Trump: Dialog med Nord-Korea er ikke løsningen

FNs sikkerhetsråd innkalte tirsdag kveld til hastemøte, etter at Nord-Korea tidligere samme dag skjøt en rakett over japansk luftrom.

Sikkerhetsrådet fordømmer rakettoppskytingen, og ber nå alle land om å iverksette FN-sanksjonene mot Nord-Korea som ble vedtatt tidligere denne måneden.

Nå ser USAs president ut til å varsle at tiden for dialog er forbi.

– Pengeutpressing

I en Twitter-melding onsdag skriver Trump: «USA har snakket med Nord-Korea, og betalt dem utpressingspenger, i 25 år. Snakking er ikke løsningen!»

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Beskyldningene om utpressing viser til at USA flere ganger har lettet på sanksjoner og ytt økonomisk bistand i bytte mot at Nord-Korea legger våpenprogrammene sine på is.

Mens utenriksminister Rex Tillerson tidligere har holdt døra på gløtt for at USA og Nord-Korea kan sette seg ned ved forhandlingsbordet og diskutere nedrusting, slår nå Trump fast at det ikke blir aktuelt.

Mattis: Fortsatt diplomatiske løsninger

MOTSIER SJEFEN: Forsvarsminister James Mattis forsikerr om at det fortsatt finnes diplomatiske løsninger på konflikten med Nord-Korea. Foto: Mandel Ngan / AFP

Kun få timer etter at Trump la ut Twitter-meldingen, kom en motstridende beskjed fra forsvarsminister James Mattis.

På vei inn til et møte med sin sørkoreanske kollega i Pentagon, fikk Mattis spørsmål fra journalister om diplomatiske løsning nå var utelukket.

– Nei, svarer Mattis.

– Vi går aldri tom for diplomatiske løsninger. Vi fortsetter å jobbe sammen, og ministeren og jeg deler ansvaret for å beskytte våre nasjoner, våre befolkninger og våre interesser.

Ville invitere Kim på burger

Trumps siste uttalelse står også i kontrast med ting han selv sa under valgkampen, da han signaliserte at han ikke så noe i veien for å innlede samtaler med Nord-Korea «under de rette omstendighetene».

Da han fikk kritikk av rivalen Hillary Clinton for å ville gå i dialog, svarte han med å kalle den tidligere utenriksministeren «en amatør», og sa at han ville invitere Nord-Koreas leder Kim Jong-un på middag dersom han kom til USA.

Trump var samtidig nøye med å presisere at det ikke ville være snakk om en offisiell statsmiddag, men en «burger servert på et konferansebord».