EU godkjenner Roundup for fem nye år

I alt 18 medlemsland stemte for å forlenge godkjennelsen. Det var nok til å sikre kvalifisert flertall.

Dermed kan bønder og hageeiere i EU fortsette å bruke ugressmiddelet Roundup til 15. desember 2022.

Ni land – Belgia, Hellas, Frankrike, Kroatia, Italia, Kypros, Luxembourg, Malta og Østerrike – stemte mot, mens Portugal var avholdende.

EU-kommisjonen foreslo opprinnelig en fornyelse av godkjennelsen i ti år, men dette forslaget fikk ikke bred nok støtte til å gå igjennom.

Et kompromissforslag om fem års forlengelse kom opp til behandling i komiteen for planter, dyr, matvarer og fôr den 9. november. Forslaget fikk ikke det nødvendige flertallet, men gikk til slutt igjennom da det kom opp til behandling i et ankeutvalg mandag ettermiddag.

Glyfosat er virkestoffet i ugressmiddelet Roundup, som produseres av amerikanske Monsanto. Ugressmiddelet er mye brukt, men frykt for at det kan være kreftframkallende har gjort det kontroversielt i flere EU-land.

EU-parlamentet vedtok tidligere i høst en resolusjon som oppfordret til gradvis utfasing av stoffet og totalforbud i hele EU innen 15. desember 2022.

EU-kommisjonen har også fått overrakt 1,3 millioner underskrifter med krav om forbud.