Vi har bare ett liv, som vi får bare en gang. Vi må lære å respektere hverandre. Krig er alltid dårlig. Det er forferdelig.

Kukurjan er tydelig rørt når hun skal fortelle om hva hun og de en gang 27.000 menneskene som bodde i denne byen, noen titalls kilometer nord for regionhovedstaden Donetsk, har vært gjennom siden 2014.

Ødeleggelsen etter kamphandlinger er synlige mange steder i Svitlodarsk. Foto: Lokman Ghourbani / NRK

– Det er helt uvirkelig

– Jeg tror at det som har skjedd har sitt utspring i internasjonal storpolitikk, men jeg vet ikke helt sier Kukurjan.

– Hvis du tenker tilbake ti år, kunne du forestille deg at du havnet i en slik situasjon som dere har havnet i?

– Det er helt uvirkelig å forestille seg at det i det 21. århundre i det hele tatt skal kunne bli krig. Vi tenkte vi kunne leve uten krig. Nå har vi både krig og pandemi, det er nesten uvirkelig sier hun.

Men heldigvis, akkurat nå er det stille og rolig her. Kukurjan sier at hun merker at folk faktisk slapper av litt på grunn av det.

– Vi har også kunnet feire ortodoks jul i fred og ro, sier hun.

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman (t.v.) med sin russiske kollega, Sergej Rjabkov (t.h.) ved starten av forhandlingene i Genève i dag. Foto: DENIS BALIBOUSE / AFP

– Klarer ikke engasjere meg i forhandlingene

Samtidig som NRK møter Svetlana Kukurjan i Svitlodarsk, sitter representanter for Russland og USA i forhandlinger i Genève.

USAs viseutenriksminister, Wendy Sherman, legger fram forslag om gjensidige tiltak for å trappe ned spenningen rundt Ukraina, og holder også døren åpen for nye møter med Russland.

Og den russiske viseutenriksministeren, Sergej Rjabkov, oppsummerer i en optimistisk tone: «USA har tatt de russiske forslagene «svært alvorlig» og situasjonen er ikke håpløs», sier han.

Vi spør Svetlana Kukurjan om hun og de som bor i Svitlodarsk engasjerer seg i de forhandlingene som nå er i gang om Ukraina, blant annet i Genève.

– Jeg klarer ikke helt å engasjere meg sier hun. Vi lever en dag av gangen, det er det viktigste for mange her, sier hun.

Kraftverket i Svitlodarsk er et av de største av sitt slag i Ukraina. Foto: Lokman Ghourbani / NRK

Vil studere i Europa

Svetlana Kukurjan har selv en 16 år gammel datter hjemme, som bruker mesteparten av sin tid og energi på sang og musikk.

– Hun sier til meg: «Mamma, jeg er ingen politiker.» Hun liker å synge og å lese, og vi snakker rett og slett ikke så mye om politikk. Nå er hun så gammel at hun selv kan gjøre seg opp sin mening.

Kukurjan forteller at datteren er opptatt av det som skjer i Europa, og gjerne vil studere der. Men det har de ikke penger til foreløpig.

Kukurjan sier hun klarte å komme seg helskinnet gjennom de forferdelige periodene med krig i 2014.

– Og dette med krig er ikke ukjent i vår familie. Min far gjennomlevde som barn 2. verdenskrig. Min bestefar deltok i den finske Vinterkrigen, så dette med krig er ikke nytt for oss sier Kukurjan.

Faktisk er det slik at en god del av de innbyggerne i Svitlodarsk som flyktet på grunn av krigen, nå har vendt tilbake.

Gennadij Gurzjij er direktør og lege ved sykehuset i Svitlodarsk. Foto: Lokman Ghourbani / NRK

– Må løses på sivilisert vis

I Svitlodarsk møter vi også direktøren for sykehuset i byen, legen Gennadij Gurzjij.

– Fabrikkene her er i drift og samfunnet fungerer også slik som det skal, forteller han.

– Jeg håper at det nå er mulig å sette seg ned ved et bord å finne fram til en løsning. Dette kan komme til å ta tid. Ikke en dag, ikke en måned. Jeg håper likevel at konflikten kan løses på sivilisert vis, uten krig sier legen.

Krig det er trussel for hele befolkningen, og vi er de første som blir rammet, sier Gurzjij, som snakker ut fra egen erfaring. En del av sykehuset i Sviltlodarsk ligger fremdeles i ruiner, etter at det fikk en fulltreffer under kampene for sju år siden.

– Blir det krig igjen, kommer vi til å bli jevnet med jorden, sier Gruzjij.

Som i motsetning til sjefsykepleier Svetlana Kukurjan, følger nøye med på nyhetene fra forhandlingene rundt Ukraina.

– Men det er dessverre ingen som spør hva vi som bor her mener sier Gennadij Gruzjij og trekker på smilebåndet. Dessverre så er det nok slik at stormaktene kommer til å avgjøre dette.