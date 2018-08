Ugressmiddelprodusent dømt til å betale milliarderstatning – underkommuniserte kreftrisiko

Selskapet er dømt for å ha undertrykt studier som bekrefter at ugressmiddelet Roundup fører til økt risiko for kreft.

SAKSØKTE: Den kreftsyke gartneren DeWayne Johnson har sagt at han aldri ville ha brukt ugressmiddelet Roundup om han visste om kreftrisikoen i middelet. Foto: Pool New / Reuters

Den kreftsyke gartneren DeWayne Johnson (46) brukte ugressmiddelet Roundup på arbeid og fikk det også rett på seg. Han og hans advokat saksøkte selskapet, og nå får han milliarderstatning.

Domstolen i San Francisco har kommet til at konsernet handlet i «ondskap» og at ugressmidlene Roundup og RangerPro har bidratt «i vesentlig grad» til at DeWayne Johnsons kreftsykdom, skriver nyhetsbyrået AFP, som siterer dommen.

Monsanto Ekspandér faktaboks Amerikansk bioteknologikonsern innen landbruk, som omsetter for rundt 6 milliarder amerikanske doller hvert år Fra 1920-årene vokste selskapet til et stort kjemisk konsern med bl.a. syntetiske plaststoffer, kunstfibrer og kunstgjødsel på produktlisten, fra 1960-årene også plantevernmidler. Ved siden av produksjonen av ugressmidler er Monsanto nå verdens klart største leverandør av genmodifiserte kulturplanter som er resistente mot plantevernmidler Monsanto har vært involvert i mange konflikter rundt sine produkter Kilde: Store norske leksion

Dommen er den første av sitt slag, og kan føre til et skred av andre saker mot Monsanto. Johnson er den første av flere hundre kreftpasienter som tar konsernet til retten, skriver CNN.

Blir fulgt av hele verden

Monsantos ugressmiddel Roundup har i flere tiår vært redningen for bønder verden rundt, men også gjenstand for stor debatt grunnet virkestoffet glyfosat. Årsaken er striden rundt de helsemessige konsekvensene av glyfosat. Flere aktører mener at stoffet kan være kreftfremkallende.

Johnsons advokat hevder Monsanto har forsøkt å undertrykke injurierende studier slik andre profittgiganter tidligere har forsøkt å sabotere studier om tobakk, asbest og benzen.

– Deres kjennelse blir fulgt av hele verden. Monsanto blir da nødt til å iverksette de studiene de til nå har forsømt, og sende ut advarslene de til nå har unngått, sa advokaten til jurymedlemmene under rettssaken.

Selskapet selv har avfeid påstandene, og mener timingen på Johnsons kreftdiagnose ikke samsvarer med tiden han begynte å bruke ugressmiddelet.

Men etter åtte uker i retten ble Johnson altså tilkjent 39 millioner dollar i erstatning og straffeboten på 250 millioner dollar, til sammen 289 millioner dollar, eller omkring 2,4 milliarder kroner.

Vanlig kjemikalie

Den amerikanske politikeren og aktivisten Robert F. Kennedy jr. har engasjert seg sterkt i søksmålet mot Monsanto og har fulgt rettssaken til Johnson dag for dag.

Også rockelegenden Neil Young og skuespilleren Daryl Hannah har tatt del i kampen mot bioteknologikonsernet og har også vært til stede i retten for å skape oppmerksomhet om saken.

Til tross for kontroversen rundt middelet, er Roundup et av de vanligste kjemikaliene i omløp i landbruket. I 2017 forlenget EUs medlemsland godkjennelsen av middelet med fem år.