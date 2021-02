Salekh Magamadov (20) og Ismail Isajev (17) ble fotografert i et glassbur i rettssalen i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj.

Ifølge organisasjonen Russian LGBT Network er de to unge homofile mennene anklaget for å ha hjulpet en terrorgruppe. Hvis de blir dømt etter tiltalen, kan de få inntil 15 år i fengsel.

Ifølge anklagene skal de ha skaffet mat til terrorgruppen. LGBT Network sier at det ikke er lagt fram noen bevis for at de to har gjort det de er tiltalt for.

Rømte fra Tsjetsjenia

De to unge mennene fikk hjelp av organisasjonen Russian LGBT Network til å rømme fra Tsjetsjenia sist sommer. Ifølge organisasjonen skal de to ha blitt arrestert og torturert av tsjetsjensk politi på grunn av sin seksuelle legning.

Det er satset store ressurser på å modernisere den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj de siste tiårene. Foto: Musa Sadulayev / AP

Magamadov og Isajev oppholdt seg i flere måneder i byen Nizhnyj Novgorod nordøst for Moskva.

Men i oktober ble de arrestert, og deretter sendt tilbake til Tsjetsjenia der de nå er varetektsfengslet og anklaget for terrorvirksomhet.

– Ingen homofile

De lokale myndighetene i delrepublikken Tsjetsjenia har de siste årene gjentatte ganger blitt anklaget av menneskerettsorganisasjoner for å fengsle og torturere homofile i hemmelige fengsler.

HARD HÅND: Ramzan Kadyrov er den autoritære lederen i Tsjetsjenia. Han har fått vide fullmakter av president Vladimir Putin. Foto: Musa Sadulayev / AP

– I Tsjetsjenia finnes det ingen homofile, alle er heterofile, sier den autoritære tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov. Han avviser også at politiet mishandler folk på grunn av seksuell legning.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen ga nylig russiske myndigheter beskjed om å undersøke saken til Magamadov og Isajev. Domstolen sier at de to bør undersøkes av uavhengige leger, og at forsvarere og familie må få besøke dem.

Urolig region

Fra 1990-tallet og framover var Tsjetsjenia en svært urolig region i Russland. Forsøk på løsrivelse førte til to kriger og langvarig konflikt.

Tsjetsjenske opprørere gjennomførte aksjoner og terrorhandlinger i Kaukasus-området og andre steder i Russland.

URO: I desember ble to politimenn angrepet i den tsjetsjenske hovedstaden Groznyj. Foto: Musa Sadulayev / AP

Nylig meldte statlige russiske medier at den siste opprørsgruppa var nedkjempet i Tsjetsjenia.

Kadyrov overtok som leder i den overveiende muslimske regionen i 2007, og han har fått utvidede fullmakter av president Vladimir Putin til å styre på en autoritær måte.

Ifølge The Moscow Times har USA innført sanksjoner mot Kadyrov og hans familie, og anklager han for utenomrettslige henrettelser og tortur av fanger.