Tysk flystreik rammer 220.000 passasjerer

Sikkerhetspersonell planlegger en endagsstreik for å legge press på arbeidsgiverorganisasjonen i forkant av den neste runden med lønnsforhandlinger 23. januar.

Protestaksjonen startet ved midnatt på flyplassen i Hamburg, ifølge fagforeningen Verdi.

Sammenslutningen av flyplasser ADV advarer om at proteststreiken kommer til å lamme tysk flytrafikk og vil berøre minst 220.000 passasjerer.

På bakken

Bare i Frankfurt har flyselskapene kansellert 570 av 1.200 planlagte ankomster og avganger tirsdag, ifølge selskapet Fraport som drifter flyplassen.

Det tyske flyselskapet Lufthansa har innstilt 400 av sine 640 flyginger til og fra Frankfurt, i tillegg til 100 av 630 avganger til og fra München tirsdag.

Streiken startet ved midnatt lokal tid i Hamburg, Hannover og Bremen. Planen er at sikkerhetspersonell ikke vil være på jobb hele tirsdag.

Ekstrastreik

I tidsrommet klokka 14 til klokka 20 vil i tillegg rundt 5.000 ansatte med ansvar for å sjekke inn passasjerer og bagasje legge ned arbeidet ved flyplassen i Frankfurt.

Det er også planlagt streiker ved lufthavnene i Dresden, München, Leipzig/Halle og Erfurt.

Fagforeningen Verdi krever en timelønn for sikkerhetspersonell på 20 euro per time, fra dagens 17 euro. Arbeidsgiverne er kun villige til å gi små lønnsforhøyelser, i tråd med svak lønnsstigning generelt for arbeidstakere i Tyskland.