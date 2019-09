Trump skal ha beordret tilbakeholdelse av Ukraina-penger

Det er avisen The Washington Post som kommer med opplysningene, som kan føre til saken om hva som ble sagt og ikke sagt i telefonsamtalen mellom Trump og Volodymyr Zelenskyj, tar en alvorlig vending.

Trump snakket med Zelenskyj på telefon 25. juli. Han hevder selv det var en «gratulasjonssamtale», etter at komikeren endte med å bli Ukrainas president i valget noen måneder før.

I etterkant av telefonsamtalen valgte en ansatt i den amerikanske etterretningen å innlevere et varsel om at samtalen inneholdt et løfte til en utenlandsk leder som vedkommende anså som svært foruroligende.

Joe Bidens sønn, Hunter, har havnet midt i det politiske skytset mellom Det hvite hus og Kongressen. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP

Selv om fungerende nasjonal etterretningssjef Joseph Maguire nekter å gi Kongressen innsyn i hva varselet handler om, er det kommet frem gjennom ulike kilder at Trump bad Zelenskyj starte etterforskning av Joe Bidens sønn, Hunter.

Hunter Biden ble i 2014 valgt inn i styret til det ukrainske gasselskapet Burisma. Dette var i etterkant av at den prorussiske presidenten Viktor Janukovitsj var blitt styrtet, og en provestlig regjering og president hadde overtatt styringen i landet, og mens Joe Biden var USAs visepresident.

Biden kan bli Demokratenes kandidat ved presidentvalget til neste år, og Trump skal visstnok frykte et slikt scenario.

Pengene utbetalt få dager etter telefonsamtalen

Ifølge The Washington Post skal Trump noen dager før telefonsamtalen i juli ha bedt fungerende stabssjef Mick Mulvaney sørge for at en planlagt utbetaling til Ukraina ble holdt tilbake.

Utbetalingen var på 400 millioner dollar, tilsvarende drøyt 3,6 milliarder kroner, og skulle gå til det ukrainske militæret.

Avisen skriver at regjeringens budsjettkontor viderebrakte ordren til utenriksdepartementet og forsvarsdepartementet, som holdt igjen pengene.

Videre skriver avisen at tjenestemenn skulle svare – hvis folkevalgte i Kongressen spurte – at forsinkelsen i utbetalingen skyldtes en «tverrdepartemental prosess», uten å gi noen ytterligere forklaringer.

De 400 millionene dollar ble betalt ut til ukrainske myndigheter kort tid etter telefonsamtalen 25. juli. I tillegg fulgte en tilleggsbevilgning på 140 millioner dollar.

Opplysningene som The Washington Post bringer er senere bekreftet til Associated Press, The New York Times og CNN av kilder i det amerikanske statsapparatet.

Joe Biden skal som visepresient hatt mye politisk kontakt med den forrige regjeringen og presidenten i Ukraina, og hans støttespillere frykter at involveringen indirekte kan skade ham i valgkampen. Foto: Joshua Lott / AFP

Trump avviser at det finnes noen sammenheng

Selv om Trump de siste dagene har bekreftet at han snakket med Ukrainas president og at Joe Biden var et tema, benekter presidenten at tilbakeholdelsen av pengene har sammenheng med ønsket om etterforskning av Biden-familien i Ukraina.

– Jeg la overhodet ikke noe press på dem (ukrainske myndigheter red.anm.) Og jeg sa ingenting om du må gjøre slik eller slik, ellers vil dere ikke få noe hjelp, sa Trump til amerikanske medier.

– Joe Biden og hans sønn er korrupt, og Hunter Biden mottok penger fra Ukraina, fortsatte Trump.

Det er ifølge amerikanske medier foreløpig ingen indikasjoner på at Hunter Biden har gjort noe ulovlig.

Demokratene vurderer riksrett

Fungerende nasjonal etterretningssjef Joseph Maguire nekter fortsatt å gi etterretningskomiteen i Kongressen en kopi av varselet. Dette er i strid med hva prosedyrene pleier å være når generalinspektøren for etterretningstjenestene anser et varsel som alvorlig og viktig.

Flere ledende demokrater støtter nå opp om trusselen om å utforme en riksrettstiltale mot president Donald Trump.