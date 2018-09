TV 2: Benåding av overgrepsdømt nordmann (53) i Gambia skal ha blitt trukket tilbake

Komiteen som i slutten av august vedtok å benåde en overgrepsdømt nordmann, skal etter sterke protester i Gambia ha trukket tilbake benådningen, melder TV 2 tirsdag.

Gambiske medier meldte før helgen av mannens benåding var trukket tilbake etter protester og misforståelser.

Overfor TV 2 bekrefter norsk politi at de jobber med å få verifisert opplysningene.

– Vi har også notert oss denne informasjonen og vi jobber med å få dette bekreftet via våre offisielle kanaler. Foreløpig har vi ikke fått svar fra Interpol Banjul, sier politiadvokat Iselinn Håvarstein i Oslo politidistrikt til TV 2.

53-åringens forsvarer Sigurd Klomsæt, som tidligere har besøkt mannen i fengselet i Gambia, sier til NRK at han registrerer dette, men vil ikke kommentere utviklingen i saken ytterligere.

Dømt i 2012

Usikkerheten rundt den annonserte benådningen skjøt fart 25. august. Da gikk justisminister Ba Tambadou ut og uttalte for at han aldri hadde anbefalt en benådning.

Fakta om overgrepssaken i Gambia Ekspandér faktaboks En da 45 år gammel mann fra Telemark ble pågrepet i Gambia 26. desember 2010, mistenkt for seksuelle overgrep mot barn i Gambia.

Saken ble kjent da Aftenposten 27. desember 2010 siterte den gambiske TV-kanalen GRTS. Mannen hadde seks mindreårige gutter på soverommet sitt da han ble pågrepet.

Mannen ble i 2006 dømt for over 100 overgrep mot sin egen sønn i årene 1999 til 2002. I 2004 ble han dømt for overgrep mot flere mindreårige.

Høsten 2010 ble han anmeldt for seksuelle overgrep mot en gutt i barneskolealder i Oslo. Mannen ble siktet i denne saken.

I november 2010 reiste han til Gambia.

Nyttårsaften 2010/2011 møtte mannen i retten i Gambias hovedstad Banjul, hvor han innrømmet overgrep mot mindreårige i Gambia.

(Kilde: NTB)

Mannen, som ble dømt til tre års fengsel i Gambia i 2012, er også siktet i en overgrepssak i Norge. Han reiste til Gambia to måneder etter at han ble anmeldt for overgrep mot en gutt i barneskolealder i Oslo.

Oslopolitiet har tidligere uttalt at de vil vurdere å etterlyse ham og få ham utlevert til Norge dersom han skulle bli løslatt i Gambia. Han risikerer 21 års fengsel dersom han blir dømt i Norge.

I mai 2017 begjærte Oslo-politiet mannen utlevert til Norge.