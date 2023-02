Tsjetsjenias leder: – Jeg vil gi Zelenskyj en pistol han kan skyte seg selv med

Programleder Olga Skabejeva fra det daglige talkshowet «60 minutter» tar den smilende imot. Hun spør en gang til om den virkelig er ladet. Det er den.

Skabejeva er en av de desidert største stjernene på kanalen, hardtslående og nesten alltid kledd i dobbeltspent dress. Alltid på Putins side.

Hun er en av hans ideologiske våpendragere i den russiske offentligheten.

Olga Skabejeva står for en pågående, kommenterende programlederstil. Nesten alle gjestene i talkshowet «60 minutter» er menn. Foto: Rossija 1

Skabejeva smiler uvanlig blidt, til henne å være, der hun rusler gatelangs et sted i Tsjetsjenia med delrepublikkens diktatoriske leder.

Hun spør Kadyrov om hva «seier» i Ukraina innebærer for ham. Om det er nødvendig å knuse ledelsen i Kyiv fysisk.

– Bør gjøre som Hitler

– Jeg er for at de skal skjønne hva de må gjøre selv. Hitler forstod, han skjøt seg. Jeg har en pistol som jeg har tenkt å gi til Zelenskyj. Det er et trofé, den er ekte. Jeg stoler på at han ville klart det med ett skudd, sier Kadyrov.

– Det ville være en verdig handling etter å ha drept sine egne. Han eier ikke ære og samvittighet. Gi folket makt til å bestemme sin framtid!

Pistolen Kadyrov vil gi til Zelenskyj. Foto: Rossija 1

Kadyrov har sendt tusenvis med tsjetsjenske soldater til Ukraina. Hans menn skal ha deltatt i forsøket på å ta Kyiv i krigens aller første dager.

Tsjetsjenske soldater ble observert blant annet ved Hostomel, i Irpin og Butsja nordvest for hovedstaden.

Kadyrov tilhører dessuten gruppen av nasjonalistiske hauker som åpent har kritisert Russlands forsvarsledelse for ineffektivitet på slagmarken. Men Putin lar ham få fortsette.

Og statskanalen Rossija 1 gir ham 23 minutter i beste sendetid. Programlederen har til og med forlatt studio i Moskva og dratt til provinshovedstaden Groznyj i Tsjetsjenia for å gjøre intervjuet.

Tsjestsjenias leder Ramzan Kadyrov taler til 10.000 tsjetsjenske soldater på vei til Ukraina. 29. mars 2022. Foto: AP

– Ingen ordre om å drepe Zelenskyj

Olga Skabejeva viser til rykter om at det har vært tolv mislykkede forsøk på å ta livet av den ukrainske presidenten. Det avviser Ramzan Kadyrov.

– Det har aldri vært noe angrep mot Zelenskyj, hevder han.

Men det er ikke helt sant, skal en tro den ukrainske ledelsen.

For allerede 2. mars kunne Washington Post fortelle at tsjetsjenske soldater på vei for å drepe president Volodymyr Zelenskyj var blitt drept av ukrainske sikkerhetsstyrker utenfor Kyiv. Det skal ha skjedd på krigens tredje dag, den 26. februar.

Sekretæren i Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, Oleksij Danilov, hevder han ble tipset av folk i det føderale russiske sikkerhetspolitiet, FSB.

Slaget om flyplassen i Hostomel startet allerede 24. februar. Den siste russiske soldaten var ikke ute før 1. april. Ifølge ukrainske myndigheter var det hit de tsjetsjenske spesialsoldatene som skulle drepe president Zelenskyj kom. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Skryter av egne «overtalingsevner»

På spørsmål fra programlederen, gir Kadyrov uttrykk for at det ikke er noen vits å snakke med Zelenskyj.

– Jeg mener at Zelenskyj er terrorist, han er satanist, fascist. Jeg mener at det ikke er riktig å forhandle med ham, sier Tsjetsjenias leder.

– Men hvis dere sendte meg, så ville jeg nok klare å overbevise ham. Sånn at vi kunne få skrevet under de nødvendige dokumentene. Jeg hadde fått ham til å gjøre det nødvendige, fått satt ham på plass. Jeg er en god psykolog.

Ramzan Kadyrov snakker på et veldig enkelt russisk, ispedd et «ja» for nesten hver setning. Som for å bekrefte seg selv.

Ramzan Kadyrov var en av gjestene i Kreml da fire ukrainske fylker ble erklært innlemmet i Russland. Bare fem av medlemslandene i FN stemte for å godta tvangsinnlemmelsen. Foto: SPUTNIK / Reuters

Ikke redd for tredje verdenskrig

– Hva sier du til dem som er bekymret for at denne krigen varer i mange år, for at vi må kjempe mot hele den nordatlantiske alliansen, spør journalist Skabejeva.

– Jeg er ikke redd. Vi vinner, vi knuser dem. USA kommer til å forstå at de aldri har sett noe lignende. President Putin fører en riktig politikk, han gjør ikke feil. Han ser langt, og vi vil utføre alle ordre, svarer Kadyrov.

Han påstår at Nato ved hjelp av Ukraina har angrepet den suverene, russiske staten.

– Vi er allerede i tredje verdenskrig, fastslår han.

Mange på den nasjonalistiske høyresiden tenker som Kadyrov, viser innlegg på chattetjenesten Telegram.

Han hever at de vil ta Kyiv raskt, om Putin gir ordre om det. Men for øyeblikket er Telegram full av rapporter om store russiske tap ved fronten.

En av dem som kritiserer, er tidligere øverstkommanderende for separatistene i Donetsk, Igor Girkin. Han skriver på Telegram under pseudonymet «Igor Strelkov».

Melding fra Igor Girkin, alias Igor Strelkov, på Telegram 10. februar. Foto: Telegram

Han kaller generalene «fullstendige idioter».

– Det virker som om de gjentar alle feilene de selv har gjort, skriver han.

Girkin nevner spesielt en kolonne med pansrede kjøretøy som rykket fram langs småveier uten beskyttelse fra lufta.

Dette bildet av ødelagte russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy er mye publisert på sosiale medier. Tatt i februar i nærheten av Vuhledar. Kilde: Det ukrainske forsvaret. Foto: AP

Det endte med at over 30 pansrede kjøretøy og stridsvogner ble ødelagt av ukrainerne. Foto av ødelagt materiell ligger ute på sosiale medier.

Men den historien er ikke fortalt av TV-kanalen Rossija 1.